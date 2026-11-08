https://ukraina.ru/20261108/konets-ii-likhoradki-5-prichin-bolshogo-krizisa-iskusstvennogo-intellekta-1084354323.html

Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта

Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта - 08.11.2026 Украина.ру

Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта

Первая неделя ноября примечательна тем, как одновременно в обоих полушариях основатели и владельцы ИИ-продуктов серьёзно напряглись

2026-11-08T17:17

2026-11-08T17:17

2026-11-08T17:17

эксклюзив

ии (искусственный интеллект)

сша

азия

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Технологический сектор накрыло сразу с обоих флангов: Уолл-стрит пережила крупнейшее суточное падение полупроводниковых акций за полтора года на фоне новой расстановки сил в Конгрессе США, а азиатские торговые площадки зафиксировали обвальное пике котировок собственных ИИ-чемпионов.Производители чипов памяти из Micron и Sandinsk за день потеряли до 22% в рыночной капитализации, производители ИИ-ускорителей Nvidia и AMD — 9,26% и 17,23% соответственно, а облачные сервисы IREN и Nebius, предоставляющие свои мощности под центры обработки данных, — 15-17%.Причины выглядят по-разному, но бьют в одну болевую точку: во всеобщее увлечение модной игрушкой, которая на деле оказалась не такой уж и полезной.Как возник ИИ-пузырьФинансовый пузырь возникает не из-за порочности самой технологии, а из-за непомерных обещаний и непомерного же ажиотажа. Он надувается в тот момент, когда спекулятивный капитал отрывается от законов физики и арифметики, требуя от бизнеса мультипликаторов, противоречащих здравому смыслу.Корпорации вложили сотни миллиардов долларов в кремний и бетон, искренне надеясь, что корпоративные клиенты бросятся покупать подписки на синтетический текст, картинки и код по ценам, способным окупить ядерные реакторы, питающие серверные стойки. Партнер венчурного фонда Sequoia Capital Дэвид Кан в программном эссе AI's $600B Question сформулировал этот парадокс так: разрыв между затратами на инфраструктуру и реальной выручкой превратился в дыру размером в сотни миллиардов долларов. Исторические инвестиции гиперскейлеров требуют отдачи, которой на клиентском уровне просто не существует.Когда капитальные затраты опережают денежный поток на порядок, в какой-то момент наступает расплата. Рынок устаёт слушать истории про исторические прорывы завтра и требует предъявить операционную прибыль уже сегодня. Прибыли не оказывается, пузырь схлопывается.Потолок полезностиПервый рубеж обороны ИИ-евангелистов рухнул там, где его меньше всего ждали. Эйфория первых пилотных проектов закончилась, когда перспективным стартаперам устроили жёсткий аудит и оказалось, что большие языковые модели далеко не так популярны у большого бизнеса, как многим хотелось бы думать.Причина — врождённый порок самого ИИ. Статистическая природа языковых моделей делает галлюцинации неотъемлемым свойством их архитектуры. А корпоративный клиент не может доверить баланс компании или юридический договор системе, которая с вероятностью, отличной от нуля, способна нести крайне убедительный бред. Профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу в исследовании Национального бюро экономических исследований The Simple Macroeconomics of AI охладил пыл технооптимистов математическим расчётом: только около 25% задач, подверженных влиянию ИИ, будет экономически выгодно автоматизировать в течение следующих десяти лет. Это означает влияние менее чем на 5% всех рабочих процессов в экономике. Никакой революции производительности из этого не выйдет.Руководитель глобальных исследований акций Goldman Sachs Джим Ковелло в профильном отчете Gen AI: Too Much Spend, Too Little Benefit? выразил скепсис Уолл-стрит: какую проблему стоимостью в триллион долларов собирается решить ИИ? В какой-то момент бизнес обязан приносить чистые деньги. Инвестиции делаются ради возврата капитала, а за последние два года инвесторы от этого только отдалились. Чиповые гиганты не могут бесконечно процветать за счет клиентов, сжигающих свои балансы на токены.Бизнес попробовал цифрового ассистента, посчитал стоимость поддержки закрытого контура, ужаснулся счетам и вернул живых операторов. Продавать сырые алгоритмы по цене золота больше не получается.Энергетический тупикВторой удар пришелся по базовой инфраструктуре, когда виртуальный прогресс уперся в пределы муниципальных энергосетей. Развертывание дата-центров нового поколения требует гигаватт мощности, сопоставимых с потреблением средних мегаполисов, а также миллионов литров пресной воды для охлаждения серверных стоек. Идиллические картины Кремниевой долины натолкнулись на ярость местных сообществ.Итоги выборов первой недели ноября продемонстрировали масштабный политический раскол. Поражение консерваторов в ключевых промышленных округах совпало с триумфом локальных референдумов: избиратели огромного множества округов проголосовали за жесткие моратории на возведение новых серверных ферм. Граждане Вирджинии, Джорджии и Техаса отказались терпеть скачки коммунальных тарифов и высыхание водоносных горизонтов ради обучения очередной генеративной модели.