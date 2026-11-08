ЗАЭС перешла на аварийные генераторы - 08.11.2026 Украина.ру
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ЗАЭС перешла на аварийные генераторы
ЗАЭС перешла на аварийные генераторы - 08.11.2026 Украина.ру
ЗАЭС перешла на аварийные генераторы
Запорожская АЭС перешла на снабжение от резервных дизель-генераторов после отключения внешней линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба станции
2026-11-08T13:33
2026-11-08T13:33
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магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
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По данным ведомства, подача электроэнергии прекратилась из-за повреждения линии и последующего срабатывания автоматической системы защиты. Включившиеся резервные генераторы в полном объёме обеспечивают питанием оборудование, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков. Специалисты станции ведут непрерывный контроль за состоянием узлов. Радиационная обстановка в норме.Ситуация на ЗАЭС остаётся критической не первый месяц. Ещё 2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на станции и атаки Украины на её город-спутник Энергодар. А уже 3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль — всего жертвами того удара стали два человека.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вена, украина, михаил ульянов, вооруженные силы украины, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, мирошник
Новости, Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Мирошник

ЗАЭС перешла на аварийные генераторы

13:33 08.11.2026
 
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : ЗАЭС. Официально / Telegram
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Запорожская АЭС перешла на снабжение от резервных дизель-генераторов после отключения внешней линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба станции
По данным ведомства, подача электроэнергии прекратилась из-за повреждения линии и последующего срабатывания автоматической системы защиты. Включившиеся резервные генераторы в полном объёме обеспечивают питанием оборудование, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков. Специалисты станции ведут непрерывный контроль за состоянием узлов. Радиационная обстановка в норме.
Ситуация на ЗАЭС остаётся критической не первый месяц. Ещё 2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на станции и атаки Украины на её город-спутник Энергодар.
А уже 3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль — всего жертвами того удара стали два человека.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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