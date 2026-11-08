https://ukraina.ru/20261108/vokrug-bulgakova-voskresenie-kotorogo-ne-bylo--1084052175.html

"Вокруг Булгакова": Воскресение, которого не было (?)

"Вокруг Булгакова": Воскресение, которого не было (?) - 08.11.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Воскресение, которого не было (?)

Ключевой вопрос относительно сущности Иешуа в романе "Мастер и Маргарита" – вопрос Воскресения. В конечном итоге, это вообще ключевой вопрос христианской веры и христианского мировосприятия. Как писал апостол Павел: "Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша"

2026-11-08T12:00

2026-11-08T12:00

2026-11-08T12:06

"вокруг булгакова"

история

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

православие

москва

рим

иисус христос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

В романе отсутствует не только сцена Воскресения Христова, но и хоть какая-то информация о его возможности – даже на уровне слухов, распускать которые Пилат приказывает (очень осторожно приказывает, как будто его подслушивают) Афранию.В своём посмертии Иешуа в романе появляется, но это самый конец повествования (32-я глава) и сценка не оставляет сомнений в том, что действие происходит не в реальном мире, а в инобытии, видеть его могут только Воланд, мастер, Маргарита и Пилат. Мастер и Маргарита заведомо мертвы. Статус Пилата непонятен, но с точки зрения логики он тоже мёртв, а его тысячелетнее посреди мёртвого города – воздаяние за грех. И вот к нему по лунному лучу спускается Иешуа – в том виде, в котором Пилат видел его при жизни…Казалось бы – всё понятно: роман мастера вдохновлён Воландом и там места Воскресению нет, но нет Воскресения и в романе "Мастер и Маргарита"… Точно? Нет, не точно, причём в обоих случаях.Если говорить о романе мастера, то там действие заканчивается до Воскресения. Если точнее – беседа Пилата и Левия Матвея происходит утором в субботу (требование Синедриона – казнь не должна совершиться в праздничный день), в то время как Иисус воскрес на третий день. Если Иешуа воскреснет, то ни Пилат, ни Левий знать об этом ещё не могут.Из 32-й главы вроде бы следует, что Пилат до конца своих дней и в посмертии убеждён, что Иешуа умер и не воскрес, но ведь и в евангелиях не указано, что исторический Пилат об этом знал – информация довольно долго крутилась в ограниченном кругу учеников Иисуса, а когда информация распространилась достаточно широко (кстати, непонятно, когда о Воскресении стало известно римским властям) Пилат уже был отозван и отправлен в Рим.Сцена похорон противоречит евангельскому повествованию – Иешуа хоронят не в каменной пещере по иудейскому обряду, а в обычной земляной яме. В этой ситуации воскрешение покойника выглядит… Плохо выглядит.С другой стороны, а откуда мы об этом знаем? Со слов Афрания. Маловероятно, что Толмай обманул Афрания (мы вообще этого персонажа не видим, он играет роль сугубо служебную), но вот по поводу Афрания есть определённые сомнения. Он ведь сказал Пилату, что перед смертью Иешуа говорил о грехе трусости, в то время как в сцене казни этих слов нет.Да, не слишком убедительно – Иешуа эти слова мог и раньше произнести, непосредственно перед распятием, но особого доверия к источнику нет, хотелось бы получить какое-то независимое свидетельство тому, что дело обстояло именно так, как изложил Афраний. Его словам мог бы подтвердить Левий, но он по этому поводу молчит (его, правда, и не спрашивают).К тому же есть вероятность того, что тот же Левий потом Иешуа откопает и перезахоронит по иудейскому обычаю, но это уже чистая фантазия. Тем более, что никаких следов Иосифа Аримафейского в романе мастера не наблюдается, а у нищего бродяги Левия средств на обустройство положенной по иудейскому закону гробницы быть не может.Тем не менее мы можем сделать вывод, что в романе мастера недостаточно информации, позволяющей сделать вывод, что Воскресения не было. Как минимум по соображениям хронологическим.А вот в основном тесте романа намёки на Воскресение наличествуют, и они значительно более основательные.Во-первых, это крестное знамение – слуги Воланда его боятся. Вспомним сценку из 30-й главы:"Кухарка, застонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла:– Отрежу руку!"Грозно? Хорошо, вот глава 18:"Голове его почему-то было неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял её и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрёпанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в чёрного котёнка. (…) Котёнок свалился с головы и брызнул вверх по лестнице".Отметим, что веры как таковой Воланд и его слуги отнюдь не боятся. Атеисты, например, верят, что Иисуса не было – Воланд им терпеливо внушает бытие Бога… Как бы это ни было смешно в исполнении сатаны.Нет, крестному знамению силу придаёт подлинная вера. А она базируется не только на распятии, но и на Воскресении.Во-вторых, это глава 29, где в реальной Москве появляется Левий Матвей – появляется способом не совсем законным (из стены круглой башни – привет, платформа 9¾) и вид имеет непрезентабельный ("оборванный, выпачканный в глине"), но, скорее всего, он был бы виден людям. Во всяком случае – если бы захотел быть видимым (слуги Воланда при желании могут быть невидимыми – как Маргарита во время своего полёта).Если мы вспомним евангелия, то Иисус после Воскресения являлся людям неизвестно откуда и в изменённом облике (его до поры не узнавали, но у Левия нет причин оставаться неузнанным, да и Воланд скорее всего раскрыл бы его маскировку – не человек потому что). Ну а в реальности романа "Мастер и Маргарита" если уж Левий смог явиться в Москве, то почему этого не может сделать Иешуа?В-третьих, Воланд покидает Москву накануне Пасхи – праздника Воскресения Христова. И очень спешит:"- Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора".В этот день ему на Земле делать нечего…Отсюда делаем вывод – Булгаков не дал нам чётких указаний относительно того, воскрес Иешуа или нет, но присутствие Иисуса, "распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного; и воскресшего в третий день, согласно Писанию" в романе ощущается.

https://ukraina.ru/20261018/vokrug-bulgakova-ieshua-master-i-sudby-ikh-ucheniy-1083731669.html

https://ukraina.ru/20260726/vokrug-bulgakova-kazn-i-pogrebenie-1081625671.html

https://ukraina.ru/20240811/1056803035.html

москва

рим

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература, православие, москва, рим, иисус христос, михаил булгаков