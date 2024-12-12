https://ukraina.ru/20241212/1059596875.html

В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ

В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ - 12.12.2024 Украина.ру

В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ

Элеватор — последний узел обороны ВСУ, который находился в окружении в Курахово. Российские части уже прошли до улицы Мечникова и взяли Горсовет. Это уже не просто центр города, это вся многоэтажная застройка. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2024-12-12T06:15

2024-12-12T06:15

2024-12-12T06:15

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Бойцы 5-й гвардейской бригады Южного военного округа ВС РФ установили российский флаг над элеватором в Курахово - самым высоким зданием в городе, рассказал эксперт.Российские части уже прошли до улицы Мечникова, взяли Горсовет. Это уже не просто центр города, это вся многоэтажная застройка, подчеркнул он.Западнее улицы Мечникова находятся два небольших квартала пятиэтажек "хрущевок", бассейн, городской парк, частный сектор, и начинается промышленная зона, где расположена Кураховская электростанция, добавил эксперт."Сейчас мы выходим к кураховской промке, причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Поэтому штурм промки, скорее всего, будет проходить с двух сторон, и там противнику будет очень несладко", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла на сайте Украина.ру.О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241211/1059573113.html

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