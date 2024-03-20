https://ukraina.ru/20240320/1053996598.html

США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ

США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ - 20.03.2024 Украина.ру

США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ

Соединённые Штаты заблокировали проект заявления G7, осуждающий выборы в РФ, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники

2024-03-20T12:31

2024-03-20T12:31

2024-03-20T12:31

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Италия подготовила проект заявления "Группы семи" (G7), в котором состоявшиеся президентские выборы назвали "фарсом". В 2024 году Италия председательствует в организации.Документ отозвал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Газета пишет, что такое решение Вашингтона стало неожиданностью, в частности, из-за того, что накануне Евросоюз выступил с осуждением выборов в возвращенных регионах России.Ранее Салливан уже выступил с заявлением, что Соединённые Штаты будут действовать исходя из того, что Путин – президент России. "Нам приходтся действовать в этой реальности", - добавил он.Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Вашингтоне не считают голосование свободным и справедливым.Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россию "абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран".Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей.

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новости, россия, сша, италия, владимир путин, джейк салливан, анатолий антонов, выборы, ес, президент, президентские выборы, g7