Победа прогрессивного крыла Демпартии в Конгрессе запустила процесс пересмотра налоговых преференций для гиперскейлеров. Законодатели прямо заявляют о планах ввести углеродный налог на вычислительные кластеры и обязать операторов оплачивать модернизацию общественных подстанций из собственного кармана. Без гарантированного подключения к дешевым киловаттам графики поставок серверных шкафов превращаются в бесполезные бумажки. Эра, когда бигтех строил гигаваттные ангары в чистом поле по первому запросу, подошла к концу.Китайский демпингПока американские технологические гиганты делили остатки электроэнергии, в Азии разразилась полномасштабная катастрофа перепроизводства. Китайский венчурный рынок совершил коллективный самострел через тотальный демпинг. Появление эффективных открытых архитектур превратило разработку моделей в массовый ширпотреб, где маржинальность стремится к нулю.Крупнейшие игроки китайского рынка развязали войну на истощение, обрушив стоимость вызова токенов на 99%. Доступ к передовым нейросетевым API стал стоить копейки, вынудив создателей закрывать операционные убытки за счет венчурных средств и региональных субсидий. Выяснилось, что корпоративное проникновение прикладных решений застопорилось на отметке в 12%, а вычислительные фермы в провинциях простаивают без платящих клиентов.Основатель и генеральный директор поискового гиганта Baidu Робин Ли поделился прогнозом: 99% нынешних ИИ-стартапов будут безжалостно смыты рынком. Компании строят иллюзии вместо жизнеспособного бизнеса, производя терабайты мусорных вычислений, за которые никто не готов платить реальные деньги.Азиатский технологический сектор потерял сотни миллиардов долларов совокупной оценки за считаные недели. Стартапы, еще полгода назад гордо именовавшие себя национальными чемпионами, массово распродают серверные стойки с дисконтом, пытаясь расплатиться по долгам перед поставщиками компонентов.Кредитный уроборосЧетвертый фактор краха заключается в токсичной финансовой инженерии, долгие месяцы маскировавшей отсутствие настоящих клиентов. Индустрия создала замкнутый круговорот капитала, пугающе похожий на схемы эпохи кризиса доткомов и скандала с Enron. Производители графических процессоров и облачные монополисты инвестировали миллиарды в молодые ИИ-лаборатории с единственным обязательным условием: все полученные деньги стартап обязан потратить на закупку чипов и облачных часов материнского фонда.Такой венчурный уроборос искусственно надувал финансовую отчетность. Производитель чипов фиксировал рекордную квартальную выручку, облачный гигант рапортовал о трехзначном росте сегмента, а стартап получал дутую капитализацию в десятки миллиардов долларов. Однако в этой цепочке не существовало конечного потребителя из внешнего мира, который приносил бы независимый заработанный рубль.Ситуацию усугубило широкое использование забалансовых структур специального назначения. Гиперскейлеры создавали совместные предприятия с фондами прямых инвестиций, вешая триллионные долговые обязательства на сторонние балансы ради скупки оборудования.Кризис микросвёрлПятая и самая ироничная причина краха лежит в области материального производства. Архитекторы цифровой сингулярности забыли, что виртуальные вычисления требуют сложнейшей физической оболочки, где ключевым узким горлышком неожиданно оказались… твердосплавные микросверла для печатных плат.Современные серверные материнские платы для тяжелых ИИ-ускорителей представляют настоящий технологический ужас с точки зрения своей сложности. Это сверхплотные плиты, насчитывающие от 40 до 80 слоев армированного диэлектрика, ламинированного кварцевым стеклом и медной фольгой с ультранизким профилем. Чтобы прошить такую многослойную конструкцию сотнями тысяч микроотверстий, инженеры используют механические сверла диаметром менее двух десятых миллиметра из ультрамелкозернистого карбида вольфрама. Абразивное кварцевое стекло сжирает режущую кромку за считаные секунды. Износ инструмента вырос в пять раз по сравнению со стандартными серверными платами, а себестоимость сверления подскочила на десятки процентов.Инструментальный голод моментально перекинулся на сырьевые рынки. Карбид вольфрама резко подорожал из-за торговых барьеров и экспортных ограничений. Ведущие мировые поставщики специализированного микроинструмента, включая тайваньскую компанию Topoint Technology, оказались завалены контрактами на годы вперед. Лазерные сверлильные станки не справляются с глубокими глухими отверстиями, а механический инструмент ломается быстрее, чем фабрики успевают затачивать новые партии. Момент отрезвленияЛопающийся пузырь не уничтожит саму технологию. Машинное обучение, векторные базы данных и большие модели останутся в арсенале человечества, превратившись в привычный утилитарный инструмент вроде табличных процессоров или реляционных баз данных. Обнулению подлежит исключительно спекулятивная пена: дикие оценки стартапов без выручки, слепая вера в бесконечность ресурсов и надежда обойти физические законы.Рынок проходит тяжелое, но оздоравливающее очищение от токсичных иллюзий. Чем быстрее рассеется туман коллективного помешательства, тем скорее начнется честная работа над реальными инженерными задачами.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, ии (искусственный интеллект), сша, азия