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"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах

"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах - 17.03.2024 Украина.ру

"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах

На президентских выборах в России присутствуют наблюдатели из 129 стран, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге

2024-03-17T12:50

2024-03-17T12:50

2024-03-17T12:50

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россия

выборы

цик

президентские выборы

голосование

наблюдатели

избирательная комиссия

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Международные наблюдатели и эксперты прибыли в Россию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в стране, а не верить "потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ". Памфилова назвала их мужественными профессионалами.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").Правоохранительные органы в первый день выборов зафиксировали несколько случаев попыток сорвать их проведение. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог.Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такие действия влекут уголовную ответственность (статья 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.

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новости, россия, выборы, цик, президентские выборы, голосование, наблюдатели, избирательная комиссия