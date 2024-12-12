Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059599374.html
Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев
Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев - 12.12.2024 Украина.ру
Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев
Правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением на родину уехавших украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV
2024-12-12T08:43
2024-12-12T08:43
новости
германия
денис шмыгаль
украина
польша
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg
"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал Шмыгаль.Об интересе к возвращению украинцев, уехавших в Германию, Шмыгаль заявил в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.Подробнее об украинских беженцах - в материале Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.
германия
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_bb21db3a90aff7b64b008b31fe983cc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, денис шмыгаль, украина, польша, олаф шольц
Новости, Германия, Денис Шмыгаль, Украина, Польша, Олаф Шольц

Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев

08:43 12.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением на родину уехавших украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV
"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал Шмыгаль.
Об интересе к возвращению украинцев, уехавших в Германию, Шмыгаль заявил в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Всех украинских беженцев горячо приветствуют на Украине, во время или после войны мы ждем этих людей", - добавил премьер-министр.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы.
Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
Подробнее об украинских беженцах - в материале Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияДенис ШмыгальУкраинаПольшаОлаф Шольц
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ
10:32"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
10:28Украинские силовики прикрыли заработок на договорных матчах
10:20ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось
09:56"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
09:54Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
09:49"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами
09:45Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря
09:09Европа должна начать нормальный диалог с Россией - премьер Словакии
08:43Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев
08:43Уклоняется от службы и ругает Зеленского из Молдавии. Чем занят бывший спикер "Правого сектора"* Береза
08:22"Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня
08:07Главное за ночь 12 декабря
08:00"Цветок на камне" подхваченный Параджановым
07:56Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский
07:32МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
07:15Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов
07:00Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России
06:55Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы
06:30Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
Лента новостейМолния