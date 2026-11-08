https://ukraina.ru/20261108/poka-ne-poteryaem-soznanie-ryutte-opisal-svoyu-neprilichnuyu-fantaziyu-s-zelenskim-1084350329.html
"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским
"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским - 08.11.2026 Украина.ру
"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как Владимир Зеленский отпразднует окончание конфликта на Украине
2026-11-08T14:24
2026-11-08T14:24
2026-11-08T14:24
новости
украина
швейцария
рютте
владимир зеленский
нато
верховная рада
слуга народа
ирина венедиктова
нидерланды
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О том, что будет происходить по окончанию конфликта, Рютте рассказал в эфире нидерландской телепередачи Pauw&De Wit. Генсек Альянса признался, что планирует на вершине горы в Швейцарии напиться с Владимиром Зеленским "до бесчувствия"."Мы напьёмся до бесчувствия где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить, пока не потеряем сознание. Таков наш план", — заявил генеральный секретарь НАТО.Рютте заявил, что обещал Зеленскому принести на такую встречу красное вино. Марку вина, как и сорт, из которого оно будет сделано, а также страну происхождения вина Рютте не назвал. При этом в Нидерландах производятся красные вина из винограда с местных виноградников. В основном в Нидерландах красное вино делают из сорта Пино Нуар, а также PIWI-сортов Регент, Рондо, Кабаре Нуар и Каберне Кортис, которые активно применяются в северном виноделии.Также Рютте сообщил, что Зеленский ранее выражал желание отдохнуть в горах в Швейцарии после окончания боевых действий, а Рютте хочет встретиться с Зеленским без постоянного присутствия многочисленной охраны.Кроме того, генсек НАТО сообщил, что искренне уважает главу киевского режима, и отметил, что они находятся в постоянном контакте и проводят консультации каждую неделю.Примечательно, что в эфире той же программы её ведущий перед ответом Рютте, сообщил, что Зеленский договорился с бывшим генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом сходит на рыбалку после окончания конфликта.Слова Рютте свидетельствуют, что после окончания конфликта Зеленский постарается как можно скорее покинуть территорию Украины. Примечательно, что послом Украины в Швейцарии с ноября 2022 года является экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она является одной из преданных соратниц Зеленского.В 2018 году Венедиктова стала советником Зеленского по правовым вопросам. Она входила в предвыборный штаб Зеленского, а также являлась экспертом по вопросам реформы судебной системы.В 2019 году её избрали депутатом Верховной Рады от "Слуги народа". Позднее её назначили и.о. директора Госбюро расследований. В марте 2020 года она стала генеральным прокурором Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, швейцария, рютте, владимир зеленский, нато, верховная рада, слуга народа, ирина венедиктова, нидерланды
Новости, Украина, Швейцария, Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада, Слуга народа, Ирина Венедиктова, Нидерланды
"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как Владимир Зеленский отпразднует окончание конфликта на Украине
О том, что будет происходить по окончанию конфликта, Рютте рассказал в эфире нидерландской телепередачи Pauw&De Wit. Генсек Альянса признался, что планирует на вершине горы в Швейцарии напиться с Владимиром Зеленским "до бесчувствия".
"Мы напьёмся до бесчувствия где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить, пока не потеряем сознание. Таков наш план", — заявил генеральный секретарь НАТО.
Рютте заявил, что обещал Зеленскому принести на такую встречу красное вино. Марку вина, как и сорт, из которого оно будет сделано, а также страну происхождения вина Рютте не назвал. При этом в Нидерландах производятся красные вина из винограда с местных виноградников. В основном в Нидерландах красное вино делают из сорта Пино Нуар, а также PIWI-сортов Регент, Рондо, Кабаре Нуар и Каберне Кортис, которые активно применяются в северном виноделии.
Также Рютте сообщил, что Зеленский ранее выражал желание отдохнуть в горах в Швейцарии после окончания боевых действий, а Рютте хочет встретиться с Зеленским без постоянного присутствия многочисленной охраны.
Кроме того, генсек НАТО сообщил, что искренне уважает главу киевского режима, и отметил, что они находятся в постоянном контакте и проводят консультации каждую неделю.
Примечательно, что в эфире той же программы её ведущий перед ответом Рютте, сообщил, что Зеленский договорился с бывшим генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом сходит на рыбалку после окончания конфликта.
Слова Рютте свидетельствуют, что после окончания конфликта Зеленский постарается как можно скорее покинуть территорию Украины. Примечательно, что послом Украины в Швейцарии с ноября 2022 года является экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она является одной из преданных соратниц Зеленского.
В 2018 году Венедиктова стала советником Зеленского по правовым вопросам. Она входила в предвыборный штаб Зеленского, а также являлась экспертом по вопросам реформы судебной системы.
В 2019 году её избрали депутатом Верховной Рады от "Слуги народа". Позднее её назначили и.о. директора Госбюро расследований. В марте 2020 года она стала генеральным прокурором Украины.