"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине - 08.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261108/nam-pridetsya-kapitulirovat-dva-millionnika-ostalos-na-ukraine-1084345713.html
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине - 08.11.2026 Украина.ру
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине
На Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков, сообщает Forbes Ukraine. Раньше на Украине было четыре "миллионника": Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Но что интересно, скоро может появиться третий: таким городом может стать Львов
2026-11-08T11:55
2026-11-08T11:55
эксклюзив
украина
европа
владимир зеленский
юлия мендель
алексей кущ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102532/12/1025321286_0:468:2807:2047_1920x0_80_0_0_e55c862f3d0cca670bc6a914f282170b.jpg
Сейчас население Львова 986 тыс. человек, оно выросло за последние годы на 300 тыс.Произошла колоссальная внутренняя и внешняя миграция. Издание приводит данные, как изменилось население крупных городов Украины.Количество жителей в 2019 году и на середину 2026 года:Уменьшились: Харьков, Одесса, Днепропетровск и Запорожье.Увеличились: все города Западной Украины и Киев.Киев: 3,7 млн — 3,8 млн.Харьков: 1,5 млн — 1,1 млн.Львов: 687 тыс. — 986 тыс.Днепропетровск: 1 млн — 975 тыс.Одесса: 1 млн — 907 тыс.Запорожье: 711 тыс. — 500 тыс.Ровно: 199 тыс. — 286 тыс.Луцк: 187 тыс. — 277 тыс.Черновцы: 220 тыс. — 270 тыс.Ужгород: 85 тыс. — 127 тыс.Всего же население Украины сейчас, по разным оценкам, составляет 20-25 млн человек."Украине придется капитулировать""Украине придется капитулировать перед Россией", - заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.Причина: отсутствие населения."Если война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", - сказала Мендель.Только "реалистичное мирное соглашение" сможет спасти Украину. Украина уже "не сможет одержать победу и вернуть утраченные территории".Юлия Мендель указывает на основную проблему Украины: нет людей. Украина, по сути, вымирает."20 миллионов беженцев!"Недавно Зеленский угрожал, что, если ему не дадут денег, в Европу приедут 20 млн:"Дайте 70 млрд, а не то мы пришлём в Европу 20 млн беженцев!"Все ли это жители Украины или ещё кто-то останется в "прекрасной Украине Зеленского"?Интересно отметить, что Зеленский позиционирует граждан своей страны как угрозу."Они сядут вам на шею!" - угрожает Зеленский.Это его "новое оружие": миллионы украинцев.Но, во-первых, Украина как раз и боролась за "безвиз", это подавалось как огромное достижение. И Европа вроде бы приглашала! И даже "путь в ЕС" всячески одобряла.Так чем же хочет запугать европеоидов Зеленский? Тем, что сбудется великая украинская мечта: Коломыя - цэ Европа?Разве не "за цэ стояв Майдан"? Эмиграция - основная идея "политического украинца", разве не так?Мигранты для ЕвропыИ украинские эмигранты уже освоились, прекрасно живут на пособия, работают на стройках и на плантациях клубники. Женщины повыходили замуж - кто за местных аборигенов, кто за мигрантов с Востока. Повышают демографию!По различным оценкам, благодаря эмиграции с Украины в странах ЕС получили от 2 до 5 процентов дополнительно трудоспособного населения. Каким бы ещё путем они могли этого добиться?"Современные рабы" Европы никому там не мешают, наоборот.Так что угрозы Зеленского - это просто риторический приём. Европа с радостью заберёт оставшуюся дармовую рабочую силу.Но сколько же всего и кого осталось на Украине?Самая исчезающая странаВ США считают: от 20 до 29 млн, в Европе называют цифру 28 млн.Директор Киевского Института демографии Элла Либанова оценила население Украины на середину 2026 года в 28,5 млн человек.Министр социальной политики Денис Улютин весной оценивал количество людей на Украине в 22-25 млн человек. И говорил: "Это катастрофа!"Украинский экономист Кущ считает: на Украине сейчас 20 млн человек.Британский журнал New Statement весной написал, что население Украины составляет 20 млн.Пенсионеров, инвалидов: около 10-12 млн.Глава Офиса миграционной политики Виталий Воскобойник считает, что за 2025 год людей стало на 800 тыс. меньше. Причины: смертность плюс эмиграция.Восемьсот тысяч человек в год теряет Украина. А скорее всего, гораздо больше. Потери на фронте скрывают, количество сбежавших мужчин неизвестно. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.Все это на руку украинским властям, которые выставляют бесконечные счета Европе: на пенсии, на школы, на зарплаты бюджетников.Но даже по этим данным Украина стала самой исчезающей страной в мире!На картах, которые опубликовал ресурс Visual Capitalist, используя данные МВФ, Украина представлена как страна с абсолютным мировым антирекордом: минус 32,5 процента - убыль населения за 25 лет, это худший показатель среди 183 стран.Украина как страна никому не нужна. Нужна она была только в СССР.Теперь же это просто территория, захваченная западными фондами и гигантскими корпорациями. По выражению одного из западных послов в Киеве, "аграрная сверхдержава" (таковых не бывало в истории человечества).С захваченной территории пытаются сбежать последние аборигены. Их ловят (свои же, перешедшие на службу к завоевателям), заковывают в кандалы и отправляют воевать.Ну, так ведь за это и стоял Майдан! Они же так хотели в Европу. Просто не предполагали, что появятся там в качестве современных рабов.
