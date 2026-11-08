Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко - 08.11.2026 Украина.ру
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Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко
Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко - 08.11.2026 Украина.ру
Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского... Украина.ру, 08.11.2026
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россия
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского торгового судоходства в Чёрном море? 01:30 – О ресурсах Европы на данном этапе и возможностях капитализма; 08:30 – Как России выстраивать отношения с США; 13:18 – Соотношение потерь ВС России и ВСУ; 22:05 – О базах НАТО в Одессе; 26:07 – Изменятся ли курс и политика Сербии после победы "Студенческого списка"? 22:48 – Кто был заинтересован в решении "Карабахского вопроса"? 31:58 – Где найти переводы статей Ищенко и как относиться к тому, что пишет ИИ? 33:45 – Как вызвать у ребёнка интерес к истории? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoКанал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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видео, россия, украина, черное море, ростислав ищенко, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, видео
Видео, Россия, Украина, Черное море, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО

Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко

17:00 08.11.2026
 
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского торгового судоходства в Чёрном море?
01:30 – О ресурсах Европы на данном этапе и возможностях капитализма;
08:30 – Как России выстраивать отношения с США;
13:18 – Соотношение потерь ВС России и ВСУ;
22:05 – О базах НАТО в Одессе;
26:07 – Изменятся ли курс и политика Сербии после победы "Студенческого списка"?
22:48 – Кто был заинтересован в решении "Карабахского вопроса"?
31:58 – Где найти переводы статей Ищенко и как относиться к тому, что пишет ИИ?
33:45 – Как вызвать у ребёнка интерес к истории?

ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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