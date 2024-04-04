https://ukraina.ru/20240404/1054278706.html

Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?

Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая? - 04.04.2024 Украина.ру

Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?

Легитимность президентства Зеленского после 31 марта – сущность неоднозначная и дискуссионная. Этот вопрос поднимают для обсуждения даже внутри Украины

2024-04-04T06:49

2024-04-04T06:49

2024-04-04T08:52

эксклюзив

владимир зеленский

украина

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верховная рада

кабмин

россия

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Перестановки в ближайшем окружении Зеленского усиливают власть главы Офиса президента Андрея Ермака. Именно он представляется сегодня главным управляющим страной.Новые назначения в Кабмине тоже зреют, и утечки о смене премьера говорят в пользу Ермака. Верховная рада выглядит "уставшей", как выразился бы мэр Киева Виталий Кличко. Пару десятков народных депутатов хотят сложить свои мандаты, но пока не могут. А сам парламент никак не соберется на очередную сессию, на которой должны проголосовать скандальный законопроект о мобилизации. Так что, с одной стороны, украинское законодательство предусматривает в условиях военного положения пролонгирование срока полномочий действующего президента и сохранение легитимности всех ветвей власти. С другой стороны, очевидно, что за свою "пятилетку" украинская власть утратила моральную легитимность перед обществом. Больше мнений экспертов о кризисе доверия и полномочий – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопМногие коллеги вчера и сегодня обращают внимание на истечение "срока годности" президентства Зеленского. Напомню, если бы страна-кандидат в ЕС пыталась хотя бы поддерживать видимость демократии, то вчера там бы прошли выборы, и уже в эти часы завершался бы подсчет голосов.Гадать о том, каков был бы результат, достаточно сложно. С одной стороны, рейтинги действующей власти вряд ли сегодня удовлетворяют амбициям гетмана с роялем. Именно поэтому, скорее всего, Банковая и решила отказаться от демократических процедур. С другой, учитывая концентрацию власти в руках Офиса президента, вполне могли бы попробовать "нарисовать" нужный результат, и тогда бы смотрели на приближающийся май (пятая годовщина инаугурации и полное окончание срока полномочий) куда спокойней. Так что сам по себе вопрос, почему все же не рискнули с симуляцией голосования, даже интересней, чем правовые последствия для нынешнего статуса Зеленского. Впрочем, на ситуацию стоит посмотреть и под другим ракурсом: а много ли меняет "условная легитимность" Зели? Для внутреннего украинского расклада, на мой взгляд, не особо. Повторюсь, власть он, а точнее, они с Ермаком и так плотно узурпировали. Под ними суды, силовики и СМИ, экономический блок полностью на ручном управлении и искусственном дыхании западных донатов. В этих условиях у любого альтернативного кандидата, будь то Порошенко, Кличко, Тимошенко или кто-то иной, были бы шансы только при мощнейшей поддержке и защите Запада. Но на внешнем треке все как раз без перемен – украинский вопрос явно перестает быть мейнстримным, а планирование по нему долгосрочным. А значит, пока необходимости в перезагрузке марионеток с прицелом на будущее у хозяев нет. Они еще не определились, будет ли вообще это будущее. С нашей же, российской, колокольни, думаю, статус Зеленского и до того был невелик, переговоры лично с ним всерьез вести и так смысла не было. А с учетом требования МИД по аресту главы СБУ и антитеррористическим конвенциям, не исключу, что где-то уже сформировано негласное понимание о том, что переговоры с государством-террористом в принципе не ведутся. Легитимность главы этого вертепа в таком случае значения вообще не имеет.Украинский политолог Константин БондаренкоДискуссия о том, будет или не будет после 20 мая легитимным президентом Владимир Зеленский, не стоит и выеденного яйца. Она была бы уместна в том случае, если бы Украина была субъектным государством. А так следует ответить на вопрос: легитимность в чьих глазах нас интересует?Байден, Макрон, Шольц и Сунак и так будут признавать Зеленского президентом Украины - для них истечение президентских полномочий нашего гаранта ничего не значит. Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским, будь он трижды легитимным - для Путина сама власть в Украине несамостоятельна и нелегитимна. И если Путин и будет вести переговоры по Украине, то только со США (вы еще верите в "ничего об Украине без Украины"? Ха-ха!). Китай или Индия? Для этого будет легитимно назначенный премьер (Ермак). А мнение отдельно взятого Петра Алексеевича Порошенко никого не интересует.