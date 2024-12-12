Украинские силовики прикрыли заработок на договорных матчах - 12.12.2024 Украина.ру
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Украинские силовики прикрыли заработок на договорных матчах
Украинские силовики прикрыли заработок на договорных матчах - 12.12.2024 Украина.ру
Украинские силовики прикрыли заработок на договорных матчах
Пресечена деятельность группировок, участники которых совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2024-12-12T10:28
2024-12-12T10:28
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Зная результаты заранее, фигуранты делали ставки и таким образом обогащались. Украинские силовики разоблачили несколько таких преступных групп."Фигуранты организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу для дальнейшего получения неправомерной выгоды через букмекерские конторы. Для расширения своего влияния среди киберспортсменов, привлечения большего количества онлайн болельщиков и денежных ставок организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч человек одновременно", - сказано в официальном сообщении.Бывшие спортсмены мирового уровня использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, ЕС и Украины, отметили украинские полицейские. Им помогли разоблачить злодеев коллеги из Австралии."Полицейские выяснили, что фигуранты путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи. Для давления на участников соревнований злоумышленники использовали разные методы. В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для устрашения спортсменов, в том числе с использованием оружия. В настоящее время установлено около 10 игроков, пострадавших таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей", - рассказали в Нацполиции Украины.С таким подходом злоумышленники лично или через доверенных делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. Доходы от такой деятельности предварительно оценены в миллионы гривен. Средства легализовывались фигурантами путём приобретения и перепродажи элитных автомобилей, недвижимости и других активов. Финансовые операции осуществлялись через криптокошельки.Также в новостях: "Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетамиБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря
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новости, украина, австралия, азия, нацполиция, ес, криминал, мошенники, мошенничество, киберпреступность, киберспорт, онлайн-казино, букмекеры
Новости, Украина, Австралия, Азия, Нацполиция, ЕС, криминал, мошенники, мошенничество, киберпреступность, киберспорт, онлайн-казино, букмекеры

Украинские силовики прикрыли заработок на договорных матчах

10:28 12.12.2024
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Пресечена деятельность группировок, участники которых совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Зная результаты заранее, фигуранты делали ставки и таким образом обогащались. Украинские силовики разоблачили несколько таких преступных групп.
"Фигуранты организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу для дальнейшего получения неправомерной выгоды через букмекерские конторы. Для расширения своего влияния среди киберспортсменов, привлечения большего количества онлайн болельщиков и денежных ставок организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч человек одновременно", - сказано в официальном сообщении.
Бывшие спортсмены мирового уровня использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, ЕС и Украины, отметили украинские полицейские. Им помогли разоблачить злодеев коллеги из Австралии.
"Полицейские выяснили, что фигуранты путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи. Для давления на участников соревнований злоумышленники использовали разные методы. В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для устрашения спортсменов, в том числе с использованием оружия. В настоящее время установлено около 10 игроков, пострадавших таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей", - рассказали в Нацполиции Украины.
С таким подходом злоумышленники лично или через доверенных делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. Доходы от такой деятельности предварительно оценены в миллионы гривен. Средства легализовывались фигурантами путём приобретения и перепродажи элитных автомобилей, недвижимости и других активов. Финансовые операции осуществлялись через криптокошельки.
Также в новостях: "Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря
 
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