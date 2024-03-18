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В США отказались поздравлять Путина с победой на выборах
В США отказались поздравлять Путина с победой на выборах - 18.03.2024 Украина.ру
В США отказались поздравлять Путина с победой на выборах
Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Штатах не считают голосование ни свободным, ни справедливым
2024-03-18T21:11
2024-03-18T21:11
2024-03-18T22:47
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Наряду с этим заявлением вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал принять выбор российских избирателей, которые проголосовали за Владимира Путина. "Они проголосовали, и мы это признаем, надеясь, что 2024 год станет годом мира", – цитирует его Sky News. В Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России свободными и справедливыми. В Киеве пишут о прошедшем голосовании с приставкой "псевдо". Представители ФРГ, Польши и Литвы высказали мнение о том, что выборы в России нельзя считать законными. Тем временем, в Кремле категорически не согласны с такими оценками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это не то мнение, которое в России считают важным. Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официально итоги голосования подведут 21 марта.
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Новости, Россия, Вашингтон, Владимир Путин, СВО, президентские выборы, Запад, США
В США отказались поздравлять Путина с победой на выборах
21:11 18.03.2024 (обновлено: 22:47 18.03.2024)
Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Штатах не считают голосование ни свободным, ни справедливым
"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений", – приводит слова Пателя РИА Новости.
Наряду с этим заявлением вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал принять выбор российских избирателей, которые проголосовали за Владимира Путина.
"Они проголосовали, и мы это признаем, надеясь, что 2024 год станет годом мира", – цитирует его Sky News.
В Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России свободными и справедливыми. В Киеве пишут о прошедшем голосовании с приставкой "псевдо". Представители ФРГ, Польши и Литвы высказали мнение о том, что выборы в России нельзя считать законными.
Тем временем, в Кремле категорически не согласны с такими оценками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это не то мнение, которое в России считают важным.
Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официально итоги голосования подведут 21 марта.