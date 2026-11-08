https://ukraina.ru/20261108/poka-ne-poteryaem-soznanie-ryutte-opisal-svoyu-neprilichnuyu-fantaziyu-s-zelenskim-1084350329.html

"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским

"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским - 08.11.2026 Украина.ру

"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как Владимир Зеленский отпразднует окончание конфликта на Украине

2026-11-08T14:24

2026-11-08T14:24

2026-11-08T14:24

новости

украина

швейцария

рютте

владимир зеленский

нато

верховная рада

слуга народа

ирина венедиктова

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060184760_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_6f9a31b1d9d51af1f77cedaf3666f9a8.jpg

О том, что будет происходить по окончанию конфликта, Рютте рассказал в эфире нидерландской телепередачи Pauw&De Wit. Генсек Альянса признался, что планирует на вершине горы в Швейцарии напиться с Владимиром Зеленским "до бесчувствия"."Мы напьёмся до бесчувствия где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить, пока не потеряем сознание. Таков наш план", — заявил генеральный секретарь НАТО.Рютте заявил, что обещал Зеленскому принести на такую встречу красное вино. Марку вина, как и сорт, из которого оно будет сделано, а также страну происхождения вина Рютте не назвал. При этом в Нидерландах производятся красные вина из винограда с местных виноградников. В основном в Нидерландах красное вино делают из сорта Пино Нуар, а также PIWI-сортов Регент, Рондо, Кабаре Нуар и Каберне Кортис, которые активно применяются в северном виноделии.Также Рютте сообщил, что Зеленский ранее выражал желание отдохнуть в горах в Швейцарии после окончания боевых действий, а Рютте хочет встретиться с Зеленским без постоянного присутствия многочисленной охраны.Кроме того, генсек НАТО сообщил, что искренне уважает главу киевского режима, и отметил, что они находятся в постоянном контакте и проводят консультации каждую неделю.Примечательно, что в эфире той же программы её ведущий перед ответом Рютте, сообщил, что Зеленский договорился с бывшим генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом сходит на рыбалку после окончания конфликта.Слова Рютте свидетельствуют, что после окончания конфликта Зеленский постарается как можно скорее покинуть территорию Украины. Примечательно, что послом Украины в Швейцарии с ноября 2022 года является экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она является одной из преданных соратниц Зеленского.В 2018 году Венедиктова стала советником Зеленского по правовым вопросам. Она входила в предвыборный штаб Зеленского, а также являлась экспертом по вопросам реформы судебной системы.В 2019 году её избрали депутатом Верховной Рады от "Слуги народа". Позднее её назначили и.о. директора Госбюро расследований. В марте 2020 года она стала генеральным прокурором Украины.

украина

швейцария

нидерланды

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, швейцария, рютте, владимир зеленский, нато, верховная рада, слуга народа, ирина венедиктова, нидерланды