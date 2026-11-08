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Украинцам готовят реновацию, но есть нюанс

Украинцам готовят реновацию, но есть нюанс - 08.11.2026 Украина.ру

Украинцам готовят реновацию, но есть нюанс

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что на Украине готовят законопроект о реновации

2026-11-08T13:57

2026-11-08T13:57

2026-11-08T13:57

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По словам депутата от "Слуги народа", сейчас в стране насчитываются десятки тысяч "хрущёвок", многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом Шуляк обещает, что принудительного отселения не будет. По словам парламентария, решать будет большинство. При этом, подчеркнула она, о 100% планке речь не идёт."Всегда будут те, кто скажет, что, условно, 70 лет жили в этом доме и никуда уже не хотят переезжать. Но 100% – нереальная цифра. Потому что тогда ни одна "хрущёвка" не пройдет через реновацию или за счет её не будет осуществлено новое строительство", – объяснила глава парламентского комитета в комментарии украинскому изданию "Обозреватель".Она сообщила, что при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако размер компенсации ещё предстоит определить."Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – указала Шуляк.По её словам, чтобы снос домов стал возможным, т.е. для того, чтобы реновация стартовала, Верховная Рада должна проголосовать за соответствующий законопроект - №6458. Сейчас этот документ прошёл лишь первое чтение и готовится ко второму.Примечательно, что это далеко не первая попытка внедрить реновацию на Украине. Ранее в Киеве пытались решить вопрос с обменом старого жилья на новое в 2017 и 2020 годах. В обоих случаях планы властей вызвали отторжение населения, т.к. не учитывали ряд нюансов. В частности, не предполагалось предоставление нового жилья в том же районе, в каком была и старая квартира.В 2021 году депутат Шуляк снова заявила о необходимости внедрения реновации на Украине. С той поры прошло пять лет, и эта парламентарий снова поднимает вопрос, на решение которого в украинском бюджете деньги вряд ли найдутся.В России программа реновации была запущена в 2017 году. Она рассчитана до конца 2032 года. В программу вошло свыше 5 175 домов (около 1 млн жителей). Первый этап реновации был завершён в 2024 году. Второй этап предусматривает расселение 1630 домов. Он закончится в 2028 году. К 2032 году расселят ещё 1800 домов. Ожидается, что после 2032 года будет запущена новая программа реновации, куда будут включены 9- и 12-этажные дома 60-70-х годов ХХ века.По российской программе реновации жители получают бесплатную равнозначную квартиру с улучшенной отделкой комфорт-класса в том же районе. Жилая площадь и количество комнат в квартире не должны быть меньше, чем в старых, а общая площадь новых квартир в среднем больше на 30%. Кроме того, можно докупить квадратные метры со скидкой 10% или получить денежную компенсацию по рыночной стоимости.Подробнее о киевской программе реновации 2017 года – в статье Николая Подкопаева "Киевская "реновация": для чего киевлян отправляют на выселки".Подробнее об украинской программе реновации 2020 года – в статье Виктора Мельникова "Реновация старого жилфонда в Киеве и Украине – несбыточная мечта".

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новости, украина, киев, россия, слуга народа, верховная рада