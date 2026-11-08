https://ukraina.ru/20261108/pochemu-rossiya-ne-otpravlyaet-podvodnye-lodki-chtoby-unichtozhit-torgovoe-sudokhodstvo-ukrainy--ischenko-1084349505.html

Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко

Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко - 08.11.2026 Украина.ру

Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского... Украина.ру, 08.11.2026

2026-11-08T17:00

2026-11-08T17:00

2026-11-08T17:00

видео

россия

украина

черное море

ростислав ищенко

украина.ру

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/08/1084349374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f9e753c116ca8b75b134ba59276c101.png

Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского торгового судоходства в Чёрном море? 01:30 – О ресурсах Европы на данном этапе и возможностях капитализма; 08:30 – Как России выстраивать отношения с США; 13:18 – Соотношение потерь ВС России и ВСУ; 22:05 – О базах НАТО в Одессе; 26:07 – Изменятся ли курс и политика Сербии после победы "Студенческого списка"? 22:48 – Кто был заинтересован в решении "Карабахского вопроса"? 31:58 – Где найти переводы статей Ищенко и как относиться к тому, что пишет ИИ? 33:45 – Как вызвать у ребёнка интерес к истории? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoКанал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko

россия

украина

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, черное море, ростислав ищенко, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, видео