https://ukraina.ru/20261108/volyn-miritsya-s-polshey-ltchiki-vsu-podstavili-premera-slovakii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084338287.html
https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102532/12/1025321286_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_c0715ef62a94f8ab5520220c950a22bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, юлия мендель, алексей кущ
Эксклюзив, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Алексей Кущ

"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине

11:55 08.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов на Украине
Марш националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков, сообщает Forbes Ukraine. Раньше на Украине было четыре "миллионника": Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Но что интересно, скоро может появиться третий: таким городом может стать Львов
Сейчас население Львова 986 тыс. человек, оно выросло за последние годы на 300 тыс.
Произошла колоссальная внутренняя и внешняя миграция. Издание приводит данные, как изменилось население крупных городов Украины.
Количество жителей в 2019 году и на середину 2026 года:
Уменьшились: Харьков, Одесса, Днепропетровск и Запорожье.
Увеличились: все города Западной Украины и Киев.
Киев: 3,7 млн — 3,8 млн.
Харьков: 1,5 млн — 1,1 млн.
Львов: 687 тыс. — 986 тыс.
Днепропетровск: 1 млн — 975 тыс.
Одесса: 1 млн — 907 тыс.
Запорожье: 711 тыс. — 500 тыс.
Ровно: 199 тыс. — 286 тыс.
Луцк: 187 тыс. — 277 тыс.
Черновцы: 220 тыс. — 270 тыс.
Ужгород: 85 тыс. — 127 тыс.
Всего же население Украины сейчас, по разным оценкам, составляет 20-25 млн человек.
Пилоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
08:32
Волынь мирится с Польшей, лётчики ВСУ подставили премьера Словакии. Западная Украина за неделюНа Волыни предприняли попытку примирения с поляками, причём это была инициатива местных представительных властей. Ни одного из чиновников формируемой Киевом областной военной администрации на акции не было
"Украине придется капитулировать"
"Украине придется капитулировать перед Россией", - заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Причина: отсутствие населения.
"Если война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", - сказала Мендель.
Только "реалистичное мирное соглашение" сможет спасти Украину. Украина уже "не сможет одержать победу и вернуть утраченные территории".
Юлия Мендель указывает на основную проблему Украины: нет людей. Украина, по сути, вымирает.
"20 миллионов беженцев!"
Недавно Зеленский угрожал, что, если ему не дадут денег, в Европу приедут 20 млн:
"Дайте 70 млрд, а не то мы пришлём в Европу 20 млн беженцев!"
Все ли это жители Украины или ещё кто-то останется в "прекрасной Украине Зеленского"?
Интересно отметить, что Зеленский позиционирует граждан своей страны как угрозу.
"Они сядут вам на шею!" - угрожает Зеленский.
Это его "новое оружие": миллионы украинцев.
Но, во-первых, Украина как раз и боролась за "безвиз", это подавалось как огромное достижение. И Европа вроде бы приглашала! И даже "путь в ЕС" всячески одобряла.
