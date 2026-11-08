Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского торгового судоходства в Чёрном море?
01:30 – О ресурсах Европы на данном этапе и возможностях капитализма;
08:30 – Как России выстраивать отношения с США;
13:18 – Соотношение потерь ВС России и ВСУ;
22:05 – О базах НАТО в Одессе;
26:07 – Изменятся ли курс и политика Сербии после победы "Студенческого списка"?
22:48 – Кто был заинтересован в решении "Карабахского вопроса"?
31:58 – Где найти переводы статей Ищенко и как относиться к тому, что пишет ИИ?
33:45 – Как вызвать у ребёнка интерес к истории?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
00:35 – Почему Россия не использует свои подводные лодки для ликвидации украинского торгового судоходства в Чёрном море?
01:30 – О ресурсах Европы на данном этапе и возможностях капитализма;
08:30 – Как России выстраивать отношения с США;
13:18 – Соотношение потерь ВС России и ВСУ;
22:05 – О базах НАТО в Одессе;
26:07 – Изменятся ли курс и политика Сербии после победы "Студенческого списка"?
22:48 – Кто был заинтересован в решении "Карабахского вопроса"?
31:58 – Где найти переводы статей Ищенко и как относиться к тому, что пишет ИИ?
33:45 – Как вызвать у ребёнка интерес к истории?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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