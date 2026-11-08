https://ukraina.ru/20261108/vecher-v-khutor-shekspirovskie-personazhi-na-ukraine-svadba-psa-patrona-tualety-vo-dvorakh-1084346952.html

Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах

Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах - 08.11.2026 Украина.ру

Вечер в хутор: шекспировские персонажи на Украине, свадьба пса Патрона, туалеты во дворах

В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как киевские власти планируют возвращать столицу в каменный век с помощью деревянных туалетов Украина.ру, 08.11.2026

2026-11-08T11:13

2026-11-08T11:13

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видео

украина

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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как киевские власти планируют возвращать столицу в каменный век с помощью деревянных туалетов и почему украинок призывают срочно менять ноготочки на камуфляж. А также история о том, как умение кодить не спасает от девяти ударов в голову, когда на кону стоит кулер с водой. Это и многое другое — смотрите в видео.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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