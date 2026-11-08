https://ukraina.ru/20261108/nam-pridetsya-kapitulirovat-dva-millionnika-ostalos-na-ukraine-1084345713.html
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине - 08.11.2026 Украина.ру
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине
На Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков, сообщает Forbes Ukraine. Раньше на Украине было четыре "миллионника": Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Но что интересно, скоро может появиться третий: таким городом может стать Львов
2026-11-08T11:55
2026-11-08T11:55
2026-11-08T11:55
эксклюзив
украина
европа
владимир зеленский
юлия мендель
алексей кущ
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Сейчас население Львова 986 тыс. человек, оно выросло за последние годы на 300 тыс.Произошла колоссальная внутренняя и внешняя миграция. Издание приводит данные, как изменилось население крупных городов Украины.Количество жителей в 2019 году и на середину 2026 года:Уменьшились: Харьков, Одесса, Днепропетровск и Запорожье.Увеличились: все города Западной Украины и Киев.Киев: 3,7 млн — 3,8 млн.Харьков: 1,5 млн — 1,1 млн.Львов: 687 тыс. — 986 тыс.Днепропетровск: 1 млн — 975 тыс.Одесса: 1 млн — 907 тыс.Запорожье: 711 тыс. — 500 тыс.Ровно: 199 тыс. — 286 тыс.Луцк: 187 тыс. — 277 тыс.Черновцы: 220 тыс. — 270 тыс.Ужгород: 85 тыс. — 127 тыс.Всего же население Украины сейчас, по разным оценкам, составляет 20-25 млн человек."Украине придется капитулировать""Украине придется капитулировать перед Россией", - заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.Причина: отсутствие населения."Если война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", - сказала Мендель.Только "реалистичное мирное соглашение" сможет спасти Украину. Украина уже "не сможет одержать победу и вернуть утраченные территории".Юлия Мендель указывает на основную проблему Украины: нет людей. Украина, по сути, вымирает."20 миллионов беженцев!"Недавно Зеленский угрожал, что, если ему не дадут денег, в Европу приедут 20 млн:"Дайте 70 млрд, а не то мы пришлём в Европу 20 млн беженцев!"Все ли это жители Украины или ещё кто-то останется в "прекрасной Украине Зеленского"?Интересно отметить, что Зеленский позиционирует граждан своей страны как угрозу."Они сядут вам на шею!" - угрожает Зеленский.Это его "новое оружие": миллионы украинцев.Но, во-первых, Украина как раз и боролась за "безвиз", это подавалось как огромное достижение. И Европа вроде бы приглашала! И даже "путь в ЕС" всячески одобряла.Так чем же хочет запугать европеоидов Зеленский? Тем, что сбудется великая украинская мечта: Коломыя - цэ Европа?Разве не "за цэ стояв Майдан"? Эмиграция - основная идея "политического украинца", разве не так?Мигранты для ЕвропыИ украинские эмигранты уже освоились, прекрасно живут на пособия, работают на стройках и на плантациях клубники. Женщины повыходили замуж - кто за местных аборигенов, кто за мигрантов с Востока. Повышают демографию!По различным оценкам, благодаря эмиграции с Украины в странах ЕС получили от 2 до 5 процентов дополнительно трудоспособного населения. Каким бы ещё путем они могли этого добиться?"Современные рабы" Европы никому там не мешают, наоборот.Так что угрозы Зеленского - это просто риторический приём. Европа с радостью заберёт оставшуюся дармовую рабочую силу.Но сколько же всего и кого осталось на Украине?Самая исчезающая странаВ США считают: от 20 до 29 млн, в Европе называют цифру 28 млн.Директор Киевского Института демографии Элла Либанова оценила население Украины на середину 2026 года в 28,5 млн человек.Министр социальной политики Денис Улютин весной оценивал количество людей на Украине в 22-25 млн человек. И говорил: "Это катастрофа!"Украинский экономист Кущ считает: на Украине сейчас 20 млн человек.Британский журнал New Statement весной написал, что население Украины составляет 20 млн.Пенсионеров, инвалидов: около 10-12 млн.Глава Офиса миграционной политики Виталий Воскобойник считает, что за 2025 год людей стало на 800 тыс. меньше. Причины: смертность плюс эмиграция.Восемьсот тысяч человек в год теряет Украина. А скорее всего, гораздо больше. Потери на фронте скрывают, количество сбежавших мужчин неизвестно. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.Все это на руку украинским властям, которые выставляют бесконечные счета Европе: на пенсии, на школы, на зарплаты бюджетников.Но даже по этим данным Украина стала самой исчезающей страной в мире!На картах, которые опубликовал ресурс Visual Capitalist, используя данные МВФ, Украина представлена как страна с абсолютным мировым антирекордом: минус 32,5 процента - убыль населения за 25 лет, это худший показатель среди 183 стран.Украина как страна никому не нужна. Нужна она была только в СССР.Теперь же это просто территория, захваченная западными фондами и гигантскими корпорациями. По выражению одного из западных послов в Киеве, "аграрная сверхдержава" (таковых не бывало в истории человечества).С захваченной территории пытаются сбежать последние аборигены. Их ловят (свои же, перешедшие на службу к завоевателям), заковывают в кандалы и отправляют воевать.Ну, так ведь за это и стоял Майдан! Они же так хотели в Европу. Просто не предполагали, что появятся там в качестве современных рабов.
https://ukraina.ru/20261108/volyn-miritsya-s-polshey-ltchiki-vsu-podstavili-premera-slovakii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084338287.html
https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, юлия мендель, алексей кущ
"Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине
На Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков, сообщает Forbes Ukraine. Раньше на Украине было четыре "миллионника": Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Но что интересно, скоро может появиться третий: таким городом может стать Львов
Сейчас население Львова 986 тыс. человек, оно выросло за последние годы на 300 тыс.
