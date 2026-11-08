https://ukraina.ru/20261108/ukraina-mozhet-rastvoritsya-eksperty-o-situatsii-v-strane-1084293691.html

Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране

Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране - 08.11.2026 Украина.ру

Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране

На Украине не утихает скандал, связанный с обнаружением тайной пыточной под Киевом, и признанием власти, что таких пыточных много. Запущенный антикриз работает, провластные блогеры и СМИ стараются, но и на него есть свой "антикриз", отмечают эксперты

2026-11-08T06:01

2026-11-08T06:01

2026-11-08T06:01

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

кость бондаренко

дональд трамп

офис президента

вооруженные силы украины

нацгвардия

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Думают и о том, чем закончится украинский конфликт – замирением или большой войной и всеобщей гибелью.Борщаговка: американский следСкандал с обнаружением тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке под Киевом – это игра американцев, уверен украинский политолог Кость Бондаренко. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что в этом деле легко узнаваем именно американский след, у русских – "другой почерк".По словам эксперта, глава Офиса президента Кирилл Буданов** был прав, когда сообщил, что таких домов (тайных пыточных – Ред.) много."Эти пресс-хаты фактически существуют во всех крупных населенных пунктах, они существуют по всей стране. Это признают военные", – сказал политолог, сославшись на информацию от военнослужащих ВСУ, считающих, что это нормально, что без таких пресс-хат не обойтись, потому что "есть люди буйные, их надо сломать".В таких секретных тюрьмах содержатся от 15 до 60 человек, содержатся подолгу, "пока не сломают и не заставят… действовать по тем правилам, которые диктуются" – мол, война не делается в белых перчатках, считают эти военные.Бондаренко отметил, что о таких местах, конечно, кто-то знал – во власти и спецслужбах. Эти знающие просчитывали возможные психологические последствия скандала. В Киеве тоже о чём-то догадывались. Более того, по данным эксперта, Зеленскому в последние два месяца ежедневно докладывали об активности американцев. Так, еще 28 августа ему написали, что на территории Украины появилось большое количество американцев, которые "очень легко уходят от слежки", то есть это люди явно подготовленные.А потом доложили, что у этих людей появился старший (в последний раз такой старший появлялся на Украине в 2014 году перед Майданом). Зеленский сильно занервничал, рассказал политолог. И тут – скандал с обнаружением тайной тюрьмы в Борщаговке. По требованию Зеленского туда сразу же поехали руководитель Нацгвардии Александр Пивненко, затем глава ОП Кирилл Буданов**. При этом Буданов был явно растерян и выдал признание в том, что "таких домов много"."Некролог на первой странице"После этого власти опомнились и подрядили СМИ, пропагандистов, ЛОМов и блогеров все опровергать – мол, не пытали в этом доме никого и т. п. Зеленский успокоился и поехал в Германию, но тут в пабликах появляется рассказ 14-летнего мальчика о том, что с ним произошло в этом доме. Его, кстати, уже успели занести на сайт "Миротворец".Бондаренко в связи с этим предположил, что на "Миротворце" скоро будет больше украинцев, чем в государственном электронном сервисе "Дія". В общем, история с тайной тюрьмой долгоиграющая – "ждите продолжения".Какими могут быть последствия скандала? Отвечая на этот вопрос, Бондаренко рассказал старый советский анекдот: в нём пожилой еврей ищет в газете некролог, но такой, который напечатают не на последней, а на первой странице. Намёк понятен.В США республиканцы проиграли выборы, но теперь Трамп сосредоточится на внешнеполитических вопросах, будет бить по всем, кто работал против него, считает эксперт. И бить будет так, что "в ближайшие два месяца мало не покажется, особенно Зеленскому".Почему Зеленский занервничалВ США есть силы и службы, которые сейчас разбираются, у кого какие связи с хунтой Зеленского, рассказал Бондаренко. По его словам, тщательно исследуется, не было ли случаев внезапного обогащения у таких людей и у их родственников – "всё мониторится".В общем, есть моменты, которые должны бы главарей киевской хунты (а их, по словам эксперта, всего 6–7 человек) очень насторожить.А что с войной? Украину уже принесли в жертву, положили на алтарь подготовки к войне с Россией и её расчленения ради тотального контроля над российскими ресурсами; что будет с самой Украиной, никого уже не волнует, считает Бондаренко. Он напомнил, что европолитики лишь выполняют волю транснациональных корпораций.Получается так, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом на территории Украины. Это своего рода ловушка и для Москвы, отметил политолог.Что касается стратегии ТНК, то сегодня они пожертвовали Украиной, а завтра, если понадобится, принесут в жертву Германию или Францию. Поэтому Россия и не хочет договариваться с Европой – "потому что не с кем договариваться".Если всё так, то нельзя исключать вероятности большой войны с ЕС, которая, как уже предупредили в Москве, "будет короткой"."Если сейчас не остановиться…"Есть и более оптимистичные оценки ситуации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по безопасности, заявил, что "война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена"."Это мое личное мнение. Всё: сил нет и ресурсов нет, устали все. Это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсов. У России их дай Бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах. Ресурсов нет в головах уже", – сказал он.Лукашено призвал стороны "хотя бы о простом договориться: прекратить стрелять друг в друга".По словам белорусского лидера, Минск стремится к скорейшему мирному урегулированию, поскольку кровопролитное противостояние двух братских народов происходит непосредственно у границ Белоруссии.Но и не только."Если сейчас не остановиться в Украине, как это тот же Трамп предлагает (не важно, по каким причинам, разница здесь небольшая – по внутренним американским причинам или ещё по каким-то), если мы не остановимся, а пойдём по пути эскалации, мы придём точно к третьей мировой войне. Ну а чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься. Поэтому Трамп делает великое дело", – описал ситуацию белорусский лидер, чьи слова приводит БелТА.Лукашенко подчеркнул, что поэтому "нужно и гордыню свою куда-то спрятать, и понимать, что может быть завтра".Что же касается Украины, то, выбрав вариант стать не связующим звеном, но "страной-фронтиром", она уже проиграла, считает украинский экономист Алексей Кущ. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, в будущем этот фронтир исчерпает свои силы и станет буфером, а буфер, в свою очередь, станет серой зоной – а серая зона "имеет тенденцию к растворению".И это может быть растворение в прямом смысле слова. Кущ отметил: демографическая ситуация в стране такова, что украинцев скоро надо будет заносить в "Красную книгу".* Внесён в РФ в перечень иноагентов**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261105/opyat-ruka-kremlya-o-chm-molchat-proplachennye-ukrainskie-rassledovateli-1084288714.html

https://ukraina.ru/20261105/konets-epokhi-k-zelenskomu-priletel-razrushitelnyy-chernyy-lebed-1084276555.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, кость бондаренко, дональд трамп, офис президента, вооруженные силы украины, нацгвардия