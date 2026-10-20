https://ukraina.ru/20261020/ryabkov-dvustoronnego-dialoga-rossii-i-ssha-po-kontrolyu-nad-vooruzheniyami-net-1083950370.html
Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет
Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет - 20.10.2026 Украина.ру
Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет
Двустороннего диалога России и США по теме контроля над вооружениями нет. Об этом 20 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
2026-10-20T17:33
2026-10-20T17:33
2026-10-20T17:33
новости
сша
россия
москва
сергей рябков
оон
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1a2a6d163bd9eadf330809fd097630fb.jpg
По его словам, есть только эпизодические встречи представителей Москвы и Вашингтона на международных мероприятиях. Рябков уточнил, что речь, в частности, идёт о конференции по разоружению и сессиях Генассамблеи ООН."Я допускаю, что по мере конкретизации повестки текущего французского координаторства в "ядерной пятёрке" возможны новые контакты, но опять-таки на полях международных встреч. Двустороннего диалога с США нет, хотя мы обращаем внимание на сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне", — сказал дипломат.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c02c4fa67e091b68be9e82e5519546.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, москва, сергей рябков, оон, украина.ру
Новости, США, Россия, Москва, Сергей Рябков, ООН, Украина.ру
Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет
Двустороннего диалога России и США по теме контроля над вооружениями нет. Об этом 20 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
По его словам, есть только эпизодические встречи представителей Москвы и Вашингтона на международных мероприятиях. Рябков уточнил, что речь, в частности, идёт о конференции по разоружению и сессиях Генассамблеи ООН.
"Я допускаю, что по мере конкретизации повестки текущего французского координаторства в "ядерной пятёрке" возможны новые контакты, но опять-таки на полях международных встреч. Двустороннего диалога с США нет, хотя мы обращаем внимание на сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне", — сказал дипломат.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.