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Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК

Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК - 18.03.2024 Украина.ру

Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК РФ

2024-03-18T16:29

2024-03-18T16:29

2024-03-18T16:29

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Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. Предварительные результаты по итогам обработки 100% бюллетеней сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,61% голосов). Третье место - Владислав Даванков из партии "Новые люди" (3,85% голосов). И на четвертом месте оказался председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, за него проголосовали 3,2% избирателей.ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.Явка на президентских выборах составила более 77%. Дистанционно проголосовали более 8 миллионов россиян, еще около 2,6 миллионов избирателей проголосовали досрочно.Наибольшее количество голосов на Владимира Путина отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии.Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 18 марта рассказала, что, по предварительным данным, за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян. ФОМ и ВЦИОМ 1 марта опубликовали результаты опроса, согласно которому, Путину доверяют 82 и 79,6 процентов россиян соответственно. В 2012 году рейтинг президента России был около 55%, в 2018 году рейтинг Путина накануне выборов составлял 65%.

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