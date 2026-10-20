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На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР - 20.10.2026 Украина.ру
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
Отношения между Вашингтоном и Киевом рухнули до рекордно низкого уровня и вплотную приблизились к окончательному расколу, пишет информационное агентство Associated Press
2026-10-20T13:43
2026-10-20T13:43
2026-10-20T14:04
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Журналисты подчеркивают, что союз двух государств сейчас стремительно кренится к возможной точке невозврата. Как отмечала ранее газета Wall Street Journal, личные контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся на самом дне со времен их жесткой перепалки в Белом доме, которая произошла в феврале 2025 года. Нынешний виток обострения начался после того, как США и Россия договорились о поставках дизельного топлива на мировой рынок — в ответ на это Зеленский позволил себе ряд крайне резких выпадов в адрес американского лидера, хотя финансовое выживание Украины напрямую зависит от поддержки Вашингтона.Недавно Трамп публично заявлял, что Украине экстренно необходим совершенно другой руководитель, способный сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Россией. Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Вашингтон, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
13:43 20.10.2026 (обновлено: 14:04 20.10.2026)
Отношения между Вашингтоном и Киевом рухнули до рекордно низкого уровня и вплотную приблизились к окончательному расколу, пишет информационное агентство Associated Press
Журналисты подчеркивают, что союз двух государств сейчас стремительно кренится к возможной точке невозврата.
Как отмечала ранее газета Wall Street Journal, личные контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся на самом дне со времен их жесткой перепалки в Белом доме, которая произошла в феврале 2025 года. Нынешний виток обострения начался после того, как США и Россия договорились о поставках дизельного топлива на мировой рынок — в ответ на это Зеленский позволил себе ряд крайне резких выпадов в адрес американского лидера, хотя финансовое выживание Украины напрямую зависит от поддержки Вашингтона.
Недавно Трамп публично заявлял, что Украине экстренно необходим совершенно другой руководитель, способный сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Россией.