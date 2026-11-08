https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html

Редька, Приходько и "Змеиный остров": Зеленский против шуток, Голливуд - за террористов

Редька, Приходько и "Змеиный остров": Зеленский против шуток, Голливуд - за террористов - 08.11.2026 Украина.ру

Редька, Приходько и "Змеиный остров": Зеленский против шуток, Голливуд - за террористов

Военные разбираются с комиками, певцы критикуют власть, а Голливуд снимает фильм об украинских террористах. Так сегодня выглядит культурная повестка Украины

2026-11-08T09:33

2026-11-08T09:33

2026-11-08T09:33

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Во Львове блокируют "ватного" юмориста На этой неделе во Львове группа правых радикалов, среди которых был военный Игорь Шолтис, заблокировали вход на концерт стендап-комика Феликса Редьки. Ранее юморист уже пытался шутить в городе-инкубаторе всех майданов, но ему запретили выступление в "Довженко-центре" - после доноса местного активиста, который обвинил артиста в продвижении "ватных тезисов". Преподаватель Школы публичного управления Украинского католического университета Тарас Хавунка заявил, что Редька "называл тезис о том, что русский язык размывает украинскую идентичность, дешевой идеологизированной лапшой", а утверждение об уничтожении Россией украинского языка - "пропагандистским штампом". Но самое ужасное, по мнению галичанского стукача, заключается в том, что шоумен защищает дальнейшее использование русского языка в воспитании детей и высмеивает украинскую "деколонизацию". В частности, демонтаж памятников Михаилу Булгакову и Александру Пушкину. Однако, после того как языковые страсти схлынули, Редька снова попытался выступить перед львовской публикой. То ли счел это делом принципа, то ли просто хотел достучаться до жителей Западной Украины. Впрочем, перед началом концерта с ним провели разъяснительную беседу украинские "защитники" - на видео, распространенном в соцсетях, видно, как юморист стоит среди толпы и благодарит, что его не "[били] ногами". Видимо, в последний момент радикалам приказали не трогать коллегу Владимира Зеленского и Шолтис отказался поговорить с Редькой один на один, хотя ранее заявлял, что "у него с парнями есть много вопросов к комику". Юморист тоже постарался смягчить ситуацию и рассказал, что они просто "поговорили, парни признали, что я не пятая колонна и не агент Кремля, пожали руки, разошлись". Надолго ли? Сам шоумен признался, что после отмены концертов во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком из-за обвинений в пророссийскости ему начали поступать угрозы. Он даже опубликовал скриншоты, на которых некая Татьяна Бондарчук призывает "убивать таких, как Феликс Редька", а другой автор поста обещает заплатить тому, кто поймает и унизит Редьку. Вишенкой на торте стало вмешательство советника министра обороны и бывшего уличного активиста Сергея Стерненко. Тот недвусмысленно заявил, что действия Редьки "однажды плохо закончатся" для него. Такие атаки на стендапера подтверждают, что проблема гораздо шире "ватных" шуток Феликса Редьки. Власть начинает бояться комиков и юмористов, критикующих киевский режим. Зеленский просто начинает узнавать в этих концертах элементы собственной политической раскрутки. Он ведь сам доказал, насколько сильным политическим инструментом может быть артист, умеющий работать с массовой аудиторией. Президентская кампания "Голобородько" во многом строилась на публичном образе человека из мира телевидения и развлечений. Юмор, сатира и публичная критика способны легко разрушать привычные политические образы и заставлять людей задавать неудобные вопросы. Именно поэтому власть нанимает радикалов, чтобы заткнуть рот шутникам и критикам. Из Приходько делают вторую Руслану Лыжичко? Под каток попала и певица Анастасия Приходько. В последнее время она не поет, а жестко атакует действующую власть. Так, в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" исполнительница заявила, что руководство Украины погрязло в масштабной коррупции, исчисляемой миллиардами, а чиновники массово выводят средства и уезжают за границу. А еще артистка резко осудила языковую политику Киева и демонстративно раздает интервью на русском языке. На этой неделе она, не стесняясь в выражениях, объявила, что страна катится в пропасть, хотя власти по телевизору говорят, что всё в порядке. По её словам, если населению уже сейчас советуют покупать пауэрбанки, а бизнесу строить бомбоубежища, то дальше будет только хуже. "В 2027 году скажут, что у вас должна быть своя ПВО, чтобы вы могли работать, или как?" - задалась вопросом певица. Приходько добавила, что люди нищают, бизнес закрывается, у людей не хватает денег на таблетки, а цены на газ и свет, которые обещали не поднимать, всё равно растут.