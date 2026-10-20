Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20261020/soldaty-industrii-kadrovyy-menedzhment-po-stalinski-1083909818.html
Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински
Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински - 20.10.2026 Украина.ру
Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински
19 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие". Этот документ завершал ряд нормативных актов, направленных на укрепление кадровой базы советской индустрии в условиях надвигавшейся войны
2026-10-20T15:59
2026-10-20T15:59
история
история
история ссср
ссср
донбасс
ркка
1940-е
труд
мобилизация
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/13/1083906925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_885873529633f4c192aaa00d68328a4d.jpg
Либеральная общественность любит критиковать данный указ, объявляя его инструментом закрепощения советских граждан. Хотя на самом деле документ являлся наглядным воплощением сталинского тезиса "Кадры решают всё!" и был направлен на защиту интересов тех людей, в которых больше всего нуждалось производство.Специалисты – на вес золотаВ 1940 году население СССР превышало 193 млн человек, из них две трети – более 100 млн – составляли граждане трудоспособного возраста, а примерно треть – 61 млн приходилась на горожан. В индустриальном секторе, включающем промышленность, строительство и транспорт, было занято 12,5 млн человек. При этом потребность была значительно выше: количество вакансий составляло не менее полутора миллионов, тем более что на многих производствах (как в тех же горнодобывающей и строительной отраслях) сохранялись достаточно большие объёмы ручного труда.В то же время рост технической оснащённости РККА и РККФ требовал повышения образовательного ценза для многих воинских специальностей. Например, в авиационные, военно-морские, бронетанковые и артиллерийские училища принимали только лиц, имеющих полное среднее образование. Всё это вынуждало активнее призывать в армию квалифицированных рабочих и служащих. Таким образом на кадровый дефицит накладывалось вымывание из производства для нужд армии и флота наиболее продуктивных специалистов.Ещё один аспект – это неравенство в распределении социальных благ, а также в условиях труда. Яркий пример первого – характерная для городов того времени жилищная проблема, второго – уровень механизации одних и тех же работ на разных предприятиях. Разумеется, человек будет стремиться туда, где лучше заботятся о качестве труда и быта, а также где выше уровень вознаграждения и поощрения за выполняемые обязанности. А там, где внимание вышеназванному уделялось по остаточному принципу, там в порядке вещей были текучесть кадров и нарушения трудовой дисциплины. Также отметим, что именно этот фактор привёл к широкому использованию труда заключённых (причём неплохо оплачиваемого!) на тех должностях и в тех районах, куда люди меньше всего стремились по вольному найму.Если учесть, что осенью 1939 года новый передел мира вступил в горячую фазу, то становилось понятным что для СССР начало новой войны – вопрос времени. Соответственно в советской экономике тоже начались масштабные мобилизационные мероприятия. Одними из важнейших направлений стали введение регулирования кадровой политики предприятий и мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины, формирование системы привлечения свежих трудовых ресурсов в индустрию, а также упорядочивание рабочего времени.По законам военного времениПервый из нормативных актов был принят 26 июня 1940 года и спустя полтора месяца утверждён соответствующим Законом СССР от 7 августа. Это был Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений".Указом была установлена семидневная рабочая неделя с выходным в воскресенье: ранее она была шестидневная, а выходные привязывались к определённым дням месяца, что вносило немало путаницы при нормировании труда*. Рабочий день был увеличен на один час и стал восьмичасовым за исключением особо вредных производств, но и зарплата вырастала пропорционально прибавке рабочего времени.Также документом устанавливалась необходимость согласования увольнения по собственному желанию с руководством предприятия или учреждения. Желающий сменить место работы обязан был обосновать причину своего решения, однако последнее слово всё равно оставалось за начальством. Но оно не имело права отказать работнику в увольнении если тот поступал на дневное отделение в вуз или техникум, если достиг пенсионного возраста или если по состоянию здоровья не мог исполнять обязанности в текущей должности, а у предприятия отсутствовали возможности предоставить ему более щадящие условия труда. Семейные обстоятельства тоже считались уважительной причиной для увольнения, хотя это особо не регламентировалось: мало какому начальнику нужны проблемы из-за создания условий для распада семьи при переезде, либо препятствий к её воссоединению. При этом указом строго предписывалось соблюдение декретных отпусков.