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Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ
Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ - 12.12.2024 Украина.ру
Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил телеканалу RTL, что готов к новым разговорам с президентом России Владимиром Путиным
2024-12-12T10:42
2024-12-12T10:42
2024-12-12T10:45
германия
владимир путин
россия
берлин
олаф шольц
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"Так и должно быть, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу", - сказал канцлер.Он объяснил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции".Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин после беседы сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Подробнее - в материале Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, владимир путин, россия, берлин, олаф шольц
Германия, Владимир Путин, Россия, Берлин, Олаф Шольц
Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ
10:42 12.12.2024 (обновлено: 10:45 12.12.2024)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил телеканалу RTL, что готов к новым разговорам с президентом России Владимиром Путиным