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Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет

Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет - 20.10.2026 Украина.ру

Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет

Двустороннего диалога России и США по теме контроля над вооружениями нет. Об этом 20 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

2026-10-20T17:33

2026-10-20T17:33

2026-10-20T17:33

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По его словам, есть только эпизодические встречи представителей Москвы и Вашингтона на международных мероприятиях. Рябков уточнил, что речь, в частности, идёт о конференции по разоружению и сессиях Генассамблеи ООН."Я допускаю, что по мере конкретизации повестки текущего французского координаторства в "ядерной пятёрке" возможны новые контакты, но опять-таки на полях международных встреч. Двустороннего диалога с США нет, хотя мы обращаем внимание на сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне", — сказал дипломат.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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