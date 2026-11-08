https://ukraina.ru/20261108/savchenko-rasskazala-o-prostom-zhenskom-schaste-1084348678.html

Савченко рассказала о простом женском счастье

Савченко рассказала о простом женском счастье - 08.11.2026 Украина.ру

Савченко рассказала о простом женском счастье

Военнослужащая ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что означает для неё счастье, и почему в свои 45 она не замужем и у неё нет детей

2026-11-08T12:25

2026-11-08T12:25

2026-11-08T12:25

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Личными переживаниями Савченко поделилась в интервью с Натальей Влащенко."У меня её (надежды на личную жизнь – Ред.) никогда не было. Я надеюсь на что-то другое. Все люди разные, понимаете? Я никогда не лелеяла желания быть с кем-то, иметь какую-то семью. У меня есть моя сестра, моя мама. Есть люди, с которыми я дружу", – отметила она.Савченко заявила, что в будущем не видит себя матерью или женой.В старости, отметила Савченко, она мечтает путешествовать и заниматься творчеством."Я не чувствую потребности в поддержке. Почему люди хотят семьи или любви? Потому что они неполноценны. Им нужна эта вторая половинка, чтобы дополнить себя. Я могу впускать кого-то в свою жизнь на какой-то определённый период времени", – пояснила Савченко.Когда Влащенко спросила её, хотелось ли Савченко "жизни, к которой очень много женщин тянется", а именно – красивых авто, салонов красоты, магазинов, где хорошо пахнет и т.п., военнослужащая заявила, что не любит ходить по магазинам."Хочется просто ехать в машине, которая не [поражена] эфпивихой (поражена FPV-дроном – Ред.) и в которой хотя бы окна закрываются, и пыль в морду не летит или грязь. Вот уже достаточный комфорт. Для меня ходить по бутикам или что-нибудь купить – не самый приятный момент проведения этого времени", – призналась Савченко.Она с иронией ответила на вопрос Влащенко, желала ли бы она, чтобы кто-то решал её проблемы."А что я тогда буду делать? Иногда хочется, чтобы помогли решить проблемы, потому что уже просто не вывозишь. Но при этом не хочется, чтобы за тебя всё решили, потому что потом тебя парализует", – подчеркнула Савченко.Что же до украшений, то и те не интересуют военнослужащую. При этом она поделилась личными переживаниями по поводу того, кто радует её. Так, она указала на то, что на войне привычные для мирной жизни вещи приобретают совершенно иное значение."Когда был обстрел, а сейчас тишина, это такой контраст, и где-то там поют птички. Ты думаешь: "О, мир ещё жив", – отметила Савченко.По её словам, радостью может быть даже возможность помочь сослуживцу, пообщаться с человеком, с которым есть о чём поговорить, или заметить красоту вокруг. Можно радоваться красивому пейзажу, даже если он — прямо за сожжённым домом, подчеркнула военнослужащая.Сама Савченко с юности мечтала служить в Вооружённых силах. Военную службу она начала в железнодорожных войсках радисткой. Затем Савченко служила по контракту в 95-й аэромобильной бригаде. В 2004-2005 годах в составе украинского миротворческого контингента участвовала в миссии в Ираке стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона. После возвращения из Ирака поступила в Харьковский университет Воздушных сил, который окончила в 2009 году, став штурманом вертолета Ми-24. После окончания университета проходила службу штурманом-оператором вертолета Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины в городе Броды Львовской области.В 2014 году присоединилась к батальону "Айдар"*, воевала в ЛНР. Савченко судили в России за причастность к убийству российских журналистов, покушение на убийство и незаконное пересечение российской границы. В 2016 году Савченко помиловали и обменяли на двух российских военнослужащих. В то время, когда она находилась в заключении, её выбрали в Верховную Раду.На Украине в честь неё назван законопроект, согласно которому день с СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы после оглашения приговора. Закон получил смешанные отклики: арестованные приветствовали его, т.к. условия в украинских СИЗО подчас хуже, чем в тюрьме. В то же время закон критиковали, т.к. благодаря ему на воле быстро оказывались рецидивисты.В 2018 году Савченко арестовала СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. В августе 2019 года её освободили из-под стражи. В том же месяце Савченко не смогла избраться в парламент. После поражения она сожгла агитационные материалы, порадовавшись, что "больше никому ничего не должна".* – запрещённая в РФ террористическая организация

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новости, украина, россия, савченко, сизо, вооруженные силы украины, айдар, ирак