https://ukraina.ru/20261108/pytochnaya-tyurma-pokazala-komu-na-samom-dele-prinadlezhit-vlast-na-ukraine-1084347045.html

Пыточная тюрьма показала, кому на самом деле принадлежит власть на Украине

Пыточная тюрьма показала, кому на самом деле принадлежит власть на Украине - 08.11.2026 Украина.ру

Пыточная тюрьма показала, кому на самом деле принадлежит власть на Украине

Националистические батальоны на Украине и подобные им структуры стали государством в государстве. Они фактически обладают правом на насилие, над ними нет контроля ни у полиции, ни у властей, а формальная власть оказалась у них в заложниках. Настоящая власть принадлежит тем, кто держит "подвалы" и "бусики".

2026-11-08T11:41

2026-11-08T11:41

2026-11-08T11:41

эксклюзив

украина

россия

мариуполь

артем дмитрук

родион мирошник

мария захарова

нацгвардия

мид

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084250886_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_137742e1ff4c07023908eac2436a1736.jpg

Вечером 2 ноября 2026 года украинские соцсети взорвались сообщениями: в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом незаконно держат людей. Местные жители перелезли через забор и передали узникам телефон.Дальше всё решила полученная запись обращения узников. В подвале, судя по свидетельствам, находились от 17 до 40 человек, четверо в критическом состоянии, у одного сломан позвоночник. Условия описывали одним словом: нечеловеческие.Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, покинувший Украину, утверждает, что только за последний месяц в этих стенах насмерть забили нескольких человек.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и официальный спикер МИД Мария Захарова не раз говорили, что такие места существуют с 2014 года. Их фиксировали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, в Мариуполе и Авдеевке. Но ООН предпочла промолчать.Как гасили пожар на первом этапеВскоре вокруг дома стихийно собралась толпа из родственников заключенных и местных жителей. Люди скандировали «позор» и снимали всё на камеры. Приехала скорая. Полиция бездействовала. Прибывшего командира Нацгвардии Александра Пивненко толпа, по сути, прогнала. Затем появился глава ОП Кирилл Буданов*.Он вошёл в дом и вывел оттуда избитого 14-летнего подростка, четверых тяжелораненых и остальных узников. Подросток рассказал, как люди в балаклавах били его, швыряли о стены и резали на нём одежду ножами.Командир Нацгвардии Пивненко попытался объяснить травмы ребёнка так: «упал с дерева и испугался бородатых мужчин». Увечья военнослужащих объясняли в том же духе: «споткнулся на полигоне во время тревоги».Попытку увезти людей автобусом толпа отбила. Выйдя к людям, Буданов* рассказал, что таких подвалов в стране много, сказал он, а «сегодня мы сделали большое дело, спасли людей». Фактически он признал, что система существует.Полиция по-прежнему бездействовала, а глава Нацгвардии внутрь так и не попал. Выглядело это как попытка потушить скандал личным авторитетом высокопоставленного силовика, не затрагивая саму структуру.От умиротворения к поиску виноватыхНо стоило Буданов*у уехать, как тон сменился. Ночью на сцену вышли «титушки» в масках: в ход пошли дубинки, началась стрельба в воздух, избиения. Досталось даже корреспонденту провластного информационного агентства УНИАН.А тем же вечером командир 1-й бригады НГУ («Азов»**) Денис Прокопенко («Редис») обвинил митингующих в саботаже и в очернении образа военных. Назавтра эта позиция стала официальной.Буданов* объявил о задержании медика и о сотне подозреваемых. СБУ завела дела о воспрепятствовании деятельности ВСУ, о распространении сведений о расположении сил обороны и о массовых беспорядках. Проверка в отношении 1-й бригады НГУ «нарушений не выявила».Украинские СМИ переключились на версию о «пророссийской инсценировке» и работе на Россию. Виноватыми назначили тех, кто освобождал людей — граждан и медиков.