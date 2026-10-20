Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет - 20.10.2026 Украина.ру
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Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет
Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет - 20.10.2026 Украина.ру
Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет
Двустороннего диалога России и США по теме контроля над вооружениями нет. Об этом 20 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
2026-10-20T17:33
2026-10-20T17:33
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По его словам, есть только эпизодические встречи представителей Москвы и Вашингтона на международных мероприятиях. Рябков уточнил, что речь, в частности, идёт о конференции по разоружению и сессиях Генассамблеи ООН."Я допускаю, что по мере конкретизации повестки текущего французского координаторства в "ядерной пятёрке" возможны новые контакты, но опять-таки на полях международных встреч. Двустороннего диалога с США нет, хотя мы обращаем внимание на сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне", — сказал дипломат.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, москва, сергей рябков, оон, украина.ру
Новости, США, Россия, Москва, Сергей Рябков, ООН, Украина.ру

Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет

17:33 20.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
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Двустороннего диалога России и США по теме контроля над вооружениями нет. Об этом 20 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
По его словам, есть только эпизодические встречи представителей Москвы и Вашингтона на международных мероприятиях. Рябков уточнил, что речь, в частности, идёт о конференции по разоружению и сессиях Генассамблеи ООН.
"Я допускаю, что по мере конкретизации повестки текущего французского координаторства в "ядерной пятёрке" возможны новые контакты, но опять-таки на полях международных встреч. Двустороннего диалога с США нет, хотя мы обращаем внимание на сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне", — сказал дипломат.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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