Устанавливалась ответственность за прогул – нарушителя дисциплины не увольняли, а на протяжении полугода по решению суда высчитывали в пользу государства четверть зарплаты. Уволившихся без согласования с руководством подвергали административному аресту на срок от двух до четырёх месяцев.17 июля действие документа было распространено на работников машинно-тракторных станций в сельском хозяйстве, а 16 августа был принят Указ "О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю на концессионных и других частных предприятиях, находящихся на территории СССР". Последний акт вызывает у читателей немало удивления, но статья 9 Конституции СССР 1936 года допускала наличие частной собственности на средства производства, хотя и в сильно ограниченном виде.10 июля 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов предприятиями". Отныне выпуск некондиционных товаров предприятием расценивался как умышленное вредительство со стороны его руководства и других должностных лиц за что полагалось до восьми лет лишения свободы.10 августа вышло ещё два указа: "О рассмотрении народными судами дел о прогулах и самовольном уходе с предприятий и учреждений без участия народных заседателей" и "Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство". Первый предусматривал упрощённый порядок судопроизводства, касающегося нарушений трудовой дисциплины из-за возросшей нагрузки на судебные органы. Второй был призван бороться с таким распространённым в условиях дефицита явлением, как "несунство", а также с пьяницами и дебоширами. В обоих случаях нарушитель отправлялся за решётку на год при условии, что его действия не нанесли более серьёзного ущерба.2 октября был принят Указ "О государственных трудовых резервах СССР". Массовый призыв молодёжи на предприятия позволил не только достаточно быстро получить большое количество квалифицированных работников, но и стал действенным "социальным лифтом".Также стоит упомянуть вышедшее 11 октября совместное Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "О переводе лав угольных шахт Донбасса на двухсменную работу по добыче угля и одну ремонтную смену". Его целью было не только нормирование труда шахтёров, но и усиление мер безопасности на производстве: погоня за выдачей на-гора часто приводила к росту всевозможных происшествий и несчастных случаев, вызванных сокращением времени на регламентные работы.Пряник вместо кнутаЛогическим завершением формирования кадрового сегмента мобилизационной нормативной базы в экономике стал Указ президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940, прямо предусматривавший возможность перевода специалистов туда, где в них больше всего нуждались в приказном порядке.Под действие документа подпадали исключительно квалифицированные кадры: рабочие шестого и более высоких тарифных разрядов, а также производственные мастера, ИТР (конструкторы, инженеры, техники и исполнители чертёжно-проектных работ), специалисты в области планирования и нормирования производства, обладатели экономических и учётно-финансовых специальностей. Решение об их переводе могло быть принято только на уровне ведомства, но никак не предприятия или местного начальства, а наркоматы получили неограниченное право заниматься тем, что сейчас называется модными словами "рекрутёрство" и "хедхантинг".В документе прямо прописывался запрет нанесения материального ущерба переводимому. Согласно указу, все расходы по переезду работника и его семьи возлагались на наркомат: оплачивались проезд и перевозка имущества, выделялись суточные на время нахождения в пути. За находившимся в дороге работником сохранялась заработная плата в полном размере, в это время также входили три рабочих дня с освобождением от исполнения трудовых обязанностей на сборы перед отъездом и ещё три дня – на первичное обустройство по приезду. В зависимости от местности, куда направляли сотрудника подъёмные составляли от трёх до четырёх размеров месячной оплаты по прежнему месту для переводимого и четверть месячного заработка – на каждого следовавшего с ним члена его семьи: указ категорически запрещал начальству на местах препятствовать в увольнении не только самим переводимым, но их супругам. При этом подразумевались первоочередное решение жилищного и прочих социально-бытовых вопросов на новом месте, а также льготный порядок начисления полагающихся надбавок и коэффициентов.Не менее важный момент – сохранение непрерывного стажа при назначении. Более того, если новое место работы находилось в другом городе или районе, то человеку добавлялся год стажа: неудобства переезда, а тем более – частых переездов, компенсировались льготной выслугой.Таким образом мы видим несостоятельность либерального мифа о рабском характере труда на советских предприятиях в предвоенные годы. А вот выстоять мобилизационные меры нам помогли.* Введение 1 декабря 1931 года шестидневного графика с фиксированными выходными (6, 12, 18, 24 и 30 числа) позволяло исправить недостатки существовавшей ранее "непрерывки" и убрать воскресенье как выходной день в рамках борьбы с религией. Ссылки на шестидневку можно видеть в титрах фильма "Волга-Волга", 1938 года. – Ред.
