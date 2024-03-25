https://ukraina.ru/20240325/1054079854.html

Эксперт рассказал, почему нужно бить по энергетике Украины, чтобы защитить Черноморский флот и нефтебазы

Эксперт рассказал, почему нужно бить по энергетике Украины, чтобы защитить Черноморский флот и нефтебазы - 25.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему нужно бить по энергетике Украины, чтобы защитить Черноморский флот и нефтебазы

Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Для атак на Черноморский флот и российские нефтеперерабатывающие предприятия противник задействует дроны, которые собираются на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-03-25T03:00

2024-03-25T03:00

2024-03-25T03:00

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В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики. В частности, на ДнепроГЭСе были уничтожены или повреждены машинные залы. Прилеты также были зафиксированы на Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области, ТЭЦ-3 и Змиевской ГРЭС в Харьковской области.Для атак противник уже задействует те дроны, которые собираются на территории самой Украины. Поэтому Россия пытается оставить Киев без производственных мощностей, которые бесполезны без устойчивой подачи электроэнергии, добавил журналист.Для решения этой задачи можно выбивать генерирующие мощности – в частности маневровые мощности гидроэлектростанций. Они имеют важное значение, без них трудно организовать работу эффективного цикла производства, который позволяет мобилизационно задействовать предприятия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова считайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240324/1054071070.html

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новости, украина, россия, черноморский флот, алексей анпилогов, атака, тэц, днепрогэс, дроны, беспилотники, производство