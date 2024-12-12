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Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев

Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев - 12.12.2024 Украина.ру

Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев

Правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением на родину уехавших украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV

2024-12-12T08:43

2024-12-12T08:43

2024-12-12T08:43

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украина

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олаф шольц

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"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал Шмыгаль.Об интересе к возвращению украинцев, уехавших в Германию, Шмыгаль заявил в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.Подробнее об украинских беженцах - в материале Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.

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новости, германия, денис шмыгаль, украина, польша, олаф шольц