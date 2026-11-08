Сердючка одарила киевлян своим просекко - 08.11.2026 Украина.ру
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Сердючка одарила киевлян своим просекко
Сердючка одарила киевлян своим просекко - 08.11.2026 Украина.ру
Сердючка одарила киевлян своим просекко
Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, вместе со своей группой исполнил в Киеве проблемный, но обещанный хит
2026-11-08T16:58
2026-11-08T16:58
новости
киев
прага
италия
сердючка
андрей данилко
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Песню "Два бокала просекко" группа Данилко VERKA SERDUCHKA &amp; BAND исполнили в Национальном дворце искусств "Украина". Данилко в образе Сердючки со сцены спел строки, которые ранее обсуждались в украинских СМИ."И нет уж сил мне сказать тебе "Нет"Так наливайте просекко вы же мнеПро-про-про-просеккоДля нас небезпека (опасность – Ред.)", – пел на украинском Данилко.А далее следовал припев, из-за которого ранее разгорелся скандал."Два бокала просекко, и я твоя.Два бокала просекко, и вместе мы.Два бокала просекко, и пусть люди скажут,Что я – сумасшедшая.Два бокала просекко, и на карту всё.Два бокала просекко, и меня несёт.Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе", – пел артист.Зал ему подпевал и танцевал.Ранее, в начале ноября, команда Данилко заявила о незаконном использовании композиции. Один из неназванных украинских авторов использовал слова из куплета и обнародовал свою версию песни без разрешения правообладателей.Юристы артиста включились в борьбу. В итоге стриминговые платформы удалили несанкционированную запись. К тому моменту официальный релиз "Двух бокалов просекко" ещё не состоялся: песню, припев которой был исполнен на концерте в Праге в 2025 году, только записали в студии.Примечательно, что к Данилко и его команде не возникли претензии у производителей популярного итальянского игристого вина, что, впрочем, неудивительно: в международном праве "Просекко" является защищённым наименованием места происхождения товара, а именно игристого вина. Т.о. называть своё вино словом "Просекко" легально могут только производители из строго определённых регионов Италии, использующие строго определённый сорт винограда (Глера, который до 2009 года назывался Просекко) и производящие вино по конкретной технологии (метод Мартинотти-Шарма). Упоминать просекко в песнях не возбраняется. Более того, упоминание в песнях вроде песни Данилко-Сердючки, является бесплатной рекламой этого игристого вина.
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новости, киев, прага, италия, сердючка, андрей данилко
Новости, Киев, Прага, Италия, Сердючка, Андрей Данилко

Сердючка одарила киевлян своим просекко

16:58 08.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Verka Serduchka.ART﻿Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Verka Serduchka.ART﻿
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Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, вместе со своей группой исполнил в Киеве проблемный, но обещанный хит
Песню "Два бокала просекко" группа Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND исполнили в Национальном дворце искусств "Украина". Данилко в образе Сердючки со сцены спел строки, которые ранее обсуждались в украинских СМИ.
"И нет уж сил мне сказать тебе "Нет"
Так наливайте просекко вы же мне
Про-про-про-просекко
Для нас небезпека (опасность – Ред.)", – пел на украинском Данилко.
А далее следовал припев, из-за которого ранее разгорелся скандал.
"Два бокала просекко, и я твоя.
Два бокала просекко, и вместе мы.
Два бокала просекко, и пусть люди скажут,
Что я – сумасшедшая.
Два бокала просекко, и на карту всё.
Два бокала просекко, и меня несёт.
Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе", – пел артист.
Зал ему подпевал и танцевал.
Ранее, в начале ноября, команда Данилко заявила о незаконном использовании композиции. Один из неназванных украинских авторов использовал слова из куплета и обнародовал свою версию песни без разрешения правообладателей.
Юристы артиста включились в борьбу. В итоге стриминговые платформы удалили несанкционированную запись. К тому моменту официальный релиз "Двух бокалов просекко" ещё не состоялся: песню, припев которой был исполнен на концерте в Праге в 2025 году, только записали в студии.
Примечательно, что к Данилко и его команде не возникли претензии у производителей популярного итальянского игристого вина, что, впрочем, неудивительно: в международном праве "Просекко" является защищённым наименованием места происхождения товара, а именно игристого вина.
Т.о. называть своё вино словом "Просекко" легально могут только производители из строго определённых регионов Италии, использующие строго определённый сорт винограда (Глера, который до 2009 года назывался Просекко) и производящие вино по конкретной технологии (метод Мартинотти-Шарма). Упоминать просекко в песнях не возбраняется. Более того, упоминание в песнях вроде песни Данилко-Сердючки, является бесплатной рекламой этого игристого вина.
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НовостиКиевПрагаИталияСердючкаАндрей Данилко
 
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