"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине - 08.11.2026 Украина.ру
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"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине
"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине - 08.11.2026 Украина.ру
"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине
На Украине действует разветвлённая сеть нелегальных тюрем, где людей удерживают месяцами, выбивая из них нужные показания, деньги или просто наказывая. Об этом 8 ноября сообщили в пророссийском подполье
2026-11-08T11:00
2026-11-08T11:00
новости
украина
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владимир зеленский
тцк
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Таких мест по всей стране может быть от 50 до 70. И это не отдельные подвалы, а целая система, которая работает с 2014 года."Это не просто подвалы, а целая сеть разного размера и назначения — от небольших "фильтрационок", из которых людей направляют в ТЦК и части, до крупных баз, где людей держат месяцами, "выбивая" нужную информацию, деньги или просто в качестве наказания. Надо понимать, что это полноценная система, которая работает с 2014 года", — рассказал представитель подполья.Более того, по мнению военного эксперта Виталия Киселёва, после протестов на Борщаговке ситуация с созданием и функционированием тайных и незарегистрированных тюрем на Украине не изменится. Напротив, их охрана будет усилена благодаря взаимодействию украинских силовых структур.Напомним, 2 ноября стало известно о подвале в частном доме под Киевом, где насильно удерживали около 40 мужчин. Присутствовавшие на месте силовики пытались не допустить в здание ни врачей, ни собравшихся людей, и даже применяли спецсредства, но были вынуждены отступить под давлением возмущённой толпы.В итоге выяснилось, что подвал использовался как "тайная тюрьма" для мобилизованных и пойманных в самоволке военных. О пыточной под Киевом – в материале "Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке
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новости, украина, киев, владимир зеленский, тцк
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ТЦК

"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине

11:00 08.11.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : соцсети
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На Украине действует разветвлённая сеть нелегальных тюрем, где людей удерживают месяцами, выбивая из них нужные показания, деньги или просто наказывая. Об этом 8 ноября сообщили в пророссийском подполье
Таких мест по всей стране может быть от 50 до 70. И это не отдельные подвалы, а целая система, которая работает с 2014 года.
"Это не просто подвалы, а целая сеть разного размера и назначения — от небольших "фильтрационок", из которых людей направляют в ТЦК и части, до крупных баз, где людей держат месяцами, "выбивая" нужную информацию, деньги или просто в качестве наказания. Надо понимать, что это полноценная система, которая работает с 2014 года", — рассказал представитель подполья.
Более того, по мнению военного эксперта Виталия Киселёва, после протестов на Борщаговке ситуация с созданием и функционированием тайных и незарегистрированных тюрем на Украине не изменится. Напротив, их охрана будет усилена благодаря взаимодействию украинских силовых структур.
Напомним, 2 ноября стало известно о подвале в частном доме под Киевом, где насильно удерживали около 40 мужчин. Присутствовавшие на месте силовики пытались не допустить в здание ни врачей, ни собравшихся людей, и даже применяли спецсредства, но были вынуждены отступить под давлением возмущённой толпы.
В итоге выяснилось, что подвал использовался как "тайная тюрьма" для мобилизованных и пойманных в самоволке военных.
О пыточной под Киевом – в материале "Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке
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