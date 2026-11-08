https://ukraina.ru/20261108/nam-pridetsya-kapitulirovat-dva-millionnika-ostalos-na-ukraine-1084345713.html

"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине

"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине - 08.11.2026 Украина.ру

"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине

На Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков, сообщает Forbes Ukraine. Раньше на Украине было четыре "миллионника": Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Но что интересно, скоро может появиться третий: таким городом может стать Львов

2026-11-08T11:55

2026-11-08T11:55

2026-11-08T11:55

эксклюзив

украина

европа

владимир зеленский

юлия мендель

алексей кущ

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Сейчас население Львова 986 тыс. человек, оно выросло за последние годы на 300 тыс.Произошла колоссальная внутренняя и внешняя миграция. Издание приводит данные, как изменилось население крупных городов Украины.Количество жителей в 2019 году и на середину 2026 года:Уменьшились: Харьков, Одесса, Днепропетровск и Запорожье.Увеличились: все города Западной Украины и Киев.Киев: 3,7 млн — 3,8 млн.Харьков: 1,5 млн — 1,1 млн.Львов: 687 тыс. — 986 тыс.Днепропетровск: 1 млн — 975 тыс.Одесса: 1 млн — 907 тыс.Запорожье: 711 тыс. — 500 тыс.Ровно: 199 тыс. — 286 тыс.Луцк: 187 тыс. — 277 тыс.Черновцы: 220 тыс. — 270 тыс.Ужгород: 85 тыс. — 127 тыс.Всего же население Украины сейчас, по разным оценкам, составляет 20-25 млн человек."Украине придется капитулировать""Украине придется капитулировать перед Россией", - заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.Причина: отсутствие населения."Если война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", - сказала Мендель.Только "реалистичное мирное соглашение" сможет спасти Украину. Украина уже "не сможет одержать победу и вернуть утраченные территории".Юлия Мендель указывает на основную проблему Украины: нет людей. Украина, по сути, вымирает."20 миллионов беженцев!"Недавно Зеленский угрожал, что, если ему не дадут денег, в Европу приедут 20 млн:"Дайте 70 млрд, а не то мы пришлём в Европу 20 млн беженцев!"Все ли это жители Украины или ещё кто-то останется в "прекрасной Украине Зеленского"?Интересно отметить, что Зеленский позиционирует граждан своей страны как угрозу."Они сядут вам на шею!" - угрожает Зеленский.Это его "новое оружие": миллионы украинцев.Но, во-первых, Украина как раз и боролась за "безвиз", это подавалось как огромное достижение. И Европа вроде бы приглашала! И даже "путь в ЕС" всячески одобряла.Так чем же хочет запугать европеоидов Зеленский? Тем, что сбудется великая украинская мечта: Коломыя - цэ Европа?Разве не "за цэ стояв Майдан"? Эмиграция - основная идея "политического украинца", разве не так?Мигранты для ЕвропыИ украинские эмигранты уже освоились, прекрасно живут на пособия, работают на стройках и на плантациях клубники. Женщины повыходили замуж - кто за местных аборигенов, кто за мигрантов с Востока. Повышают демографию!По различным оценкам, благодаря эмиграции с Украины в странах ЕС получили от 2 до 5 процентов дополнительно трудоспособного населения. Каким бы ещё путем они могли этого добиться?"Современные рабы" Европы никому там не мешают, наоборот.Так что угрозы Зеленского - это просто риторический приём. Европа с радостью заберёт оставшуюся дармовую рабочую силу.Но сколько же всего и кого осталось на Украине?Самая исчезающая странаВ США считают: от 20 до 29 млн, в Европе называют цифру 28 млн.Директор Киевского Института демографии Элла Либанова оценила население Украины на середину 2026 года в 28,5 млн человек.Министр социальной политики Денис Улютин весной оценивал количество людей на Украине в 22-25 млн человек. И говорил: "Это катастрофа!"Украинский экономист Кущ считает: на Украине сейчас 20 млн человек.Британский журнал New Statement весной написал, что население Украины составляет 20 млн.Пенсионеров, инвалидов: около 10-12 млн.Глава Офиса миграционной политики Виталий Воскобойник считает, что за 2025 год людей стало на 800 тыс. меньше. Причины: смертность плюс эмиграция.Восемьсот тысяч человек в год теряет Украина. А скорее всего, гораздо больше. Потери на фронте скрывают, количество сбежавших мужчин неизвестно. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.Все это на руку украинским властям, которые выставляют бесконечные счета Европе: на пенсии, на школы, на зарплаты бюджетников.Но даже по этим данным Украина стала самой исчезающей страной в мире!На картах, которые опубликовал ресурс Visual Capitalist, используя данные МВФ, Украина представлена как страна с абсолютным мировым антирекордом: минус 32,5 процента - убыль населения за 25 лет, это худший показатель среди 183 стран.Украина как страна никому не нужна. Нужна она была только в СССР.Теперь же это просто территория, захваченная западными фондами и гигантскими корпорациями. По выражению одного из западных послов в Киеве, "аграрная сверхдержава" (таковых не бывало в истории человечества).С захваченной территории пытаются сбежать последние аборигены. Их ловят (свои же, перешедшие на службу к завоевателям), заковывают в кандалы и отправляют воевать.Ну, так ведь за это и стоял Майдан! Они же так хотели в Европу. Просто не предполагали, что появятся там в качестве современных рабов.

https://ukraina.ru/20261108/volyn-miritsya-s-polshey-ltchiki-vsu-podstavili-premera-slovakii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084338287.html

https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html

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эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, юлия мендель, алексей кущ