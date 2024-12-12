"Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня - 12.12.2024 Украина.ру
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"Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня
"Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня - 12.12.2024 Украина.ру
"Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество, передает РИА Новости
2024-12-12T08:22
2024-12-12T08:22
новости
венгрия
украина
россия
шеремет
владимир зеленский
виктор орбан
госдума
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"Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным. Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников. Все это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство, но другого от нацистского режима ожидать и не следовало", - сказал Шеремет.По его словам, Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский отверг предложение венгерской стороны о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.Подробнее о позиции Киева по переговорам - в материале Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, украина, россия, шеремет, владимир зеленский, виктор орбан, госдума
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Шеремет, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Госдума

"Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня

08:22 12.12.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество, передает РИА Новости
"Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным. Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников. Все это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство, но другого от нацистского режима ожидать и не следовало", - сказал Шеремет.
По его словам, Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.
"Зеленский является лишь имитацией мнимой украинской власти, всецело держащейся на западных траншах", - сказал депутат.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский отверг предложение венгерской стороны о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
Подробнее о позиции Киева по переговорам - в материале Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияУкраинаРоссияШереметВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанГосдума
 
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