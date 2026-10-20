На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/na-grani-razryva-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-upali-na-samoe-dno---ar-1083944126.html
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР - 20.10.2026 Украина.ру
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
Отношения между Вашингтоном и Киевом рухнули до рекордно низкого уровня и вплотную приблизились к окончательному расколу, пишет информационное агентство Associated Press
2026-10-20T13:43
2026-10-20T14:04
новости
вашингтон
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0d/1083768776_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_b9594688fc6e7869ebae0374706505b7.jpg
Журналисты подчеркивают, что союз двух государств сейчас стремительно кренится к возможной точке невозврата. Как отмечала ранее газета Wall Street Journal, личные контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся на самом дне со времен их жесткой перепалки в Белом доме, которая произошла в феврале 2025 года. Нынешний виток обострения начался после того, как США и Россия договорились о поставках дизельного топлива на мировой рынок — в ответ на это Зеленский позволил себе ряд крайне резких выпадов в адрес американского лидера, хотя финансовое выживание Украины напрямую зависит от поддержки Вашингтона.Недавно Трамп публично заявлял, что Украине экстренно необходим совершенно другой руководитель, способный сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Россией. Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
вашингтон
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0d/1083768776_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_a0909b8ae0f90d1103d35766be88897d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вашингтон, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Вашингтон, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру

На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР

13:43 20.10.2026 (обновлено: 14:04 20.10.2026)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать в
ДзенTelegram
Отношения между Вашингтоном и Киевом рухнули до рекордно низкого уровня и вплотную приблизились к окончательному расколу, пишет информационное агентство Associated Press
Журналисты подчеркивают, что союз двух государств сейчас стремительно кренится к возможной точке невозврата.
Как отмечала ранее газета Wall Street Journal, личные контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся на самом дне со времен их жесткой перепалки в Белом доме, которая произошла в феврале 2025 года. Нынешний виток обострения начался после того, как США и Россия договорились о поставках дизельного топлива на мировой рынок — в ответ на это Зеленский позволил себе ряд крайне резких выпадов в адрес американского лидера, хотя финансовое выживание Украины напрямую зависит от поддержки Вашингтона.
Недавно Трамп публично заявлял, что Украине экстренно необходим совершенно другой руководитель, способный сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Россией.
Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВашингтонРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:37Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
15:00"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком
15:00Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
15:00Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
14:53Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
14:50"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм
14:47Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
14:21Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
13:46Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики
13:43На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
13:18В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
13:11Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
13:09Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
12:45Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
12:27Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
12:12Агрострахование в Новороссии. Как варят сыр в Донецке. 20 октября 2026 года, утренний эфир 111:16
12:12"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
11:59Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного
11:58Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал
11:37Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому
Лента новостейМолния