Произошла колоссальная внутренняя и внешняя миграция. Издание приводит данные, как изменилось население крупных городов Украины.
Количество жителей в 2019 году и на середину 2026 года:
Уменьшились: Харьков, Одесса, Днепропетровск и Запорожье.
Увеличились: все города Западной Украины и Киев.
Харьков: 1,5 млн — 1,1 млн.
Львов: 687 тыс. — 986 тыс.
Днепропетровск: 1 млн — 975 тыс.
Запорожье: 711 тыс. — 500 тыс.
Ровно: 199 тыс. — 286 тыс.
Луцк: 187 тыс. — 277 тыс.
Черновцы: 220 тыс. — 270 тыс.
Ужгород: 85 тыс. — 127 тыс.
Всего же население Украины сейчас, по разным оценкам, составляет 20-25 млн человек.
"Украине придется капитулировать"
"Украине придется капитулировать перед Россией", - заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Причина: отсутствие населения.
"Если война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", - сказала Мендель.
Только "реалистичное мирное соглашение" сможет спасти Украину. Украина уже "не сможет одержать победу и вернуть утраченные территории".
Юлия Мендель указывает на основную проблему Украины: нет людей. Украина, по сути, вымирает.
Недавно Зеленский угрожал, что, если ему не дадут денег, в Европу приедут 20 млн:
"Дайте 70 млрд, а не то мы пришлём в Европу 20 млн беженцев!"
Все ли это жители Украины или ещё кто-то останется в "прекрасной Украине Зеленского"?
Интересно отметить, что Зеленский позиционирует граждан своей страны как угрозу.
"Они сядут вам на шею!" - угрожает Зеленский.
Это его "новое оружие": миллионы украинцев.
Но, во-первых, Украина как раз и боролась за "безвиз", это подавалось как огромное достижение. И Европа вроде бы приглашала! И даже "путь в ЕС" всячески одобряла.
Так чем же хочет запугать европеоидов Зеленский? Тем, что сбудется великая украинская мечта: Коломыя - цэ Европа?
Разве не "за цэ стояв Майдан"? Эмиграция - основная идея "политического украинца", разве не так?
И украинские эмигранты уже освоились, прекрасно живут на пособия, работают на стройках и на плантациях клубники. Женщины повыходили замуж - кто за местных аборигенов, кто за мигрантов с Востока. Повышают демографию!
По различным оценкам, благодаря эмиграции с Украины в странах ЕС получили от 2 до 5 процентов дополнительно трудоспособного населения. Каким бы ещё путем они могли этого добиться?
"Современные рабы" Европы никому там не мешают, наоборот.
Так что угрозы Зеленского - это просто риторический приём. Европа с радостью заберёт оставшуюся дармовую рабочую силу.
Но сколько же всего и кого осталось на Украине?
В США считают: от 20 до 29 млн, в Европе называют цифру 28 млн.
Директор Киевского Института демографии Элла Либанова оценила население Украины на середину 2026 года в 28,5 млн человек.
Министр социальной политики Денис Улютин весной оценивал количество людей на Украине в 22-25 млн человек. И говорил: "Это катастрофа!"
Украинский экономист Кущ считает: на Украине сейчас 20 млн человек.
Британский журнал New Statement весной написал, что население Украины составляет 20 млн.
Пенсионеров, инвалидов: около 10-12 млн.
Глава Офиса миграционной политики Виталий Воскобойник считает, что за 2025 год людей стало на 800 тыс. меньше. Причины: смертность плюс эмиграция.
Восемьсот тысяч человек в год теряет Украина. А скорее всего, гораздо больше. Потери на фронте скрывают, количество сбежавших мужчин неизвестно. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.
Все это на руку украинским властям, которые выставляют бесконечные счета Европе: на пенсии, на школы, на зарплаты бюджетников.
Но даже по этим данным Украина стала самой исчезающей страной в мире!
На картах, которые опубликовал ресурс Visual Capitalist, используя данные МВФ, Украина представлена как страна с абсолютным мировым антирекордом: минус 32,5 процента - убыль населения за 25 лет, это худший показатель среди 183 стран.
Украина как страна никому не нужна. Нужна она была только в СССР.
Теперь же это просто территория, захваченная западными фондами и гигантскими корпорациями. По выражению одного из западных послов в Киеве, "аграрная сверхдержава" (таковых не бывало в истории человечества).
С захваченной территории пытаются сбежать последние аборигены. Их ловят (свои же, перешедшие на службу к завоевателям), заковывают в кандалы и отправляют воевать.
Ну, так ведь за это и стоял Майдан! Они же так хотели в Европу. Просто не предполагали, что появятся там в качестве современных рабов.