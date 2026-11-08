https://ukraina.ru/20261108/rossiyanka-pogibla-v-boyne-v-krakove-strelok-ubil-shest-chelovek-vklyuchaya-svoyu-semyu-1084350614.html

Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью

Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью - 08.11.2026 Украина.ру

Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью

В центре Кракова в результате стрельбы погибла гражданка России. Женщина была ранена на Главной рыночной площади города и скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь МВД Польши

2026-11-08T15:31

2026-11-08T15:31

2026-11-08T15:31

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"Женщина была госпитализирована, но спасти её не удалось", — цитирует представителя ведомства польская пресса.Трагедия произошла 7 ноября. По последним данным, 24-летний гражданин Польши Михал О. открыл огонь из автомобиля по прохожим. Погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, более десяти пострадали. Подозреваемого задержали, при задержании он получил ранение и был госпитализирован. Прокуратура Польши возбудила дело о теракте, 8 и 9 ноября объявлены днями траура.Позже всплыли ужасающие подробности: в доме террориста были найдены тела трёх человек — его родителей и сестры. Таким образом, общее число жертв может возрасти.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября

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новости, краков, польша, россия