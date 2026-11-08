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Кушнер предложил возродить Совет Россия — НАТО

Кушнер предложил возродить Совет Россия — НАТО - 08.11.2026 Украина.ру

Кушнер предложил возродить Совет Россия — НАТО

Американский посланник Джаред Кушнер выступил с инициативой привязать урегулирование на Украине к масштабному многостороннему диалогу между Москвой и европейскими столицами. Об этом сообщает The Washington Post

2026-11-08T11:31

2026-11-08T11:31

2026-11-08T11:31

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Суть предложения — выстроить долгосрочную систему безопасности на континенте, включая механизмы снижения военной эскалации и постоянный антикризисный канал связи. В качестве модели Кушнер рассматривает формат Совета Россия — НАТО, созданного в 2002 году для выработки совместных решений, но фактически прекратившего работу в 2014-м из-за крымского кризиса и событий на востоке Украины.Европейские чиновники, по данным WP, к диалогу с Москвой готовы, однако обсуждать архитектуру безопасности согласны только после того, как на Украине будет достигнуто прекращение огня.Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал "масштабное соглашение, которое затронет не только Украину" и может охватить всю Европу, не уточнив ни деталей, ни сроков. Позже Кушнер пояснил: инициатива подразумевает конкретные договорённости, которые "учитывают интересы безопасности всех сторон, снижают риск будущего конфликта и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности".Подробнее – в материале Виктории Титовой "Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе

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новости, украина, москва, европа, нато, джаред кушнер, the washington post, дональд трамп, виктория титова