https://ukraina.ru/20260607/yadernaya-gonka-za-partoy-70-let-nazad-v-sssr-otmenili-platu-za-obuchenie-v-shkolakh-i-vuzakh-1079613783.html
https://ukraina.ru/20260907/aleksandr-zasyadko-polkovodets-gvardii-truda-1083030339.html
https://ukraina.ru/20251011/1021376279.html
ссср
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Дмитриевский
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Александр Дмитриевский
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/13/1083906925_134:0:1169:776_1920x0_80_0_0_2dfe06e8b7afb5ee70558a37a34e88b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, ссср, донбасс, ркка, 1940-е, труд, мобилизация, промышленность, кадры, рабочие
История, История, история СССР, СССР, Донбасс, РККА, 1940-е, труд, мобилизация, промышленность, кадры, рабочие

Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински

15:59 20.10.2026
 
© РИА Новости . Анатолий ГаранинРаботницы Тульского машзавода, 1944 год
Работницы Тульского машзавода, 1944 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
Читать в
ДзенTelegram
Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
19 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие". Этот документ завершал ряд нормативных актов, направленных на укрепление кадровой базы советской индустрии в условиях надвигавшейся войны
Либеральная общественность любит критиковать данный указ, объявляя его инструментом закрепощения советских граждан. Хотя на самом деле документ являлся наглядным воплощением сталинского тезиса "Кадры решают всё!" и был направлен на защиту интересов тех людей, в которых больше всего нуждалось производство.
Специалисты – на вес золота
В 1940 году население СССР превышало 193 млн человек, из них две трети – более 100 млн – составляли граждане трудоспособного возраста, а примерно треть – 61 млн приходилась на горожан. В индустриальном секторе, включающем промышленность, строительство и транспорт, было занято 12,5 млн человек. При этом потребность была значительно выше: количество вакансий составляло не менее полутора миллионов, тем более что на многих производствах (как в тех же горнодобывающей и строительной отраслях) сохранялись достаточно большие объёмы ручного труда.
В то же время рост технической оснащённости РККА и РККФ требовал повышения образовательного ценза для многих воинских специальностей. Например, в авиационные, военно-морские, бронетанковые и артиллерийские училища принимали только лиц, имеющих полное среднее образование. Всё это вынуждало активнее призывать в армию квалифицированных рабочих и служащих. Таким образом на кадровый дефицит накладывалось вымывание из производства для нужд армии и флота наиболее продуктивных специалистов.
Ещё один аспект – это неравенство в распределении социальных благ, а также в условиях труда. Яркий пример первого – характерная для городов того времени жилищная проблема, второго – уровень механизации одних и тех же работ на разных предприятиях. Разумеется, человек будет стремиться туда, где лучше заботятся о качестве труда и быта, а также где выше уровень вознаграждения и поощрения за выполняемые обязанности. А там, где внимание вышеназванному уделялось по остаточному принципу, там в порядке вещей были текучесть кадров и нарушения трудовой дисциплины. Также отметим, что именно этот фактор привёл к широкому использованию труда заключённых (причём неплохо оплачиваемого!) на тех должностях и в тех районах, куда люди меньше всего стремились по вольному найму.
Если учесть, что осенью 1939 года новый передел мира вступил в горячую фазу, то становилось понятным что для СССР начало новой войны – вопрос времени. Соответственно в советской экономике тоже начались масштабные мобилизационные мероприятия. Одними из важнейших направлений стали введение регулирования кадровой политики предприятий и мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины, формирование системы привлечения свежих трудовых ресурсов в индустрию, а также упорядочивание рабочего времени.
