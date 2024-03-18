Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК
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Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК РФ
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. Предварительные результаты по итогам обработки 100% бюллетеней сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,61% голосов). Третье место - Владислав Даванков из партии "Новые люди" (3,85% голосов). И на четвертом месте оказался председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, за него проголосовали 3,2% избирателей.
© ЦИК РФ
© ЦИК РФ
ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.
Явка на президентских выборах составила более 77%. Дистанционно проголосовали более 8 миллионов россиян, еще около 2,6 миллионов избирателей проголосовали досрочно.
Наибольшее количество голосов на Владимира Путина отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 17 марта заявила, что на выборах в качестве международных наблюдателей и экспертов присутствовали 1115 человек из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 18 марта рассказала, что, по предварительным данным, за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян.