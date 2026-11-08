Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью - 08.11.2026 Украина.ру
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Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью
Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью - 08.11.2026 Украина.ру
Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью
В центре Кракова в результате стрельбы погибла гражданка России. Женщина была ранена на Главной рыночной площади города и скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь МВД Польши
2026-11-08T15:31
2026-11-08T15:31
новости
краков
польша
россия
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"Женщина была госпитализирована, но спасти её не удалось", — цитирует представителя ведомства польская пресса.Трагедия произошла 7 ноября. По последним данным, 24-летний гражданин Польши Михал О. открыл огонь из автомобиля по прохожим. Погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, более десяти пострадали. Подозреваемого задержали, при задержании он получил ранение и был госпитализирован. Прокуратура Польши возбудила дело о теракте, 8 и 9 ноября объявлены днями траура.Позже всплыли ужасающие подробности: в доме террориста были найдены тела трёх человек — его родителей и сестры. Таким образом, общее число жертв может возрасти.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября
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новости, краков, польша, россия
Новости, Краков, Польша, Россия

Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью

15:31 08.11.2026
 
© YouTube / Telewizja Republikaстрельба в Кракове
стрельба в Кракове - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© YouTube / Telewizja Republika
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В центре Кракова в результате стрельбы погибла гражданка России. Женщина была ранена на Главной рыночной площади города и скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь МВД Польши
"Женщина была госпитализирована, но спасти её не удалось", — цитирует представителя ведомства польская пресса.
Трагедия произошла 7 ноября. По последним данным, 24-летний гражданин Польши Михал О. открыл огонь из автомобиля по прохожим. Погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, более десяти пострадали.
Подозреваемого задержали, при задержании он получил ранение и был госпитализирован. Прокуратура Польши возбудила дело о теракте, 8 и 9 ноября объявлены днями траура.
Позже всплыли ужасающие подробности: в доме террориста были найдены тела трёх человек — его родителей и сестры. Таким образом, общее число жертв может возрасти.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября
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