Занятия в школе. Ленинград, 1956 год - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
7 июня, 16:00История
Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузахОтто фон Бисмарку приписывают фразу: "франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель". Он этого не говорил, но мысль не становится менее верной – школа определяет многое. 6 июня 1956 года вышло Постановление Совмина СССР "Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР"
По законам военного времени
Первый из нормативных актов был принят 26 июня 1940 года и спустя полтора месяца утверждён соответствующим Законом СССР от 7 августа. Это был Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений".
Указом была установлена семидневная рабочая неделя с выходным в воскресенье: ранее она была шестидневная, а выходные привязывались к определённым дням месяца, что вносило немало путаницы при нормировании труда*. Рабочий день был увеличен на один час и стал восьмичасовым за исключением особо вредных производств, но и зарплата вырастала пропорционально прибавке рабочего времени.
Также документом устанавливалась необходимость согласования увольнения по собственному желанию с руководством предприятия или учреждения. Желающий сменить место работы обязан был обосновать причину своего решения, однако последнее слово всё равно оставалось за начальством. Но оно не имело права отказать работнику в увольнении если тот поступал на дневное отделение в вуз или техникум, если достиг пенсионного возраста или если по состоянию здоровья не мог исполнять обязанности в текущей должности, а у предприятия отсутствовали возможности предоставить ему более щадящие условия труда. Семейные обстоятельства тоже считались уважительной причиной для увольнения, хотя это особо не регламентировалось: мало какому начальнику нужны проблемы из-за создания условий для распада семьи при переезде, либо препятствий к её воссоединению. При этом указом строго предписывалось соблюдение декретных отпусков.
© Марк Марков-ГринбергЗнатный забойщик Никита Изотов инструктирует и дает задание членам своей бригады перед спуском на работу в шахту. 1934 год
Знатный забойщик Никита Изотов инструктирует и дает задание членам своей бригады перед спуском на работу в шахту. 1934 год
© Марк Марков-Гринберг
Знатный забойщик Никита Изотов инструктирует и дает задание членам своей бригады перед спуском на работу в шахту. 1934 год
Устанавливалась ответственность за прогул – нарушителя дисциплины не увольняли, а на протяжении полугода по решению суда высчитывали в пользу государства четверть зарплаты. Уволившихся без согласования с руководством подвергали административному аресту на срок от двух до четырёх месяцев.
17 июля действие документа было распространено на работников машинно-тракторных станций в сельском хозяйстве, а 16 августа был принят Указ "О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю на концессионных и других частных предприятиях, находящихся на территории СССР". Последний акт вызывает у читателей немало удивления, но статья 9 Конституции СССР 1936 года допускала наличие частной собственности на средства производства, хотя и в сильно ограниченном виде.
10 июля 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов предприятиями". Отныне выпуск некондиционных товаров предприятием расценивался как умышленное вредительство со стороны его руководства и других должностных лиц за что полагалось до восьми лет лишения свободы.
Александр Засядько, 1947 год - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
7 сентября, 16:00История
Александр Засядько: полководец "гвардии труда"7 сентября 1910 года в Горловке (тогда в Екатеринославской губернии, а ныне – в ДНР) родился выдающийся организатор советской индустрии Александр Засядько. Сейчас он памятен в основном благодаря крупнейшей шахте им. Засядько в Донецке, но название ей дали отнюдь не случайно…
10 августа вышло ещё два указа: "О рассмотрении народными судами дел о прогулах и самовольном уходе с предприятий и учреждений без участия народных заседателей" и "Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство". Первый предусматривал упрощённый порядок судопроизводства, касающегося нарушений трудовой дисциплины из-за возросшей нагрузки на судебные органы. Второй был призван бороться с таким распространённым в условиях дефицита явлением, как "несунство", а также с пьяницами и дебоширами. В обоих случаях нарушитель отправлялся за решётку на год при условии, что его действия не нанесли более серьёзного ущерба.
2 октября был принят Указ "О государственных трудовых резервах СССР". Массовый призыв молодёжи на предприятия позволил не только достаточно быстро получить большое количество квалифицированных работников, но и стал действенным "социальным лифтом".
