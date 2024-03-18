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Победа Путина на выборах и "хромая утка" Зеленский. Итоги 18 марта на Украине

Победа Путина на выборах и "хромая утка" Зеленский. Итоги 18 марта на Украине - 18.03.2024 Украина.ру

Победа Путина на выборах и "хромая утка" Зеленский. Итоги 18 марта на Украине

Владимир Путин победил на выборах президента России, на Украине вспомнили об отсутствии собственных выборов президента и назвали Владимира Зеленского хромой уткой

2024-03-18T18:08

2024-03-18T18:08

2024-03-18T19:54

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Днём 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов, коммунист Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков — 3,85%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2% голосов.Результат Путина рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012-м – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьер-министрами прокомментировал результаты выборов."Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", – подчеркнул глава российского правительства.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что выборы прошли очень достойно."Выборы состоялись, прошли очень достойно. Главный итог выборов, что при небывало высокой явке в новейшей истории России Владимир Владимирович Путин одержал мощную убедительную победу и получил от граждан России реально легитимный мандат на продолжение своего курса", – указала она.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что победа Путина на выборах — это победа всей России."Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может ещё больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан. Результат на выборах превзошёл ожидания. Это ответ тем, кто делал всё, чтобы наша страна не стала сильной, стремился развалить её. Наши противники понимают: Путин — преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет ещё сильнее", – подчеркнул Володин.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Путина с убедительной победой."Видя впечатляющие результаты ваших неустанных многолетних трудов на благо Отечества, народ нашей страны вновь выразил вам свое доверие и подавляющим большинством голосов поддержал вашу кандидатуру", – отметил он.По его словам, от решений президента зависит "не только настоящее и будущее страны, но и сохранение ее подлинного суверенитета"."Убеждён, что с вашим избранием сограждане связывают надежды на дальнейшее укрепление могущества державы Российской, на совместные созидательные труды и новые свершения, на мирную и благополучную жизнь", – подчеркнул патриарх Кирилл.Ещё до информации об обработке 100% голосов Путина начали поздравлять с победой иностранные лидеры.Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с Путиным, отметил, что тот просил его передать благодарность тем, кто помог организовать выборы президента РФ в Белоруссии."Только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами президентских выборов в Российской Федерации. Просил передать благодарность прежде всего, конечно, присутствующим здесь и другим лицам, которые помогали здесь организовывать выборы президента России (у нас шесть участков было)", – отмечал Лукашенко.По его словам, выборы президента РФ прошли в Белоруссии "как нигде организованно"."Как бы ни пытались тут нас качнуть и с Запада, очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента России на территории Беларуси", – сказал Лукашенко.Он отметил, что абсолютное большинство избирателей отдало свои голоса за ныне действующего президента, назвав результат ошеломляющим.Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что народам Белоруссии и России нельзя навязывать чужую волю."Если ты будешь пытаться это делать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам. Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Не получается на фронте – значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье: надо понимать, что это и для нас наука. В преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов", – отметил президент Белоруссии.Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что переизбрание Путина отражает поддержку его российским народом."Ваше переизбрание в полной мере отражает поддержку вас российским народом. Уверен, что под вашим руководством Россия непременно сможет добиться еще больших успехов в национальном развитии и строительстве", – отметил председатель КНР.Он также подчеркнул, что Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов поддерживать тесные отношения с Москвой для создания устойчивого партнерства между странами.Также поздравил Путина с победой и премьер-министр Индии Нарендра Моди."Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации", – написал Моди в соцсети X.Он сообщил, что надеется на "на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем специального и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией в предстоящие годы".Также Путина поздравили лидеры ряда государств.В то же время реакция ряда западных государств была другой."В настоящий момент у нас нет диалога с Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос не стоит... Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными. Канцлер не поздравил [Путина с победой], как вы знаете, мы не считаем так называемые выборы в России ни свободными, ни справедливыми", – сказала на брифинге для прессы представитель кабинета министров Кристиане Хофман, отвечая на вопрос, как власти ФРГ намерены называть Путина – президентом или правителем.В свою очередь в релизе МИД Франции отмечалось, что "Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок".На подобные высказывания ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы. С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики", – указала она.На Украине официально пока никак не прокомментировали победу Владимира Путина на выборах президента России. А вот украинские СМИ вспомнили о том, что в их стране выборов, которые должны были состояться в этом году, нет."О выборах президента России, где Путин набрал максимум голосов благодаря действиям западных стран, которые сами сделали такие обстоятельства из-за неправильных действий в отношении русских, которых "унижали" своими действиями, а не поощряли тех, кто уезжал из РФ и т. д. 1. Выборы де-юре признают, но информационно будут рассказывать, что они нелегитимные. Это просто игра слов для "розовых пони". 2. Публичная риторика западных стран ничего не поменяет в реальном политическом секторе. 3. На войну это не повлияет, а наоборот Путин усилил позиции и, думаем, запрос по украинскому кейсу будет у него больше, вплоть до Одессы и Харькова. Также стоит понимать, что Путин провел свои выборы в этих условиях, а "демократический" Зеленский прикрывается "военным положением" (не войной, войны официально нет), не проводит. Боится проиграть. Вот и думайте, кто игрок за столом, а кто "хромая утка", – сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал – "ЗеРада" – указал на двуличие западных государств."Недемократичные", "незаконные", "фиктивные", "несвободные", "нелегитимные", "нечестные" выборы в РФ, которые... признал Запад. Как же цинично сейчас выглядят все эти заявления западных политиков о выборах в РФ! Ведь если все применённые к этим выборам эпитеты верны, то и результат признавать нельзя. Но ведь уже признали. О непризнании результатов (кроме как на территориях Украины) речи не идёт. Правительство Германии в лучших традициях раздвоения личности заявило, что готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет. А чуть позже – что выборы незаконные. Поэтому все заявления Белого дома, Борреля и остальных – чистый пиар ради того, чтобы не признавать, что Путин получил результат, который им и не снился. Выглядит максимально убого", – отмечалось в публикации.По мнению авторов канала, не признать результат выборов президента России Запад не может по целому ряду причин."В прошлые разы, когда не признали президентов (Мадуро и Лукашенко) ничего путного у Запада не получилось. Гуайдо списан, Тихановская катается по конференциям и руководит воображаемым "Объединённым переходным кабинетом Беларуси" у себя в голове. С Мадуро американцы ведут кулуарные переговоры и снимают санкции... Весь остальной незападный мир выборы признал или признает. Тот же Китай, Индия, Ближний Восток, Африка... Поэтому не признать – изолировать самих себя. Если не признавать Путина, то с кем тогда переговоры вести о мире вести? А они не за горами", – указывалось в публикации канала "ЗеРада".Нападки на российские выборы авторы назвали рафинированными нарративами."Все эти нападки на выборы – рафинированные нарративы. С*ут в уши иезуиты и не краснеют. Заявления Зеленского туда же. Не ему про легитимность рассуждать в преддверии 21 мая", – отмечалось в публикации.Таким образом, и это популярное на Украине СМИ напомнило об истекающем сроке полномочий Зеленский.

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эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, мид, совет федерации, александр лукашенко, вячеслав володин, лдпр, белоруссия