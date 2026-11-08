https://ukraina.ru/20261108/fabriki-pytok-podpole-raskrylo-masshtab-seti-taynykh-tyurem-na-ukraine-1084346549.html

"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине

"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине - 08.11.2026 Украина.ру

"Фабрики пыток": подполье раскрыло масштаб сети тайных тюрем на Украине

На Украине действует разветвлённая сеть нелегальных тюрем, где людей удерживают месяцами, выбивая из них нужные показания, деньги или просто наказывая. Об этом 8 ноября сообщили в пророссийском подполье

2026-11-08T11:00

2026-11-08T11:00

2026-11-08T11:00

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Таких мест по всей стране может быть от 50 до 70. И это не отдельные подвалы, а целая система, которая работает с 2014 года."Это не просто подвалы, а целая сеть разного размера и назначения — от небольших "фильтрационок", из которых людей направляют в ТЦК и части, до крупных баз, где людей держат месяцами, "выбивая" нужную информацию, деньги или просто в качестве наказания. Надо понимать, что это полноценная система, которая работает с 2014 года", — рассказал представитель подполья.Более того, по мнению военного эксперта Виталия Киселёва, после протестов на Борщаговке ситуация с созданием и функционированием тайных и незарегистрированных тюрем на Украине не изменится. Напротив, их охрана будет усилена благодаря взаимодействию украинских силовых структур.Напомним, 2 ноября стало известно о подвале в частном доме под Киевом, где насильно удерживали около 40 мужчин. Присутствовавшие на месте силовики пытались не допустить в здание ни врачей, ни собравшихся людей, и даже применяли спецсредства, но были вынуждены отступить под давлением возмущённой толпы.В итоге выяснилось, что подвал использовался как "тайная тюрьма" для мобилизованных и пойманных в самоволке военных. О пыточной под Киевом – в материале "Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, владимир зеленский, тцк