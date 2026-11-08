https://ukraina.ru/20261108/ne-v-yadernyy-pepel-stalo-izvestno-kakie-stantsii-metro-spasut-kievlyan-1084351792.html

"Не в ядерный пепел": стало известно, какие станции метро спасут киевлян

"Не в ядерный пепел": стало известно, какие станции метро спасут киевлян - 08.11.2026 Украина.ру

"Не в ядерный пепел": стало известно, какие станции метро спасут киевлян

Украинские СМИ выяснили, на каких станциях киевского метрополитена можно уберечься от ядерного взрыва

2026-11-08T15:09

2026-11-08T15:09

2026-11-08T15:09

новости

киев

метро

убежище

ядерное оружие

ядерная угроза

ядерная война

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Украинское издание "Фокус" назвало несколько станций киевского метрополитена, на которых можно укрыться в случае ядерной войны.Так, в тексте статьи упоминается станция метро "Арсенальная", которая является одной из самой глубоких станций метро в мире – она расположена на глубине 105,5 метра."Станцию открыли в 1960 году, и ее строительство изначально учитывало стратегическое значение района рядом с правительственным кварталом. Платформа фактически встроена в гранитный массив, а над ней лежит толща породы около 70 метров, которая сама по себе является мощной естественной защитой. По расчетам, такая конструкция способна выдержать ядерный взрыв мощностью до 40 килотонн — примерно вдвое сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году", – сообщило издание.По информации "Фокуса", в подземной инфраструктуре станции есть дополнительные тоннели и служебные проходы, которые в советское время строились как часть системы защиты на случай войны."По разным данным, один из них ведет к старому военному бункеру, другой — к архивному хранилищу, а третий — к резервной шахте", – отмечалось в публикации.Ещё одной упомянутой станцией является "Шулявская" - это глубокая станция бывшего индустриального, а ныне – спального района. Она расположена на глубине 90 метров."Глубина и массивная конструкция станции создают естественный барьер для ударной волны и обломков. В случае взрыва значительную часть энергии может поглотить толща грунта над станцией. Кроме того, станции этого типа имеют инженерные системы, которые позволяют герметизировать входы и частично защищать людей от зараженного воздуха", – отмечалось в публикации.Также описывается и станция "Вокзальная". Она находится на глубине 42 метра и является одним из ключевых транспортных узлов украинской столицы, соединяя метрополитен и Центральный железнодорожный вокзал."Хотя её глубина меньше, чем у "Арсенальной" или "Шулявской", 42 метра под землей — это всё равно значительная толща породы, которая способна существенно снизить влияние взрывной волны или обломков. Именно поэтому станция также может выполнять функцию укрытия", – указывалось в статье.Также как и на многих других станциях киевского метро, особенно построенных в советское время, на "Вокзальной" расположены герметичные перегородки и технические системы, которые в случае необходимости позволяют изолировать подземное пространство.Из-за своего расположения рядом с вокзалом станция может принять большое количество киевлян.Что же до общего количества людей, которые могут укрыться в киевском метрополитене, то оно, по оценкам столичных властей составляет до нескольких сотен тысяч человек одновременно. Самые большие станции способны вместить несколько десятков тысяч человек. Но это если люди размещаются не только на платформах, но и в переходах и эскалаторах."Несмотря на все преимущества, метро не является полноценным ядерным бункером. Большинство станций не имеют автономных систем жизнеобеспечения, запасов воды или пищи на длительное время. Поэтому в случае ядерной катастрофы метро может стать временным укрытием, которое позволит пережить опасный период после взрыва — первые часы, когда уровень радиации и ударной волны является максимальным", – предупредили авторы украинского издания.Сейчас киевское метро уже используется как бомбоубежище. При этом во время воздушных или ракетных тревог между укрывающимися в метро вспыхивают конфликты. Некоторые украинцы пытаются "застолбить" как можно большую площадь убежища для себя при помощи туристских палаток.

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новости, киев, метро, убежище, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война