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"Кошелёк" альянса пустеет: страны НАТО не досчитались €7 млрд на помощь Киеву

"Кошелёк" альянса пустеет: страны НАТО не досчитались €7 млрд на помощь Киеву - 08.11.2026 Украина.ру

"Кошелёк" альянса пустеет: страны НАТО не досчитались €7 млрд на помощь Киеву

Североатлантический альянс столкнулся с неприятной арифметикой: на военную помощь Украине в 2026 году не хватает около €7 млрд. Дыра образовалась меньше чем за два месяца до конца года — и это на фоне настойчивых призывов Киева увеличить поставки систем ПВО. О недостаче сообщает Politico со ссылкой на три дипломатических источника в странах НАТО

2026-11-08T13:03

2026-11-08T13:03

2026-11-08T13:03

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В июле 32 страны альянса торжественно договорились выделить Украине по €70 млрд в 2026-м и столько же в 2027-м. Однако ближе к финишу выяснилось: собрать удалось не все. Причины дефицита пока официально не называются, но один из дипломатов альянса признал — среди крупнейших доноров, годами финансировавших пакеты помощи, накопилась "определенная усталость". Иными словами, европейские кошельки уже не так охотно открываются, как раньше.Нехватка средств может ударить по закупкам оборудования, необходимого Украине для отражения ракетных и беспилотных атак зимой. Вопрос финансирования планируют обсудить 17 ноября на встрече представителей стран альянса. Впрочем, даже если новые обязательства и будут приняты, выполнить целевой показатель на этот год союзники, скорее всего, не успеют.Программа PURL пробуксовываетВ целевой показатель входят двусторонние взносы союзников и €30 млрд из кредита ЕС Украине на €90 млрд. Часть средств направляется на программу PURL, в рамках которой европейские союзники закупают для Киева американское вооружение, в том числе ракеты для комплексов Patriot. По словам двух дипломатов, на оплату поставок по этой программе не хватает $1,9 млрд. Кроме того, союзники сомневаются, что смогут выполнить цель генсека альянса Марка Рютте — собрать в рамках PURL $15 млрд за год. С момента запуска программы в 2025 году удалось привлечь лишь около $9 млрд.Бюджет Украины на 2026 год принят с дефицитом около 1,9 трлн грн ($47,5 млрд). В конце июня Минфин страны оценил потребность Киева во внешнем финансировании в 2026–2029 годах в $145,9 млрд. Однако, по оценке Kyiv Independent, даже с учетом европейского кредита нехватка средств на финансирование армии может составить €19,6 млрд. Министр финансов Украины Сергей Марченко и сам признавал: даже при поддержке западных партнеров потребность в средствах остается значительной.Подробнее о положении страны - в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики на сайте Украина.ру.

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