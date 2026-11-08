https://ukraina.ru/20261108/serdyuchka-odarila-kievlyan-svoim-prosekko-1084353099.html

Сердючка одарила киевлян своим просекко

Сердючка одарила киевлян своим просекко - 08.11.2026 Украина.ру

Сердючка одарила киевлян своим просекко

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, вместе со своей группой исполнил в Киеве проблемный, но обещанный хит

2026-11-08T16:58

2026-11-08T16:58

2026-11-08T16:58

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сердючка

андрей данилко

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Песню "Два бокала просекко" группа Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND исполнили в Национальном дворце искусств "Украина". Данилко в образе Сердючки со сцены спел строки, которые ранее обсуждались в украинских СМИ."И нет уж сил мне сказать тебе "Нет"Так наливайте просекко вы же мнеПро-про-про-просеккоДля нас небезпека (опасность – Ред.)", – пел на украинском Данилко.А далее следовал припев, из-за которого ранее разгорелся скандал."Два бокала просекко, и я твоя.Два бокала просекко, и вместе мы.Два бокала просекко, и пусть люди скажут,Что я – сумасшедшая.Два бокала просекко, и на карту всё.Два бокала просекко, и меня несёт.Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе", – пел артист.Зал ему подпевал и танцевал.Ранее, в начале ноября, команда Данилко заявила о незаконном использовании композиции. Один из неназванных украинских авторов использовал слова из куплета и обнародовал свою версию песни без разрешения правообладателей.Юристы артиста включились в борьбу. В итоге стриминговые платформы удалили несанкционированную запись. К тому моменту официальный релиз "Двух бокалов просекко" ещё не состоялся: песню, припев которой был исполнен на концерте в Праге в 2025 году, только записали в студии.Примечательно, что к Данилко и его команде не возникли претензии у производителей популярного итальянского игристого вина, что, впрочем, неудивительно: в международном праве "Просекко" является защищённым наименованием места происхождения товара, а именно игристого вина. Т.о. называть своё вино словом "Просекко" легально могут только производители из строго определённых регионов Италии, использующие строго определённый сорт винограда (Глера, который до 2009 года назывался Просекко) и производящие вино по конкретной технологии (метод Мартинотти-Шарма). Упоминать просекко в песнях не возбраняется. Более того, упоминание в песнях вроде песни Данилко-Сердючки, является бесплатной рекламой этого игристого вина.

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новости, киев, прага, италия, сердючка, андрей данилко