Также стоит упомянуть вышедшее 11 октября совместное Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "О переводе лав угольных шахт Донбасса на двухсменную работу по добыче угля и одну ремонтную смену". Его целью было не только нормирование труда шахтёров, но и усиление мер безопасности на производстве: погоня за выдачей на-гора часто приводила к росту всевозможных происшествий и несчастных случаев, вызванных сокращением времени на регламентные работы.
© Фото : Открытый источникУстановка двигателя В-2 на танк Т-34. Завод №183 в Нижнем Тагиле (ныне - "Уралвагонзавод")
Установка двигателя В-2 на танк Т-34. Завод №183 в Нижнем Тагиле (ныне - Уралвагонзавод) - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Открытый источник
Установка двигателя В-2 на танк Т-34. Завод №183 в Нижнем Тагиле (ныне - "Уралвагонзавод")
Пряник вместо кнута
Логическим завершением формирования кадрового сегмента мобилизационной нормативной базы в экономике стал Указ президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940, прямо предусматривавший возможность перевода специалистов туда, где в них больше всего нуждались в приказном порядке.
Под действие документа подпадали исключительно квалифицированные кадры: рабочие шестого и более высоких тарифных разрядов, а также производственные мастера, ИТР (конструкторы, инженеры, техники и исполнители чертёжно-проектных работ), специалисты в области планирования и нормирования производства, обладатели экономических и учётно-финансовых специальностей. Решение об их переводе могло быть принято только на уровне ведомства, но никак не предприятия или местного начальства, а наркоматы получили неограниченное право заниматься тем, что сейчас называется модными словами "рекрутёрство" и "хедхантинг".
В документе прямо прописывался запрет нанесения материального ущерба переводимому. Согласно указу, все расходы по переезду работника и его семьи возлагались на наркомат: оплачивались проезд и перевозка имущества, выделялись суточные на время нахождения в пути. За находившимся в дороге работником сохранялась заработная плата в полном размере, в это время также входили три рабочих дня с освобождением от исполнения трудовых обязанностей на сборы перед отъездом и ещё три дня – на первичное обустройство по приезду. В зависимости от местности, куда направляли сотрудника подъёмные составляли от трёх до четырёх размеров месячной оплаты по прежнему месту для переводимого и четверть месячного заработка – на каждого следовавшего с ним члена его семьи: указ категорически запрещал начальству на местах препятствовать в увольнении не только самим переводимым, но их супругам. При этом подразумевались первоочередное решение жилищного и прочих социально-бытовых вопросов на новом месте, а также льготный порядок начисления полагающихся надбавок и коэффициентов.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2025
11 октября 2025, 08:00История
Зигзаги мобилизации Донбасса – год 1940-йВ условиях уже начавшейся мировой войны страна нуждалась в стали, а металлургия – в угле. Однако попытка рубить уголь в три смены "не зашла". Это привело к принятию постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 октября 1940 года о переводе угольных шахт Донбасса на двухсменную добычу
Не менее важный момент – сохранение непрерывного стажа при назначении. Более того, если новое место работы находилось в другом городе или районе, то человеку добавлялся год стажа: неудобства переезда, а тем более – частых переездов, компенсировались льготной выслугой.
Таким образом мы видим несостоятельность либерального мифа о рабском характере труда на советских предприятиях в предвоенные годы. А вот выстоять мобилизационные меры нам помогли.
* Введение 1 декабря 1931 года шестидневного графика с фиксированными выходными (6, 12, 18, 24 и 30 числа) позволяло исправить недостатки существовавшей ранее "непрерывки" и убрать воскресенье как выходной день в рамках борьбы с религией. Ссылки на шестидневку можно видеть в титрах фильма "Волга-Волга", 1938 года. – Ред.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРСССРДонбассРККА1940-етрудмобилизацияпромышленностькадрырабочие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:01С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей
17:00Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
16:21Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается
16:03Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины
15:59Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински
15:37Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
15:00"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком
15:00Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
15:00Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
14:53Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
14:50"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм
14:47Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
14:21Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
13:46Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики
13:43На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
13:18В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
13:11Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
13:09Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
12:45Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
12:27Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
Лента новостейМолния