Так чем же хочет запугать европеоидов Зеленский? Тем, что сбудется великая украинская мечта: Коломыя - цэ Европа?
Разве не "за цэ стояв Майдан"? Эмиграция - основная идея "политического украинца", разве не так?
Анастасия Приходько - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
09:33
Редька, Приходько и "Змеиный остров": Зеленский против шуток, Голливуд - за террористов Военные разбираются с комиками, певцы критикуют власть, а Голливуд снимает фильм об украинских террористах. Так сегодня выглядит культурная повестка Украины
Мигранты для Европы
И украинские эмигранты уже освоились, прекрасно живут на пособия, работают на стройках и на плантациях клубники. Женщины повыходили замуж - кто за местных аборигенов, кто за мигрантов с Востока. Повышают демографию!
По различным оценкам, благодаря эмиграции с Украины в странах ЕС получили от 2 до 5 процентов дополнительно трудоспособного населения. Каким бы ещё путем они могли этого добиться?
"Современные рабы" Европы никому там не мешают, наоборот.
Так что угрозы Зеленского - это просто риторический приём. Европа с радостью заберёт оставшуюся дармовую рабочую силу.
Но сколько же всего и кого осталось на Украине?
Самая исчезающая страна
В США считают: от 20 до 29 млн, в Европе называют цифру 28 млн.
Директор Киевского Института демографии Элла Либанова оценила население Украины на середину 2026 года в 28,5 млн человек.
Министр социальной политики Денис Улютин весной оценивал количество людей на Украине в 22-25 млн человек. И говорил: "Это катастрофа!"
Украинский экономист Кущ считает: на Украине сейчас 20 млн человек.
Британский журнал New Statement весной написал, что население Украины составляет 20 млн.
Пенсионеров, инвалидов: около 10-12 млн.
Глава Офиса миграционной политики Виталий Воскобойник считает, что за 2025 год людей стало на 800 тыс. меньше. Причины: смертность плюс эмиграция.
Восемьсот тысяч человек в год теряет Украина. А скорее всего, гораздо больше. Потери на фронте скрывают, количество сбежавших мужчин неизвестно. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.
Все это на руку украинским властям, которые выставляют бесконечные счета Европе: на пенсии, на школы, на зарплаты бюджетников.
Но даже по этим данным Украина стала самой исчезающей страной в мире!
На картах, которые опубликовал ресурс Visual Capitalist, используя данные МВФ, Украина представлена как страна с абсолютным мировым антирекордом: минус 32,5 процента - убыль населения за 25 лет, это худший показатель среди 183 стран.
Украина как страна никому не нужна. Нужна она была только в СССР.
Теперь же это просто территория, захваченная западными фондами и гигантскими корпорациями. По выражению одного из западных послов в Киеве, "аграрная сверхдержава" (таковых не бывало в истории человечества).
С захваченной территории пытаются сбежать последние аборигены. Их ловят (свои же, перешедшие на службу к завоевателям), заковывают в кандалы и отправляют воевать.
Ну, так ведь за это и стоял Майдан! Они же так хотели в Европу. Просто не предполагали, что появятся там в качестве современных рабов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийЮлия МендельАлексей Кущ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:27Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность
12:25Савченко рассказала о простом женском счастье
12:00"Вокруг Булгакова": Воскресение, которого не было (?)
11:55"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине
11:41Пыточная тюрьма показала, кому на самом деле принадлежит власть на Украине
11:31Кушнер предложил возродить Совет Россия — НАТО
11:13Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах
11:00"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине
10:38"Кавказская пленница" в базе ГУР: Наталью Варлей внесли в список "врагов Украины" за любовь к России
10:33"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины
10:25Оператор БПЛА-камикадзе "Мотор": вражескую самоходку выдал горячий ствол
10:00Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября
09:33Редька, Приходько и "Змеиный остров": Зеленский против шуток, Голливуд - за террористов
09:18Чем Зеленский опасен для Запада, и почему европейцам не стоит радоваться провалу Трампа – Евстафьев
08:32Волынь мирится с Польшей, лётчики ВСУ подставили премьера Словакии. Западная Украина за неделю
08:00Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту
07:00Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года
06:20150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов
06:01Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране
05:40"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов
Лента новостейМолния