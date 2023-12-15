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Михаил Мишустин, биография

Михаил Мишустин, биография - 15.12.2023 Украина.ру

Михаил Мишустин, биография

Премьер-министр Российской Федерации

2023-12-15T08:59

2023-12-15T08:59

2023-12-15T08:59

биография

михаил мишустин

премьер-министр

фнс

россия

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Детство и образованиеМихаил родился 3 марта 1966 года в Москве (в некоторых источниках – в городе Лобня Московской области). В детстве он увлекался хоккеем: играл сам и болел, как вся его семья, за ЦСКА.В школе, по воспоминаниям учителей, не только хорошо учился, но и активно проявлял себя во внеклассной жизни: играл в КВН, играл на гитаре, участвовал во всех мероприятиях. А на большой перемене мальчишки любили плавать на плоту под руководством трудовика на пруду возле школы.Родители Мишустина работали в аэропорту Шереметьево. Мама - в медицинской службе, выписывала допуск к полетам. Отец, по некоторым данным, служил в ПГУ КГБ, а потом стал руководителем службы безопасности "Аэрофлота". После школы не поступил в МГУ, поэтому из-за любви к точным наукам выбрал машиностроительный вуз – сейчас МГТУ "СТАНКИН", который окончил в 1989 году по специальности инженер-системотехник. Учился на вечернем отделении и параллельно работал на военной кафедре. Здесь же он закончил аспирантуру в1992 году.Позднее Михаил продолжил образование в сфере экономики: в 2003 году в Российской академии им. Г.В. Плеханова получил степень кандидата экономических наук, защитив научную работу по теме "Механизм государственного налогового администрирования в России". А в 2010 году стал доктором экономических наук после успешной защиты диссертации "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России" в РАНХиГС.КарьераПосле университета карьера Мишустина первое время была связана с Международным компьютерным клубом, который продвигал западные передовые технологии в России и продавал компьютерную технику. Михаил сначала был главой тестовой комиссии клуба с 1992 по 1995 годы, затем в течение года – заместителем гендиректора, а с 1996 по 1998 годы – председателем правления.Далее Мишустина назначают заместителем руководителя Государственной налоговой службы России в 1998 году, а с марта 1999 по март 2004 Михаил исполняет обязанности заместителя министра по налогам и сборам.Затем Михаил переходит в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, где работает на должности руководителя с 2004 по 2006 год. А последующие два года такой же пост занимает в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.Мишустин был президентом компании UFG Capital Partners и управляющим партнером группы компаний UFG Asset Management, которые занимались инвестиционным бизнесом. Параллельно в 2008-2010 годах он являлся научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики".6 апреля 2010 года Мишустин был назначен Путиным на должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Под началом Михаила были введены автоматизированные системы налогового администрирования, функции платежей налогов в режиме онлайн, создан Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, введен специальный налог для самозанятых, а также система возврата суммы налога на добавленную стоимость (tax free) и многое другое.С октября 2013 года и до настоящего времени Мишустин является также научным руководителем факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве.В январе 2020 года правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку и Владимир Путин предлагает кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. 16 января в Госдуме одобрили это назначение. Параллельно Михаил вошел в состав Совета безопасности.Отношения и детиУже много лет Мишустин женат на Владлене Юрьевне, которая младше мужа на 10 лет. Владлена абсолютно непубличный человек, поэтому о ней известно мало. После перехода Михаила на государственную службу в 2010 году жена переняла его активы, в частности, стала соучредителем "Международного компьютерного клуба", который был ликвидирован как ЗАО в 2016 году. Далее Владлена занялась частным предпринимательством, развивала танцевальные проекты.У пары трое сыновей. Старший Алексей и средний Александр закончили школы в Швейцарии, а в России учились в "Бауманке". Алексей выбрал факультет "Фундаментальные науки", а Александр - "Инженерный бизнес и менеджмент".В 2009 году у Михаила и Владлены родился третий сын Михаил. Он, как и отец, увлекается хоккеем.Интересные факты:1. Мишустин в свободное от работы время играет на рояле и даже пишет музыку. Например, он стал композитором для двух композиций Лепса: "Настоящая женщина" и "Зола".2. Михаил играет в Ночной хоккейной лиге вместе с Владимиром Путиным, входит в Правление ФХР и наблюдательный совет ЦСКА. Имя Мишустина есть на Кубке Гагарина 2018-2019 гг., там он значится как один из руководителей клуба ФНС "Sportima".3. С момента начала специальной военной операции России на Украине Михаил находится под персональными санкциями многих стран: Великобритании, Канады, США, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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биография, михаил мишустин, премьер-министр, фнс, россия