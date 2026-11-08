"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя - 08.11.2026 Украина.ру
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"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя
"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя - 08.11.2026 Украина.ру
"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя
Теракт в Кракове, унёсший жизни шести человек, — не случайность, а закономерный результат политики европейских элит, годами игнорирующих собственных граждан. Об этом заявил политолог Владимир Меркушев, комментируя трагедию 7 ноября
2026-11-08T16:38
2026-11-08T16:38
новости
краков
брюссель
европа
чвк
владимир зеленский
кароль навроцкий
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"Теракт в Кракове — не просто очередная трагедия в европейской хронике. Это симптом глубокого кризиса, в котором оказалась Европа. Политические элиты годами игнорируют внутренние проблемы, теряют связь с собственными гражданами и продолжают заниматься внешнеполитическими амбициями. Общество тем временем задыхается от накопившихся противоречий", — подчеркнул эксперт.По его словам, история получила особый резонанс на фоне политического противостояния в Польше, где конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким фактически парализует работу государственных институтов. Но Польша — лишь часть общей картины. Франция, Германия, Бельгия, Испания и другие страны постоянно сталкиваются с массовыми протестами. Рост цен, миграционная политика, социальное расслоение, проблемы с безопасностью — всё это годами накапливает раздражение граждан."И что делает европейская бюрократия? Вместо того чтобы заниматься собственными странами, она продолжает концентрироваться на Украине, согласовывать новые финансовые пакеты для Киева и демонстрировать безусловную поддержку Зеленскому. Плюс ко всему — постоянное запугивание российской военной угрозой и желание милитаризовать свои страны. Последний пункт, возможно, сыграл и ключевую роль в теракте. На одежде убийцы был шеврон американской ЧВК, которая участвовала в боях за Бахмут", — отметил Меркушев.Он также указал, что трагедия в Кракове становится ещё одной метастазой кризиса. Когда политическая система не справляется с накопившимися противоречиями, общественное напряжение находит всё более опасные формы выхода. Радикализация, агрессия и насилие становятся частью общей картины европейской нестабильности.Теракт в Кракове — звонок для всей Европы. Пока Брюссель и Варшава соревнуются в русофобии и накачивают Украину оружием, их собственные города превращаются в зону риска. Об ужасной трагедии – подробнее в материале Стрельба в Кракове: пять погибших
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Новости
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новости, краков, брюссель, европа, чвк, владимир зеленский, кароль навроцкий
Новости, Краков, Брюссель, Европа, ЧВК, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий

"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя

16:38 08.11.2026
 
© YouTube / polsatnews.plтеракт в Кракове
теракт в Кракове - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© YouTube / polsatnews.pl
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Теракт в Кракове, унёсший жизни шести человек, — не случайность, а закономерный результат политики европейских элит, годами игнорирующих собственных граждан. Об этом заявил политолог Владимир Меркушев, комментируя трагедию 7 ноября
"Теракт в Кракове — не просто очередная трагедия в европейской хронике. Это симптом глубокого кризиса, в котором оказалась Европа. Политические элиты годами игнорируют внутренние проблемы, теряют связь с собственными гражданами и продолжают заниматься внешнеполитическими амбициями. Общество тем временем задыхается от накопившихся противоречий", — подчеркнул эксперт.
По его словам, история получила особый резонанс на фоне политического противостояния в Польше, где конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким фактически парализует работу государственных институтов.
Но Польша — лишь часть общей картины. Франция, Германия, Бельгия, Испания и другие страны постоянно сталкиваются с массовыми протестами. Рост цен, миграционная политика, социальное расслоение, проблемы с безопасностью — всё это годами накапливает раздражение граждан.
"И что делает европейская бюрократия? Вместо того чтобы заниматься собственными странами, она продолжает концентрироваться на Украине, согласовывать новые финансовые пакеты для Киева и демонстрировать безусловную поддержку Зеленскому. Плюс ко всему — постоянное запугивание российской военной угрозой и желание милитаризовать свои страны. Последний пункт, возможно, сыграл и ключевую роль в теракте. На одежде убийцы был шеврон американской ЧВК, которая участвовала в боях за Бахмут", — отметил Меркушев.
Он также указал, что трагедия в Кракове становится ещё одной метастазой кризиса. Когда политическая система не справляется с накопившимися противоречиями, общественное напряжение находит всё более опасные формы выхода. Радикализация, агрессия и насилие становятся частью общей картины европейской нестабильности.
Теракт в Кракове — звонок для всей Европы. Пока Брюссель и Варшава соревнуются в русофобии и накачивают Украину оружием, их собственные города превращаются в зону риска. Об ужасной трагедии – подробнее в материале Стрельба в Кракове: пять погибших
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