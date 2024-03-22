Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова - 22.03.2024 Украина.ру
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Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова
Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова - 22.03.2024 Украина.ру
Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова
Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить, военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-03-22T14:34
2024-03-22T14:34
интервью
днепрогэс
украина
энергетика
атомная электростанция
россия
производство
беспилотники
алексей анпилогов
харьковская область
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ ночь на 22 марта российские войска ударили по объектам украинской электроэнергетики. В частности, на Днепрогэсе уничтожены или повреждены машинные залы. Прилеты также были зафиксированы на Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области, ТЭЦ-3 и Змиевской ГРЭС в Харьковской области.- Алексей, из новостей складывается впечатление, что мы снова вернулись в осень 2022 года. Почему мы возобновили атаки на украинскую энергетику именно сейчас, когда на дворе весна?- Сейчас Россия вновь пытается оставить Украину без производственных мощностей, которые бесполезны без устойчивой подачи электроэнергии.Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Мы это видим по тому, как противник осуществляет атаки на Черноморский флот и российские нефтеперерабатывающие предприятия. Он задействует уже украинские дроны, которые собираются на самой Украине.Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить.- Насколько я понимаю, если мы хотим полностью оставить Украину без света, то надо бить по распределительным подстанциям от АЭС?- Необязательно. Там все взаимосвязано. Можно выбивать генерирующие мощности – в частности маневровые мощности гидроэлектростанций. Они крайне важны, без них трудно организовать работу эффективного цикла производства (например, суточного), который позволяет мобилизационно задействовать предприятия.- За какой срок Украина может восстановить свою энергетическую систему? Когда нам следует повторить такие удары?- Гидротурбины очень плохо восстанавливаются. Это штучные изделия. На складах их нет, а произвести их просто так невозможно. Украине сначала предстоит понять, что именно там повреждено. Да и сам монтаж этих турбин – крайне затратное мероприятие. Грубо говоря, нужно сначала вынуть то, что есть, а потом поменять турбину и генератора, который стоит на ней.Напомню, что в послевоенный период Днепрогэс был запущен после похожих разрушений машинных залов не сразу. Для этого потребовалось три-четыре года. Да, тогда это были более серьезные повреждения. Но сейчас для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев, а то и год.- Может ли эта атака на Днепрогэс быть нашей огневой подготовкой для нашего генерального наступления? Или это пока происходит в рамках затяжной войны на истощение?- Я пока не вижу вариантов ухода от текущей войны на истощение. Максимум, что я могу ожидать, так это продление фронта боевых действий для создания санитарной зоны в Сумской и Харьковской областях в ответ на злобные попытки Украины перенести войну на территорию "старых" российских регионов. Но для такой операции нам нужны существенные силы, чтобы не просто занять эту санитарную полосу, а удержать её.Это напрашивающийся момент, который очевиден с точки зрения изменения формата операции помимо медленного прогрызания украинской обороны во всех существующих местах с целью истощения личного состава, боеприпасов и техники противника.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20240322/1054043363.html
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Кирилл Курбатов
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интервью, днепрогэс, украина, энергетика, атомная электростанция, россия, производство, беспилотники, алексей анпилогов, харьковская область, украина.ру, черноморский флот
Интервью, ДнепроГЭС, Украина, энергетика, атомная электростанция, Россия, производство, беспилотники, Алексей Анпилогов, Харьковская область, Украина.ру, Черноморский флот

Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова

14:34 22.03.2024
 
© Журналистская правдаАлексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов интервью
© Журналистская правда
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить, военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В ночь на 22 марта российские войска ударили по объектам украинской электроэнергетики. В частности, на Днепрогэсе уничтожены или повреждены машинные залы. Прилеты также были зафиксированы на Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области, ТЭЦ-3 и Змиевской ГРЭС в Харьковской области.
- Алексей, из новостей складывается впечатление, что мы снова вернулись в осень 2022 года. Почему мы возобновили атаки на украинскую энергетику именно сейчас, когда на дворе весна?
- Сейчас Россия вновь пытается оставить Украину без производственных мощностей, которые бесполезны без устойчивой подачи электроэнергии.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Мы это видим по тому, как противник осуществляет атаки на Черноморский флот и российские нефтеперерабатывающие предприятия. Он задействует уже украинские дроны, которые собираются на самой Украине.
Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить.
- Насколько я понимаю, если мы хотим полностью оставить Украину без света, то надо бить по распределительным подстанциям от АЭС?
- Необязательно. Там все взаимосвязано. Можно выбивать генерирующие мощности – в частности маневровые мощности гидроэлектростанций. Они крайне важны, без них трудно организовать работу эффективного цикла производства (например, суточного), который позволяет мобилизационно задействовать предприятия.
- За какой срок Украина может восстановить свою энергетическую систему? Когда нам следует повторить такие удары?
- Гидротурбины очень плохо восстанавливаются. Это штучные изделия. На складах их нет, а произвести их просто так невозможно. Украине сначала предстоит понять, что именно там повреждено. Да и сам монтаж этих турбин – крайне затратное мероприятие. Грубо говоря, нужно сначала вынуть то, что есть, а потом поменять турбину и генератора, который стоит на ней.
Напомню, что в послевоенный период Днепрогэс был запущен после похожих разрушений машинных залов не сразу. Для этого потребовалось три-четыре года. Да, тогда это были более серьезные повреждения. Но сейчас для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев, а то и год.
- Может ли эта атака на Днепрогэс быть нашей огневой подготовкой для нашего генерального наступления? Или это пока происходит в рамках затяжной войны на истощение?
- Я пока не вижу вариантов ухода от текущей войны на истощение. Максимум, что я могу ожидать, так это продление фронта боевых действий для создания санитарной зоны в Сумской и Харьковской областях в ответ на злобные попытки Украины перенести войну на территорию "старых" российских регионов. Но для такой операции нам нужны существенные силы, чтобы не просто занять эту санитарную полосу, а удержать её.
Это напрашивающийся момент, который очевиден с точки зрения изменения формата операции помимо медленного прогрызания украинской обороны во всех существующих местах с целью истощения личного состава, боеприпасов и техники противника.
14:00
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ИнтервьюДнепроГЭСУкраинаэнергетикаатомная электростанцияРоссияпроизводствобеспилотникиАлексей АнпилоговХарьковская областьУкраина.руЧерноморский флот
 
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