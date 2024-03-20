США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
© AP / Susan Walsh
Соединённые Штаты заблокировали проект заявления G7, осуждающий выборы в РФ, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники
Италия подготовила проект заявления "Группы семи" (G7), в котором состоявшиеся президентские выборы назвали "фарсом". В 2024 году Италия председательствует в организации.
Документ отозвал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Газета пишет, что такое решение Вашингтона стало неожиданностью, в частности, из-за того, что накануне Евросоюз выступил с осуждением выборов в возвращенных регионах России.
Ранее Салливан уже выступил с заявлением, что Соединённые Штаты будут действовать исходя из того, что Путин – президент России. "Нам приходтся действовать в этой реальности", - добавил он.
Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Вашингтоне не считают голосование свободным и справедливым.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россию "абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.
Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей.
18 марта, 08:52Проголосовали за демократию и свободу. Зарубежные эксперты об итогах выборов в РоссииПо результатам обработки 99,01 процента протоколов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин с 87,33 процента голосов. Николай Харитонов набирает 4,31 процента, Леонид Слуцкий - 3,19 процента, Владислав Даванков - 3,79 процента, следует из данных ЦИК РФ