https://ukraina.ru/20261108/serdyuchka-odarila-kievlyan-svoim-prosekko-1084353099.html
Сердючка одарила киевлян своим просекко
Сердючка одарила киевлян своим просекко - 08.11.2026 Украина.ру
Сердючка одарила киевлян своим просекко
Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, вместе со своей группой исполнил в Киеве проблемный, но обещанный хит
2026-11-08T16:58
2026-11-08T16:58
2026-11-08T16:58
новости
киев
прага
италия
сердючка
андрей данилко
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Песню "Два бокала просекко" группа Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND исполнили в Национальном дворце искусств "Украина". Данилко в образе Сердючки со сцены спел строки, которые ранее обсуждались в украинских СМИ."И нет уж сил мне сказать тебе "Нет"Так наливайте просекко вы же мнеПро-про-про-просеккоДля нас небезпека (опасность – Ред.)", – пел на украинском Данилко.А далее следовал припев, из-за которого ранее разгорелся скандал."Два бокала просекко, и я твоя.Два бокала просекко, и вместе мы.Два бокала просекко, и пусть люди скажут,Что я – сумасшедшая.Два бокала просекко, и на карту всё.Два бокала просекко, и меня несёт.Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе", – пел артист.Зал ему подпевал и танцевал.Ранее, в начале ноября, команда Данилко заявила о незаконном использовании композиции. Один из неназванных украинских авторов использовал слова из куплета и обнародовал свою версию песни без разрешения правообладателей.Юристы артиста включились в борьбу. В итоге стриминговые платформы удалили несанкционированную запись. К тому моменту официальный релиз "Двух бокалов просекко" ещё не состоялся: песню, припев которой был исполнен на концерте в Праге в 2025 году, только записали в студии.Примечательно, что к Данилко и его команде не возникли претензии у производителей популярного итальянского игристого вина, что, впрочем, неудивительно: в международном праве "Просекко" является защищённым наименованием места происхождения товара, а именно игристого вина. Т.о. называть своё вино словом "Просекко" легально могут только производители из строго определённых регионов Италии, использующие строго определённый сорт винограда (Глера, который до 2009 года назывался Просекко) и производящие вино по конкретной технологии (метод Мартинотти-Шарма). Упоминать просекко в песнях не возбраняется. Более того, упоминание в песнях вроде песни Данилко-Сердючки, является бесплатной рекламой этого игристого вина.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, прага, италия, сердючка, андрей данилко
Сердючка одарила киевлян своим просекко
Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, вместе со своей группой исполнил в Киеве проблемный, но обещанный хит
Песню "Два бокала просекко" группа Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND исполнили в Национальном дворце искусств "Украина". Данилко в образе Сердючки со сцены спел строки, которые ранее обсуждались в украинских СМИ.
"И нет уж сил мне сказать тебе "Нет"
Так наливайте просекко вы же мне
Для нас небезпека (опасность – Ред.)", – пел на украинском Данилко.
А далее следовал припев, из-за которого ранее разгорелся скандал.
"Два бокала просекко, и я твоя.
Два бокала просекко, и вместе мы.
Два бокала просекко, и пусть люди скажут,
Два бокала просекко, и на карту всё.
Два бокала просекко, и меня несёт.
Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе", – пел артист.
Зал ему подпевал и танцевал.
Ранее, в начале ноября, команда Данилко заявила о незаконном использовании композиции. Один из неназванных украинских авторов использовал слова из куплета и обнародовал свою версию песни без разрешения правообладателей.
Юристы артиста включились в борьбу. В итоге стриминговые платформы удалили несанкционированную запись. К тому моменту официальный релиз "Двух бокалов просекко" ещё не состоялся: песню, припев которой был исполнен на концерте в Праге в 2025 году, только записали в студии.
Примечательно, что к Данилко и его команде не возникли претензии у производителей популярного итальянского игристого вина, что, впрочем, неудивительно: в международном праве "Просекко" является защищённым наименованием места происхождения товара, а именно игристого вина.
Т.о. называть своё вино словом "Просекко" легально могут только производители из строго определённых регионов Италии, использующие строго определённый сорт винограда (Глера, который до 2009 года назывался Просекко) и производящие вино по конкретной технологии (метод Мартинотти-Шарма). Упоминать просекко в песнях не возбраняется. Более того, упоминание в песнях вроде песни Данилко-Сердючки, является бесплатной рекламой этого игристого вина.