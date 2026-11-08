https://ukraina.ru/20261108/volyn-miritsya-s-polshey-ltchiki-vsu-podstavili-premera-slovakii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084338287.html

Волынь мирится с Польшей, лётчики ВСУ подставили премьера Словакии. Западная Украина за неделю

Волынь мирится с Польшей, лётчики ВСУ подставили премьера Словакии. Западная Украина за неделю - 08.11.2026 Украина.ру

Волынь мирится с Польшей, лётчики ВСУ подставили премьера Словакии. Западная Украина за неделю

На Волыни предприняли попытку примирения с поляками, причём это была инициатива местных представительных властей. Ни одного из чиновников формируемой Киевом областной военной администрации на акции не было

2026-11-08T08:32

2026-11-08T08:32

2026-11-08T08:32

эксклюзив

украина

польша

словакия

роберт фицо

александр грищук

юзеф пилсудский

пцу

упц

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/07/1084338159_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_0a02f89a49867d5ff1df40c63f1bb128.jpg

Мир с Польшей?На Волыни, которая в Польше известна в основном по "Волынской резне", состоялась акция чествования польских воинов времен Первой мировой войны, в которой принял участие заместитель председателя областного совета. Причём это была инициатива местных представительных властей, ни одного из чиновников областной военной администрации, формируемой Киевом, не было.Акция прошла 5 ноября на кладбище польских легионеров в Польском леску близ села Костюхновка. В полдень там прозвучали государственные гимны Польши и Украины, после чего началась святая месса, которую возглавил епископ Виталий Скомаровский, ординарий епархии Луцкой Римско-католической церкви на Украине и глава Конференции епископов Украины.В мероприятии приняли участие консул Камиль Гроновскийиз Генерального консульства Польши в Луцке, заместитель председателя Волынского областного совета Григорий Пустовит и секретарь Маневичского поселкового совета Владимир Черчик. Также присутствовали чиновники из Польши и группа польских харцеров (скаутов), которые в 2000 году положили начало традиции зажжения на кладбище в Костюхновке "Огня Независимости".Волынская деревня Костюхновка близ Маневичей имеет особое значение для истории Польши. Именно здесь 4-6 июля 1916 года произошла одна из самых кровавых битв Польских легионов под командованием Юзефа Пилсудского, входивших в состав австро-венгерской армии, с войсками Российской империи. В бою участвовали все три бригады легионов, а их потери составили около двух тысяч убитыми и ранеными. Хотя поляки вынуждены были отступить, их сопротивление способствовало привлечению международного внимания к польскому вопросу и восстановлению польской государственности в 1918 году.Сейчас неподалёку от Костюхновки, в Польском леску, расположено военное кладбище польских легионеров. Рядом с ним действует Центр украинско-польского диалога, а польские общественные организации заботятся о военных захоронениях. Каждый год отсюда польские харцеры на велосипедах доставляют в Варшаву "Огонь Независимости". 11 ноября, в День Независимости Польши, огонь будет поставлен на Могиле неизвестного солдата в польской столице.К участникам мероприятия обратился Пустовит. Он поблагодарил польский народ за поддержку Украины, солидарность и помощь."Сегодня эта традиция имеет особое содержание. Она напоминает, что за непростыми страницами истории всегда остается место для взаимного уважения, взаимопонимания и добрососедства. А огонь, отправляющийся с волынской земли в Варшаву, несёт символическое послание о свободе, памяти и общем стремлении к мирному будущему", – заявил он.В свою очередь, епископ Виталий Скомаровский заявил, что память о легионерах, боровшихся за свободную Польшу, нельзя отделять от современного опыта Украины. Это прозвучало довольно цинично, ведь именно на основе Польских легионов была создана регулярная армия независимой Польши, которая в 1918-1919 годах уничтожила Западно-Украинскую Народную Республику и на 20 лет оккупировала не только Галичину, но и Волынь.Очевидно, именно поэтому на акции не было представителей областной администрации, – ведь государственной политикой Украины остается героизация антипольских формирований типа ОУН* и УПА*, которые и совершили "Волынскую резню".Хотя 4 ноября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* провёл в Киеве совещание по поводу украинско-польских отношений, к участию в котором были приглашены также ученые и журналисты из Польши, оно провалилось ещё до начала. Дело в том, что направлявшегося на него известного польского журналиста Лукаша Важеху остановили на границе и вручили сообщение о запрете на въезд на Украину на три года – якобы за "антиукраинские публикации". Прим.ред.: В субботу, 7 ноября, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что период напряжённости между Варшавой и Киевом, возникший в текущем году, миновал.Украинские лётчики испортили визит Фицо во ЛьвовГлава правительства Словакии Роберт Фицо провёл во Львове консультации с украинским коллегой, на которых было объявлено об очередном пакете гуманитарной помощи Киеву. Как известно, словацкий премьер постоянно подчёркивает, что его страна не поддерживает Украину в военном плане. Но в то время, когда Фицо находился во Львове, СМИ в Словакии сообщили о резне между украинскими военными летчиками, которые проходят обучение в словацком городе Тренчин.