Информация, оказавшаяся в нашем распоряжении, дает определенное понимание дальнейших действий украинской власти. Андрей Ермак действительно собирается пересесть в кресло премьер-министра. Этот вопрос обсуждался еще в ноябре-декабре во время поездок Андрея Борисовича в Вашингтон (помните два его визита с небольшим промежутком во времени?) Первоначально США настаивали на фигуре Оксаны Маркаровой, но Ермак предложил поработать в тандеме: он - премьер, она - первый вице-премьер. Важно то, что Ермак хочет не просто возглавить правительство, но и воспользоваться "казусом Кучмы", который в 1992 году, став премьер-министром, добился от Верховной рады права издавать декреты, имеющие статус законов. Ермак подумывает также о введении системы декретов - под предлогом необходимости быстрого реагирования на вызовы и упрощения регулирования процессов.Влияние Офиса президента как центра политического управления страной резко снизится. Центр перемещается вместе с Ермаком в Кабмин (будет создана видимость приведения всей системы в соответствие с Конституцией). Но Ермак оставит контроль над этим органом. Скорее всего, новым главой Офиса станет Мария Витушок, нынешняя руководитель аппарата Офиса президента. Назначение на должности заместителей главы Офиса Ирины Мудрой и Елены Ковальской - это подготовка к повышению госпожи Витушок. Мария Анатольевна - личность более чем влиятельная: именно она представляла Ермаку Михаила Подоляка и именно она увольняла Алексея Арестовича*. То есть, Офис и далее будет под надежным контролем. А что же Зеленский, спросите вы. Он и дальше будет президентом. Был такой португальский генерал - Ошкар Кармона. Он даже в 1926 году совершил государственный переворот и пришел к власти, чтобы стать президентом. Но имел несчастье назначить премьер-министром профессора Антониу ди Оливейра Салазара. С Кармоной ничего не случилось - он был президентом почти 25 лет, до самой своей смерти. Но весь мир знает Салазара, а о Кармоне не помнят даже специалисты по истории Португалии. Салазар завел диктатуру, правил страной практически единолично и ни разу не был женат. Почти как Андрей Борисович.Советник главы ДНР Игорь КимаковскийС начала апреля Зеленский начал терять свою легитимность. Высказал своё мнение изданию РИА "Новости": С точки зрения украинского законодательства Зеленский вроде бы находится в рамках правовых норм: на Украине объявлено военное положение, которое продляется каждые три месяца Верховной радой. Т. к. Верховная рада была избрана офисом президента, и, договорившись с определенной когортой олигархов, у них есть консенсус: пока выборы проводить не надо, потому что у всех уже сложились какие-то паритеты, сложилась какая-то система противовесов, и всех в рамках войны система Зеленского пока устраивает - такого управляемого, амбициозного, но неумного. И здесь определенный консенсус на Украине достигнут, и он подкрепляется конституцией и нормативно-правовыми документами. Второе - Западу выгодна такая ситуация, и он не кладет все яйца в одну корзину. Некоторые, как американский сенатор Линдси Грэм, например, говорят, что необходимо проводить выборы. Некоторые политики среднего звена Европы тоже говорят, что надо проводить выборы, потому что если выборов не будет, то тогда за что бьется Украина вообще - она же бьется якобы за европейскую демократию. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что это внутреннее дело Украины.Т.е. они здесь играют в политику двойных стандартов: одни выступают за выборы, другие - против. Третье - Запад, особенно Соединенные Штаты Америки и англосаксов, устраивает положение Зеленского в данной ситуации. Почему? Потому что, с одной стороны, он легитимный, вроде как по закону президент, с другой стороны, ему можно говорить, что ты не провел выборы, твой рейтинг низкий, если пойдешь на выборы, проиграешь, ты не пользуешься уже никаким авторитетом. И Зеленский по большому счету достаточно серьезно раздражает некоторые круги в Штатах и в Европе.Но здесь есть такой момент, что на Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой - свои лидеры общественного мнения на Украине, свои спецслужбы, свои силовики, и их эта ситуация опять-таки устраивает. Потому что в любой момент Зеленского можно будет после мая месяца фактически свергнуть, то есть осуществить военный переворот с помощью спецслужб - в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет Буданова*, который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины. Ключевой аспект в смысле оценки позиций Зеленского в том, что его авторитет очень серьезно пошатнулся в обществе. Никакого веса в спецслужбах и армии он не имеет. Мы вспоминаем его первую инаугурацию - тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали.