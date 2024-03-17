"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах - 17.03.2024 Украина.ру
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"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах
"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах - 17.03.2024 Украина.ру
"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах
На президентских выборах в России присутствуют наблюдатели из 129 стран, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге
2024-03-17T12:50
2024-03-17T12:50
новости
россия
выборы
цик
президентские выборы
голосование
наблюдатели
избирательная комиссия
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Международные наблюдатели и эксперты прибыли в Россию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в стране, а не верить "потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ". Памфилова назвала их мужественными профессионалами.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").Правоохранительные органы в первый день выборов зафиксировали несколько случаев попыток сорвать их проведение. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог.Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такие действия влекут уголовную ответственность (статья 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
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новости, россия, выборы, цик, президентские выборы, голосование, наблюдатели, избирательная комиссия
Новости, Россия, выборы, ЦИК, президентские выборы, голосование, наблюдатели, избирательная комиссия

"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах

12:50 17.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На президентских выборах в России присутствуют наблюдатели из 129 стран, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге
"Таким образом, в России сейчас работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки", — сказала она.
Международные наблюдатели и эксперты прибыли в Россию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в стране, а не верить "потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ". Памфилова назвала их мужественными профессионалами.
С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
Правоохранительные органы в первый день выборов зафиксировали несколько случаев попыток сорвать их проведение. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог.
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такие действия влекут уголовную ответственность (статья 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
15 марта, 17:44
До пяти лет тюрьмы: глава ЦИК предостерегла предателей от порчи избирательных бюллетенейГлава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала усилить охрану урн с бюллетенями для голосования
 
НовостиРоссиявыборыЦИКпрезидентские выборыголосованиенаблюдателиизбирательная комиссия
 
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