Братислава формально продолжила линию исключительно гуманитарной поддержки Киева. В частности, Словакия объявила о решении передать для нужд "Укрзалізниці" три электровоза, которые уже к концу 2026 могут выйти на пути европейского стандарта на Закарпатье. Как известно, с осени прошлого года Ужгород имеет прямое железнодорожное сообщение со столицей Словакии, поезда курсируют по новой евроколее.Киев также получит от Братиславы внушительный пакет энергетической помощи и медицинское оборудование для украинских больниц. Кроме того, премьеры договорились о создании двуязычных гимназий в обеих странах. Речь идет о создании украинско-английской гимназии в Словакии и аналогичной словацко-английской гимназии на Украине.Однако имидж Роберта Фицо как "голубя мира" испортила реальность. Как раз 5 ноября СМИ сообщили, что в гостинице словацкого города Тренчин произошла резня между двумя украинскими военными летчиками, прибывшими в Словакию на учёбу. Один из участников драки погиб, другой арестован местной полицией.Согласно сообщению словацкого еженедельника "Plus 7 Dní", в инциденте принимали участие двое военнослужащих ВВС Украины, которые проходили в Тренчине подготовку "по авиационным специальностям". Сколько всего украинских военных летчиков или техников прибыли на обучение в Словакию, неизвестно.Отметим, что Тренчине расположено государственное предприятие Letecké opravovne Trenčín – один из важнейших центров технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) самолётов и вертолётов в этой части Европы.Как сообщало 20 октября этого года французское издание Le Monde, в 2025-м экспорт словацких боеприпасов, компонентов и запчастей к военной технике достиг €2,1 млрд. Этот показатель вырос на 138,6% за год из-за масштабного перевооружения стран НАТО и потребностей Киева. Значительная часть поставок словацких боеприпасов на Украину приходится на завод компании ZVS holding, половина акций которой с 2015 года принадлежит словацкому государству.При этом накануне визита во Львов Роберт Фицо лицемерно заявил, что Словакия выступает против участия в оказании военной помощи Украине.Переход в ПЦУ как способ покинуть УкраинуСвященник из Буковины Василий Ковташ, ранее перешедший из канонической Украинской православной церкви в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), снова вернулся в УПЦ. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое 6 ноября распространил через социальные сети. Вот только сделал он это из-за границы, куда уехал как священник ПЦУ.В видеообращении Ковташ отметил, что переосмыслил своё решение о переходе в ПЦУ и попросил настоятеля УПЦ Онуфрия и митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия принять его обратно."Хочу особо подчеркнуть: к этому покаянному шагу меня никто не принуждал", – заявил священник.В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ сообщили журналистам, что запретили Василия Ковташа в богослужении ещё 28 сентября этого года. Причиной стало то, что он якобы незаконно пересек границу с Молдавией и не вернулся. На самом деле священник уехал в соседнее государство законно, поскольку был забронирован от мобилизации как руководитель религиозной организации, признанной критически важной. Судя по всему, именно выезд с Украины и был главным мотивом перехода 34-летнего тогда отца Василия в ПЦУ в 2024 году – ведь священников УПЦ МП не просто не бронируют от мобилизации, но и часто "бусифицируют".Комментируя ситуацию, священник ПЦУ из Черновцов, капеллан Роман Грищук заявил, что причиной поведения Василия Ковташа могла стать неофициальная зарплата, которую предлагают священникам УПЦ (представители ПЦУ продолжают называть украинскую каноническую церковь принадлежащей к Московскому патриархату, хотя с 2022 года это не так – Ред.)."Если у их священника нет прихода, то он всё равно получает 55-75 тысяч гривен ежемесячно. Просто так, потому что остается в лоне Московского патриархата. В украинской церкви такого нет. Священники призваны к служению, поэтому имеют зарплату, которую им выделяет приход. Из-за этого финансового вопрос мы сейчас видим такие переходы тех, кто раньше хотел быть в ПЦУ", –прокомментировал Грищук.Если его информация соответствует действительности, то она скорее является рекламой УПЦ, поскольку в ПЦУ заработная плата священников действительно значительно ниже даже 55 тысяч гривен. Однако угроза быть мобилизованным в вооружённые формирования может оказаться большим стимулом, чем деньги.Стоит отметить, что в настоящее время в Черновицкой области действуют 124 прихода, 3 монастыря и 3 епархии ПЦУ, все они признаны критически важными, их руководители и ключевые работники забронированы от мобилизации. При этом ни Черновицко-Буковинская епархия УПЦ, ни более 300 её приходов и 14 монастырей в список критически важных религиозных организаций не включены.*Включён в перечень террористов и экстремистов**Организации с аналогичными названиями признаны экстремистскими и запрещены в РФ

https://ukraina.ru/20261006/sanatsiya-ozdorovlenie-bez-vyzdorovleniya-100-let-premerstvu-yuzefa-pilsudskogo-1083563301.html

https://ukraina.ru/20261011/raskolnik-spasal-ot-fronta-za-dollary-kiev-trebuet-deneg-u-es-na-granitsu-zapadnaya-ukraina-za-1083733818.html

украина

польша

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, словакия, роберт фицо, александр грищук, юзеф пилсудский, пцу, упц, вооруженные силы украины