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ЗАЭС перешла на аварийные генераторы

ЗАЭС перешла на аварийные генераторы - 08.11.2026 Украина.ру

ЗАЭС перешла на аварийные генераторы

Запорожская АЭС перешла на снабжение от резервных дизель-генераторов после отключения внешней линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба станции

2026-11-08T13:33

2026-11-08T13:33

2026-11-08T13:33

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По данным ведомства, подача электроэнергии прекратилась из-за повреждения линии и последующего срабатывания автоматической системы защиты. Включившиеся резервные генераторы в полном объёме обеспечивают питанием оборудование, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков. Специалисты станции ведут непрерывный контроль за состоянием узлов. Радиационная обстановка в норме.Ситуация на ЗАЭС остаётся критической не первый месяц. Ещё 2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на станции и атаки Украины на её город-спутник Энергодар. А уже 3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль — всего жертвами того удара стали два человека.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вена, украина, михаил ульянов, вооруженные силы украины, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, мирошник