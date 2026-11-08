Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах - 08.11.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах
Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах - 08.11.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как киевские власти планируют возвращать столицу в каменный век с помощью деревянных туалетов Украина.ру, 08.11.2026
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видео
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как киевские власти планируют возвращать столицу в каменный век с помощью деревянных туалетов и почему украинок призывают срочно менять ноготочки на камуфляж. А также история о том, как умение кодить не спасает от девяти ударов в голову, когда на кону стоит кулер с водой. Это и многое другое — смотрите в видео.
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видео, украина, видео
Видео, Украина

Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах

11:13 08.11.2026
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как киевские власти планируют возвращать столицу в каменный век с помощью деревянных туалетов и почему украинок призывают срочно менять ноготочки на камуфляж.

А также история о том, как умение кодить не спасает от девяти ударов в голову, когда на кону стоит кулер с водой. Это и многое другое — смотрите в видео.
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