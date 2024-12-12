https://ukraina.ru/20241212/1059602016.html

Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ

Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ - 12.12.2024 Украина.ру

Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил телеканалу RTL, что готов к новым разговорам с президентом России Владимиром Путиным

2024-12-12T10:42

2024-12-12T10:42

2024-12-12T10:45

германия

владимир путин

россия

берлин

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_03caf0db698cf369b179c5e475c51ecb.jpg.webp

"Так и должно быть, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу", - сказал канцлер.Он объяснил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции".Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин после беседы сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Подробнее - в материале Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще на сайте Украина.ру.

германия

россия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, владимир путин, россия, берлин, олаф шольц