Пока что она не называет конкретных имен, а только констатирует провалы украинской хунты и давит на социальные "мозоли". Привлечь ее за госизмену или угрозу национальной безопасности невозможно - артистка говорит очевидные вещи. Но вот что интересно: языковый омбудсмен ее не трогает, СБУ за артисткой тоже не приходит. Очень похоже на то, что сейчас Приходько выполняет такую же работу, как Руслана Лыжичко накануне госпереворота 2014 года. Тогда победительница "Евровидения" стала ключевым культурным "мотором" и одним из главных символов Евромайдана. Она практически каждую ночь проводила на сцене протестующих в качестве ведущей, призывала граждан выходить на улицы, объявляла голодовку в знак протеста и координировала действия митингующих. Не исключено, что и Анастасию Приходько готовят к роли "спалахуйки-2". Вот только кто? Скорей всего, те же самые олигархи, которые оплачивали "революцию достоинства" и свержение Януковича. "Змеиный остров" ГолливудаА вот западные кураторы Майдана выдают деньги на культурные проекты, героизирующие украинских террористов. В следующем году на экраны должен выйти шпионский фильм "Змеиный остров" - об устроивших теракт на "Северных потоках" украинцах. Кстати, в одной из главных ролей там снялся голливудский актер Шон Пенн, который давно вписался за Украину и даже подарил Зеленскому свой "Оскар". При этом известно, что по сюжету фильма украинских подрывников прямо называют участниками теракта на газопроводах. Правда, снимающийся в триллере украинский актер Александр Рудинский не считает их террористами. "Я не считаю, что кто-то виновен. Виноваты россияне – вот и всё. А там нет виновных, там есть люди, которые выполняли операцию. Для меня это на самом деле героические люди. С некоторыми мне даже удалось познакомиться", – стреляет пропагандистскими штампами актер. Он явно намекает на одного из диверсантов - Владимира Журавлева, - который не просто участвовал в подрыве СП-2, но еще и снимался в фильме о себе самом. Запредельная самоуверенность, согласитесь? Очевидно, дайвер думал, что громкие голливудские имена станут лучшим прикрытием. "Змеиный остров" – политический триллер режиссёра Дага Лаймана. Ранее он прославился такими популярными фильмами, как "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит", "На грани будущего". Ради работы над фильмом Лайман неоднократно приезжал на Украину, общался с представителями спецслужб и собирал материалы о событиях вокруг теракта на "Северных потоках". Съёмки проходили в Болгарии и Хорватии. Там-то и попался Журавлев: он консультировал создателей фильма. Говорят, преступник всегда возвращается на место преступления, и украинский террорист не стал исключением - через кино воссоздал подробности совершенного в 2022 году теракта. Когда фильм выйдет на экраны, не ясно. Рудинский заявил, что надеется на премьеру в 2027 году. При этом он не исключил, что из-за чувствительной политической темы выход фильма могут отложить. Ведь один из актеров находится под следствием и просит в Хорватии политического убежища, а его подельник Сергей Кузнецов уже экстрадирован в Германию, где начат судебный процесс в отношении украинских дайверов-подрывников. Впрочем, "Змеиный остров" может стать в этом случае инструментом формирования общественного отношения к подрыву газопроводов. Если участники диверсии будут показаны как герои, а сама операция — как оправданный военный подвиг, зрителю предложат готовую политическую картинку вместо обсуждения последствий и ответственности. А могут и наоборот - использовать в качестве подтверждения вины украинских террористов и их европейских заказчиков. Ну согласитесь, шикарная идея - на американские деньги снять кино о том, как ЕС и Украина подрывают подводные газопроводы, питающие экономику Европы. Так что интрига пока сохраняется, и она куда интересней очередного голливудского триллера.

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

https://ukraina.ru/20261014/u-ukrainy-germanii-i-tsru--bolshie-problemy-nachalsya-sud-po-severnym-potokam-1083813552.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, львов, приходько, владимир зеленский, руслана