СБУ установила около сотни активных участников митинга, вопрос об арестах решается. Медик Валентина Молодая, оказывавшая первую помощь, мгновенно оказалась на «Миротворце». Её арестовали на 60 суток без права залога за «препятствование законной деятельности сил обороны» и распространение информации о военных.Врача скорой задержали силовики вскоре после того, как она помогла пострадавшим. Следом пошла травля: «не настоящий медик», «действовала неправомерно», «работала на Россию»…Водитель скорой Виктор Ена также попал в «Миротворец» с теми же формулировками. В базу внесли и избитого 14-летнего подростка вместе с родителями, и блогера Ольгу Зубко.Командование «Азова»** и Нацгвардии официально заявило, что в подвале держали военнослужащих, в том числе СЗЧ (самовольно оставивших часть), за дисциплинарные проступки, а травмы получены «на тренировках».Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова объявила проверку, которая, разумеется, ничего не нашла. Полиция не вмешивалась, потому что над военными структурами контроля у неё нет. Буданов*, ранее признавший, что таких домов много, на следующий день уже поддержал репрессивную линию.Система защитила себя: силовой ресурс радикалов оказался весомее формальной власти.Это не случай, а бизнесС 1 октября 2024 года, после директивы уже экс-главкома ВСУ Сырского, командирам бригад разрешили прямой «рекрутинг» в обход ТЦК. Тем самым, государство фактически передало право на силовую мобилизацию частным структурам.«Бусики» без опознавательных знаков хватают людей на улицах и везут в подвалы. Там «рекрутеры» решают судьбу человека: отправить в часть, продать в соседнюю бригаду или держать и требовать выкуп у родных. Суммы в 15–20 тысяч долларов, как утверждается, давно не редкость.Списки личного состава никто не контролирует. У мобилизованных отбирают карты и доступы к счетам, и государственные выплаты (до 300 тысяч гривен единовременно и до 100 тысяч ежемесячно) уходят в чёрные кассы бригад. На эти деньги покупают людей из чужих подвалов. До 80% плана набора в ряде регионов закрывается именно так.Часть узников борщаговской и других «ям» составляют пойманные СЗЧ, их наказывают «для назидания».Крупнейший игрок здесь — «Азов»** (1-й и 3-й корпуса НГУ). Ещё с 2015 года у него в Мариуполе была частная тюрьма «Библиотека», где людей называли «книгами»: пытки, выкупы, массовые захоронения.Сегодня это вертикально интегрированный холдинг: похищения и торговля людьми, «крышевание» бизнеса, частные силовые услуги. Фронт при этом превратился в побочное занятие. Подобные подвалы есть у десятков других бригад. Это отлаженная отрасль экономики, через которую каждый год проходят десятки тысяч людей.Что дальше?Такие тюрьмы нужны Украине как инструмент устрашения и заработка. Проверка уже «не выявила нарушений». А реальные уголовные дела заводят против тех, кто помог вскрыть систему.Буданов* и формальные власти могут разве что «просить» радикалов вести себя потише. Подвалы продолжат работать: они закрывают план мобилизации, наполняют чёрные кассы и держат население в страхе («мы знаем, где живут твои родные»).Когда эта сила окончательно сожрёт остатки государства, Украину накроет цунами анархии. Система устрашения и заработка никуда не денется, она уже стала становым хребтом тыла.* Признан террористом и экстремистом в РФ** Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация

https://ukraina.ru/20261103/pytochnaya-pod-kievom-ot-etogo-pozora-uzhe-ne-otmytsya-1084250188.html

https://ukraina.ru/20261107/nakazat-nevinovnykh-chto-vlasti-ukrainy-skryvayut-v-pytochnoy-azova-1084318469.html

https://ukraina.ru/20261106/chastnaya-tyurma-azova-pod-kievom-skorikov--o-skandale-kotoryy-topit-zelenskogo-1084327433.html

https://ukraina.ru/20261104/kak-azov-iz-bandy-neonatsistov-stal-oporoy-kievskogo-rezhima--i-ego-ogromnoy-problemoy-1084268535.html

украина

россия

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

эксклюзив, украина, россия, мариуполь, артем дмитрук, родион мирошник, мария захарова, нацгвардия, мид, сбу