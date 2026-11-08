Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность - 08.11.2026 Украина.ру
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Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность
Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность - 08.11.2026 Украина.ру
Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность
Жители Украины всё чаще отдают за аренду жилья большую часть дохода. Об этом 8 ноября сообщают украинские СМИ
2026-11-08T12:27
2026-11-08T12:27
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В центре Киева однокомнатная квартира стоит в среднем 32 тыс. гривен в месяц — это 86% средней зарплаты. Самая тяжёлая ситуация с доступностью жилья сложилась в Ивано-Франковске, где на аренду уходит около 80% зарплаты, и во Львове — 76%. В Житомире этот показатель составляет 57%, в Днепре — 48%, в Одессе — 46%, в Харькове — 29–44%, в Чернигове — 29%, в Сумах — 22%.Для сравнения: в Барселоне и Мадриде аренда квартиры с одной спальней в центре обходится примерно в 74% средней зарплаты, в Милане — 72%, а в Лиссабоне — 116%.Цифры говорят сами за себя. В Киеве и Львове стоимость аренды уже догнала европейские столицы, но вот зарплаты остались далеко позади. Украинцы вынуждены отдавать почти весь заработок за крышу над головой — и это на фоне того, что страна переживает энергетический кризис, массовые отключения света и разрушение инфраструктуры. Подробнее – в материале Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки
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новости, киев, львов, украина, владимир зеленский
Новости, Киев, Львов, Украина, Владимир Зеленский

Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность

12:27 08.11.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Жители Украины всё чаще отдают за аренду жилья большую часть дохода. Об этом 8 ноября сообщают украинские СМИ
В центре Киева однокомнатная квартира стоит в среднем 32 тыс. гривен в месяц — это 86% средней зарплаты. Самая тяжёлая ситуация с доступностью жилья сложилась в Ивано-Франковске, где на аренду уходит около 80% зарплаты, и во Львове — 76%.
В Житомире этот показатель составляет 57%, в Днепре — 48%, в Одессе — 46%, в Харькове — 29–44%, в Чернигове — 29%, в Сумах — 22%.
Для сравнения: в Барселоне и Мадриде аренда квартиры с одной спальней в центре обходится примерно в 74% средней зарплаты, в Милане — 72%, а в Лиссабоне — 116%.
Цифры говорят сами за себя. В Киеве и Львове стоимость аренды уже догнала европейские столицы, но вот зарплаты остались далеко позади.
Украинцы вынуждены отдавать почти весь заработок за крышу над головой — и это на фоне того, что страна переживает энергетический кризис, массовые отключения света и разрушение инфраструктуры. Подробнее – в материале Зеленский признал разгром украинской энергетики после ночной атаки
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