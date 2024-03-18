Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК - 18.03.2024 Украина.ру
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Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК
Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК - 18.03.2024 Украина.ру
Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК
Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК РФ
2024-03-18T16:29
2024-03-18T16:29
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россия
владимир путин
цик
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выборы
президентские выборы
голосование
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Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. Предварительные результаты по итогам обработки 100% бюллетеней сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,61% голосов). Третье место - Владислав Даванков из партии "Новые люди" (3,85% голосов). И на четвертом месте оказался председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, за него проголосовали 3,2% избирателей.ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.Явка на президентских выборах составила более 77%. Дистанционно проголосовали более 8 миллионов россиян, еще около 2,6 миллионов избирателей проголосовали досрочно.Наибольшее количество голосов на Владимира Путина отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии.Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 18 марта рассказала, что, по предварительным данным, за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян. ФОМ и ВЦИОМ 1 марта опубликовали результаты опроса, согласно которому, Путину доверяют 82 и 79,6 процентов россиян соответственно. В 2012 году рейтинг президента России был около 55%, в 2018 году рейтинг Путина накануне выборов составлял 65%.
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новости, россия, владимир путин, цик, лдпр, кпрф, выборы, президентские выборы, голосование
Новости, Россия, Владимир Путин, ЦИК, ЛДПР, КПРФ, выборы, президентские выборы, голосование

Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК

16:29 18.03.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК РФ
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. Предварительные результаты по итогам обработки 100% бюллетеней сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,61% голосов). Третье место - Владислав Даванков из партии "Новые люди" (3,85% голосов). И на четвертом месте оказался председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, за него проголосовали 3,2% избирателей.
© ЦИК РФ
© ЦИК РФ
ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.
Явка на президентских выборах составила более 77%. Дистанционно проголосовали более 8 миллионов россиян, еще около 2,6 миллионов избирателей проголосовали досрочно.
Наибольшее количество голосов на Владимира Путина отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 18 марта рассказала, что, по предварительным данным, за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян.
ФОМ и ВЦИОМ 1 марта опубликовали результаты опроса, согласно которому, Путину доверяют 82 и 79,6 процентов россиян соответственно. В 2012 году рейтинг президента России был около 55%, в 2018 году рейтинг Путина накануне выборов составлял 65%.
Вчера, 17:51
"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИКСлучаи с порчей избирательных бюллетеней возмутили граждан и вызвали ещё большее желание пойти на выборы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
 
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Заголовок открываемого материала
16:39Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта
16:34Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону
16:29Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК
16:16Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ
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