Эта серьезная конфронтация с силовиками даже с учетом всех перестановок все равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский. Если ранее Россия в целом признавала каким-то образом власти Украины, то с мая месяца, с момента по закону Украины проведения инаугурации, мы можем считать президента Украины нелегитимным. И делаем это фактически впервые с 2014 года. До этого мы старались с украинскими властями вести диалог. Поэтому здесь еще такая возникает коллизия, что с мая уже за стол переговоров на Украине не с кем садиться, потому что де-факто Зеленский не имеет право представлять украинское общество. Например, у нас здесь в России есть несколько серьезных иммигрантских организаций, в том числе Представительства украинского народа в России, которое возглавляет очень много общественно-политических деятелей Украины, т.к. Дмитрий Василец, Александр Семченко, Максим Шихалеев и др. Они могут быть даже более легитимными в данной ситуации, нежели занимающий кресло президента Украины Зеленский, т.к. они проводили всеукраинское голосование через интернет-платформу. То есть с мая с Зеленским де-факто мы уже договариваться не можем, а он вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад.Политтехнолог Алексей ЧеснаковУкраина все ближе к агонии Масштабные кадровые перестановки на Украине, которые, вероятно, продолжатся в ближайшее время, не представляют особого интереса с точки зрения конкретных персоналий. Не так важно, сменят ли Цицирко на Перепихунько. Важны причины и потенциальные последствия этих действий.ПричиныОтказ от выборов. Действия Зеленского нагляднее всего демонстрируют проблему отсутствия новых сил. Можно сколько угодно говорить о том, что кадровые ротации не интересуют граждан Украины, что в обществе существует консенсус по поводу отказа от выборов, однако реальность говорит об обратном. Поэтому Зеленский пытается продемонстрировать хоть какое-то обновление на фоне претензий к собственной легитимности.Стагнация. Ресурсные ограничения Зеленского и его команды серьезно влияют на используемый инструментарий борьбы с негативной повесткой. На фронте проблемы, ВСУ отступают. На международной арене не удается организовать саммит по продвижению "формулы мира". Западные СМИ полны катастрофических сценариев. Американский пакет помощи все никак не согласуют. Позитив отсутствует полностью, а ресурсов для того, чтобы что-то сделать нет. Отставки и новые лица – то немногое, что сейчас остается у Зеленского. Приход нового человека даже на короткий промежуток времени создает видимость позитивных изменений. Правда, эффект у такого решения кратковременный.Низкая мотивация. За счет создания фиктивных кадровых лифтов власти Украины пытаются повысить мотивацию общества к продолжению конфликта с Россией. Согласно последним данным, почти 80% украинцев не поддерживают принятие обсуждаемого в Раде законопроекта о мобилизации. Растет усталость от конфликта, ТЦК с трудом набирают новых мобилизованных. Неслучайно все последние волны кадровых обновлений на Украине проводились с фокусом на участников боевых действий. ПоследствияКадровые маневры ничего не решат. Как продемонстрировал кейс с отставкой Залужного, проблемы Украины находятся не в плоскости кадровой политики. Они носят глубинный, системный характер. Сырскому не удалось отстоять Авдеевку, ВСУ продолжают отступать и далее. Более того, "новичкам" нужно время для того, чтобы войти в курс дел, что создает период турбулентности.Сокращение скамейки запасных. Кадровый потенциал Украины серьезно деградировал. Многие бежали из страны, другие – погибли на фронте. Огромное количество чиновников оказалось под следствием из-за коррупции. Проводить регулярные ротации без падения качества у Офиса Зеленского не получится. Девальвация человеческого капитала приведет к снижению качества управления.Рост внутриэлитного напряжения. Страхи за должность, риски быть мобилизованным и прочие проблемы серьезно демотивируют политический класс и повышают уровень нервозности. Теперь представители "политической элиты" Украины все больше времени будут уделять собственному выживанию, а не выполнению своих прямых обязанностей. Это еще не агония, но уже близко к ней.* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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