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Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев
Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев - 12.12.2024 Украина.ру
Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев
Правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением на родину уехавших украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV
2024-12-12T08:43
2024-12-12T08:43
2024-12-12T08:43
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германия
денис шмыгаль
украина
польша
олаф шольц
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"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал Шмыгаль.Об интересе к возвращению украинцев, уехавших в Германию, Шмыгаль заявил в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.Подробнее об украинских беженцах - в материале Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.
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новости, германия, денис шмыгаль, украина, польша, олаф шольц
Новости, Германия, Денис Шмыгаль, Украина, Польша, Олаф Шольц
Шмыгаль надеется, что ФРГ поможет вернуть уехавших украинцев
Правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением на родину уехавших украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV
"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал Шмыгаль.
Об интересе к возвращению украинцев, уехавших в Германию, Шмыгаль заявил в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
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"Всех украинских беженцев горячо приветствуют на Украине, во время или после войны мы ждем этих людей", - добавил премьер-министр.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы.
Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
Подробнее об украинских беженцах - в материале Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.