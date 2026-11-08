https://ukraina.ru/20261108/simptom-glubokogo-krizisa-politolog-svyazal-boynyu-v-krakove-s-politikoy-bryusselya-1084352554.html

"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя

"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя - 08.11.2026 Украина.ру

"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя

Теракт в Кракове, унёсший жизни шести человек, — не случайность, а закономерный результат политики европейских элит, годами игнорирующих собственных граждан. Об этом заявил политолог Владимир Меркушев, комментируя трагедию 7 ноября

2026-11-08T16:38

2026-11-08T16:38

2026-11-08T16:38

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"Теракт в Кракове — не просто очередная трагедия в европейской хронике. Это симптом глубокого кризиса, в котором оказалась Европа. Политические элиты годами игнорируют внутренние проблемы, теряют связь с собственными гражданами и продолжают заниматься внешнеполитическими амбициями. Общество тем временем задыхается от накопившихся противоречий", — подчеркнул эксперт.По его словам, история получила особый резонанс на фоне политического противостояния в Польше, где конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким фактически парализует работу государственных институтов. Но Польша — лишь часть общей картины. Франция, Германия, Бельгия, Испания и другие страны постоянно сталкиваются с массовыми протестами. Рост цен, миграционная политика, социальное расслоение, проблемы с безопасностью — всё это годами накапливает раздражение граждан."И что делает европейская бюрократия? Вместо того чтобы заниматься собственными странами, она продолжает концентрироваться на Украине, согласовывать новые финансовые пакеты для Киева и демонстрировать безусловную поддержку Зеленскому. Плюс ко всему — постоянное запугивание российской военной угрозой и желание милитаризовать свои страны. Последний пункт, возможно, сыграл и ключевую роль в теракте. На одежде убийцы был шеврон американской ЧВК, которая участвовала в боях за Бахмут", — отметил Меркушев.Он также указал, что трагедия в Кракове становится ещё одной метастазой кризиса. Когда политическая система не справляется с накопившимися противоречиями, общественное напряжение находит всё более опасные формы выхода. Радикализация, агрессия и насилие становятся частью общей картины европейской нестабильности.Теракт в Кракове — звонок для всей Европы. Пока Брюссель и Варшава соревнуются в русофобии и накачивают Украину оружием, их собственные города превращаются в зону риска. Об ужасной трагедии – подробнее в материале Стрельба в Кракове: пять погибших

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новости, краков, брюссель, европа, чвк, владимир зеленский, кароль навроцкий