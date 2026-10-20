https://ukraina.ru/20261020/soldaty-industrii-kadrovyy-menedzhment-po-stalinski-1083909818.html

Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински

Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински - 20.10.2026 Украина.ру

Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински

19 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие". Этот документ завершал ряд нормативных актов, направленных на укрепление кадровой базы советской индустрии в условиях надвигавшейся войны

2026-10-20T15:59

2026-10-20T15:59

2026-10-20T15:59

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Либеральная общественность любит критиковать данный указ, объявляя его инструментом закрепощения советских граждан. Хотя на самом деле документ являлся наглядным воплощением сталинского тезиса "Кадры решают всё!" и был направлен на защиту интересов тех людей, в которых больше всего нуждалось производство.Специалисты – на вес золотаВ 1940 году население СССР превышало 193 млн человек, из них две трети – более 100 млн – составляли граждане трудоспособного возраста, а примерно треть – 61 млн приходилась на горожан. В индустриальном секторе, включающем промышленность, строительство и транспорт, было занято 12,5 млн человек. При этом потребность была значительно выше: количество вакансий составляло не менее полутора миллионов, тем более что на многих производствах (как в тех же горнодобывающей и строительной отраслях) сохранялись достаточно большие объёмы ручного труда.В то же время рост технической оснащённости РККА и РККФ требовал повышения образовательного ценза для многих воинских специальностей. Например, в авиационные, военно-морские, бронетанковые и артиллерийские училища принимали только лиц, имеющих полное среднее образование. Всё это вынуждало активнее призывать в армию квалифицированных рабочих и служащих. Таким образом на кадровый дефицит накладывалось вымывание из производства для нужд армии и флота наиболее продуктивных специалистов.Ещё один аспект – это неравенство в распределении социальных благ, а также в условиях труда. Яркий пример первого – характерная для городов того времени жилищная проблема, второго – уровень механизации одних и тех же работ на разных предприятиях. Разумеется, человек будет стремиться туда, где лучше заботятся о качестве труда и быта, а также где выше уровень вознаграждения и поощрения за выполняемые обязанности. А там, где внимание вышеназванному уделялось по остаточному принципу, там в порядке вещей были текучесть кадров и нарушения трудовой дисциплины. Также отметим, что именно этот фактор привёл к широкому использованию труда заключённых (причём неплохо оплачиваемого!) на тех должностях и в тех районах, куда люди меньше всего стремились по вольному найму.Если учесть, что осенью 1939 года новый передел мира вступил в горячую фазу, то становилось понятным что для СССР начало новой войны – вопрос времени. Соответственно в советской экономике тоже начались масштабные мобилизационные мероприятия. Одними из важнейших направлений стали введение регулирования кадровой политики предприятий и мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины, формирование системы привлечения свежих трудовых ресурсов в индустрию, а также упорядочивание рабочего времени.По законам военного времениПервый из нормативных актов был принят 26 июня 1940 года и спустя полтора месяца утверждён соответствующим Законом СССР от 7 августа. Это был Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений".Указом была установлена семидневная рабочая неделя с выходным в воскресенье: ранее она была шестидневная, а выходные привязывались к определённым дням месяца, что вносило немало путаницы при нормировании труда*. Рабочий день был увеличен на один час и стал восьмичасовым за исключением особо вредных производств, но и зарплата вырастала пропорционально прибавке рабочего времени.Также документом устанавливалась необходимость согласования увольнения по собственному желанию с руководством предприятия или учреждения. Желающий сменить место работы обязан был обосновать причину своего решения, однако последнее слово всё равно оставалось за начальством. Но оно не имело права отказать работнику в увольнении если тот поступал на дневное отделение в вуз или техникум, если достиг пенсионного возраста или если по состоянию здоровья не мог исполнять обязанности в текущей должности, а у предприятия отсутствовали возможности предоставить ему более щадящие условия труда. Семейные обстоятельства тоже считались уважительной причиной для увольнения, хотя это особо не регламентировалось: мало какому начальнику нужны проблемы из-за создания условий для распада семьи при переезде, либо препятствий к её воссоединению. При этом указом строго предписывалось соблюдение декретных отпусков.