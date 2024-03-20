США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ - 20.03.2024 Украина.ру
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США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ
США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ - 20.03.2024 Украина.ру
США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ
Соединённые Штаты заблокировали проект заявления G7, осуждающий выборы в РФ, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники
2024-03-20T12:31
2024-03-20T12:31
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Италия подготовила проект заявления "Группы семи" (G7), в котором состоявшиеся президентские выборы назвали "фарсом". В 2024 году Италия председательствует в организации.Документ отозвал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Газета пишет, что такое решение Вашингтона стало неожиданностью, в частности, из-за того, что накануне Евросоюз выступил с осуждением выборов в возвращенных регионах России.Ранее Салливан уже выступил с заявлением, что Соединённые Штаты будут действовать исходя из того, что Путин – президент России. "Нам приходтся действовать в этой реальности", - добавил он.Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Вашингтоне не считают голосование свободным и справедливым.Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россию "абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран".Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей.
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новости, россия, сша, италия, владимир путин, джейк салливан, анатолий антонов, выборы, ес, президент, президентские выборы, g7
Новости, Россия, США, Италия, Владимир Путин, Джейк Салливан, Анатолий Антонов, выборы, ЕС, президент, президентские выборы, G7

США заблокировали проект Италии с критикой выборов в РФ

12:31 20.03.2024
 
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP / Susan Walsh
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Соединённые Штаты заблокировали проект заявления G7, осуждающий выборы в РФ, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники
Италия подготовила проект заявления "Группы семи" (G7), в котором состоявшиеся президентские выборы назвали "фарсом". В 2024 году Италия председательствует в организации.
Документ отозвал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Выборы не свободные, но реальность такова, что Путин - президент", - цитирует издание Салливана.
Газета пишет, что такое решение Вашингтона стало неожиданностью, в частности, из-за того, что накануне Евросоюз выступил с осуждением выборов в возвращенных регионах России.
Ранее Салливан уже выступил с заявлением, что Соединённые Штаты будут действовать исходя из того, что Путин – президент России. "Нам приходтся действовать в этой реальности", - добавил он.
Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Вашингтоне не считают голосование свободным и справедливым.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россию "абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.
Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей.
Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 08:52
Проголосовали за демократию и свободу. Зарубежные эксперты об итогах выборов в РоссииПо результатам обработки 99,01 процента протоколов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин с 87,33 процента голосов. Николай Харитонов набирает 4,31 процента, Леонид Слуцкий - 3,19 процента, Владислав Даванков - 3,79 процента, следует из данных ЦИК РФ
 
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