Устанавливалась ответственность за прогул – нарушителя дисциплины не увольняли, а на протяжении полугода по решению суда высчитывали в пользу государства четверть зарплаты. Уволившихся без согласования с руководством подвергали административному аресту на срок от двух до четырёх месяцев.17 июля действие документа было распространено на работников машинно-тракторных станций в сельском хозяйстве, а 16 августа был принят Указ "О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю на концессионных и других частных предприятиях, находящихся на территории СССР". Последний акт вызывает у читателей немало удивления, но статья 9 Конституции СССР 1936 года допускала наличие частной собственности на средства производства, хотя и в сильно ограниченном виде.10 июля 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов предприятиями". Отныне выпуск некондиционных товаров предприятием расценивался как умышленное вредительство со стороны его руководства и других должностных лиц за что полагалось до восьми лет лишения свободы.10 августа вышло ещё два указа: "О рассмотрении народными судами дел о прогулах и самовольном уходе с предприятий и учреждений без участия народных заседателей" и "Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство". Первый предусматривал упрощённый порядок судопроизводства, касающегося нарушений трудовой дисциплины из-за возросшей нагрузки на судебные органы. Второй был призван бороться с таким распространённым в условиях дефицита явлением, как "несунство", а также с пьяницами и дебоширами. В обоих случаях нарушитель отправлялся за решётку на год при условии, что его действия не нанесли более серьёзного ущерба.2 октября был принят Указ "О государственных трудовых резервах СССР". Массовый призыв молодёжи на предприятия позволил не только достаточно быстро получить большое количество квалифицированных работников, но и стал действенным "социальным лифтом".Также стоит упомянуть вышедшее 11 октября совместное Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "О переводе лав угольных шахт Донбасса на двухсменную работу по добыче угля и одну ремонтную смену". Его целью было не только нормирование труда шахтёров, но и усиление мер безопасности на производстве: погоня за выдачей на-гора часто приводила к росту всевозможных происшествий и несчастных случаев, вызванных сокращением времени на регламентные работы.Пряник вместо кнутаЛогическим завершением формирования кадрового сегмента мобилизационной нормативной базы в экономике стал Указ президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940, прямо предусматривавший возможность перевода специалистов туда, где в них больше всего нуждались в приказном порядке.Под действие документа подпадали исключительно квалифицированные кадры: рабочие шестого и более высоких тарифных разрядов, а также производственные мастера, ИТР (конструкторы, инженеры, техники и исполнители чертёжно-проектных работ), специалисты в области планирования и нормирования производства, обладатели экономических и учётно-финансовых специальностей. Решение об их переводе могло быть принято только на уровне ведомства, но никак не предприятия или местного начальства, а наркоматы получили неограниченное право заниматься тем, что сейчас называется модными словами "рекрутёрство" и "хедхантинг".В документе прямо прописывался запрет нанесения материального ущерба переводимому. Согласно указу, все расходы по переезду работника и его семьи возлагались на наркомат: оплачивались проезд и перевозка имущества, выделялись суточные на время нахождения в пути. За находившимся в дороге работником сохранялась заработная плата в полном размере, в это время также входили три рабочих дня с освобождением от исполнения трудовых обязанностей на сборы перед отъездом и ещё три дня – на первичное обустройство по приезду. В зависимости от местности, куда направляли сотрудника подъёмные составляли от трёх до четырёх размеров месячной оплаты по прежнему месту для переводимого и четверть месячного заработка – на каждого следовавшего с ним члена его семьи: указ категорически запрещал начальству на местах препятствовать в увольнении не только самим переводимым, но их супругам. При этом подразумевались первоочередное решение жилищного и прочих социально-бытовых вопросов на новом месте, а также льготный порядок начисления полагающихся надбавок и коэффициентов.Не менее важный момент – сохранение непрерывного стажа при назначении. Более того, если новое место работы находилось в другом городе или районе, то человеку добавлялся год стажа: неудобства переезда, а тем более – частых переездов, компенсировались льготной выслугой.Таким образом мы видим несостоятельность либерального мифа о рабском характере труда на советских предприятиях в предвоенные годы. А вот выстоять мобилизационные меры нам помогли.* Введение 1 декабря 1931 года шестидневного графика с фиксированными выходными (6, 12, 18, 24 и 30 числа) позволяло исправить недостатки существовавшей ранее "непрерывки" и убрать воскресенье как выходной день в рамках борьбы с религией. Ссылки на шестидневку можно видеть в титрах фильма "Волга-Волга", 1938 года. – Ред.

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история, история ссср, ссср, донбасс, ркка, 1940-е, труд, мобилизация, промышленность, кадры, рабочие