Валентина Матвиенко, биография - 15.12.2023 Украина.ру
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Валентина Матвиенко, биография
Валентина Матвиенко, биография - 15.12.2023 Украина.ру
Валентина Матвиенко, биография
Председатель Совета Федерации
2023-12-15T09:23
2023-12-15T09:23
биография
матвиенко
совет федерации
россия
единая россия
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Детство и образованиеВалентина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Хмельницкой области Украины. Отец – Иван Тютин – принимал участие в Великой Отечественной войне, а мать – Ирина – работала костюмером в театре. Кроме Валентины в семье было еще две старших дочери. Иван рано умер, поэтому матери Ирине пришлось самостоятельно растить девочек.По среднему специальному образованию Валентина – фельдшер, она с отличием закончила Черкасское медицинское училище в 1967 году. Затем поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт (сейчас это Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), который окончила в 1972 году. Далее в 1985 году Валентина поступает в Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза.Позднее она проходит еще повышение квалификации и заканчивает в 1991 году курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) СССР.КарьераС 1972 года Валентина продвигается по партийной линии. От простого члена коммунистической партии Матвиенко дошла в итоге до поста первого секретаря Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда, на котором пробыла с 1984 по 1986. Затем она стала заместителем председателя Исполкома Ленсовета по вопросам культуры и образования и проработала в этой должности до 1989 года.В тот же год Валентина стала одной из самых молодых женщин – народных депутатов СССР и главой Комитета Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.После прохождения курсов при Дипломатической академии Матвиенко переходит на работу в МИД, с 1991 по 1998 годы она была послом на Мальте и в Греции. Затем Валентина была назначена вице-премьером правительства России и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, на этих должностях она пробыла до 2003 года. В том же году вошла в состав Совета безопасности РФ.В июне 2003 года Матвиенко заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, и в октябре одержала победу на выборах, став первой в России женщиной – главой субъекта РФ. В 2006 году после отмены губернаторских выборов Валентина была назначена повторно на свой пост Владимиром Путиным еще на пять лет.В "Единую Россию" вошла в 2009 году, состоит в бюро высшего совета партии.С 2011 года Матвиенко уже трижды избирали Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тогда же она стала Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В Совете Федерации Валентина с сентября 2019 года представляет администрацию Санкт-Петербурга по поручению губернатора города Александра Беглова.Валентина инициировала в 2015 году в Санкт-Петербурге первый Евразийский женский форум.В Совете при президенте РФ Матвиенко с 2018 года занимается стратегическим развитием и национальными проектами. А с ноября того же года является главой созданного при президенте России Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Отношения и детиВалентина была замужем за Владимиром Васильевичем Матвиенко, преподавателем Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, полковником медслужбы в отставке. Они познакомились на пятом курсе университета и через некоторое время поженились.В 1973 году у пары родился сын Сергей, который получил два высших образования: в Институте современного бизнеса и Санкт-Петербургском институте сервиса и экономики. Он является кандидатом экономических наук. Долгое время занимал руководящие должности в банках - "Санкт-Петербург", ВТБ и "ВТБ-Девелопмент", сейчас занимается предпринимательством.Сергей женат дважды. Первой его супругой была тогда еще не популярная певица Зара, брак просуществовал несколько лет. Зара до сих пор с теплотой вспоминает первую свекровь. Второй женой Сергея стала выпускница Плехановской академии, модель и предпринимательница Юлия Зайцева. В этом браке родилась любимая внучка Матвиенко – Арина.Муж Валентины тяжело болел, был прикован к инвалидному креслу и умер в 2018 году, что тяжело переживала Матвиенко.Звания и наградыЗа свою деятельность Валентина удостоена многих государственных и зарубежных наград:- Орден "За заслуги перед Отечеством" IV, III, II и I степени;- Большой крест Ордена Почета Греческой Республики;- Орден Почетного легиона Французской Республики;- Мальтийский государственный Орден "За заслуги перед Республикой";- Первый полный кавалер ордена Святой равноапостольной княгини Ольги I, II, III степеней.Интересные факты:1. 18 мая 2007 года в СМИ появилась информация о предотвращении покушения на Матвиенко. На следующий год трое обвиняемых были оправданы присяжными.2. Валентина владеет немецким, английским и греческими языками.3. На посту губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко стала одним из инициаторов строительства "Газпром-Арены".4. В 2016 году Валентина попала в рейтинг 10 богатейших женщин — госслужащих России по версии Forbes Woman. Тогда в ее декларации значились 22,9 миллионов рублей, три земельных участка, квартира, дача и нежилое помещение.5. Долгое время хобби Матвиенко были баскетбол и большой теннис. В 2010 году она обыграла в теннис губернатора Рязанской области.
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биография, матвиенко, совет федерации, россия, единая россия
биография, Матвиенко, Совет Федерации, Россия, Единая Россия

Валентина Матвиенко, биография

09:23 15.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Председатель Совета Федерации
Детство и образование
Валентина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Хмельницкой области Украины. Отец – Иван Тютин – принимал участие в Великой Отечественной войне, а мать – Ирина – работала костюмером в театре. Кроме Валентины в семье было еще две старших дочери. Иван рано умер, поэтому матери Ирине пришлось самостоятельно растить девочек.
По среднему специальному образованию Валентина – фельдшер, она с отличием закончила Черкасское медицинское училище в 1967 году. Затем поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт (сейчас это Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), который окончила в 1972 году. Далее в 1985 году Валентина поступает в Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза.
© thevoicemag.ru
© thevoicemag.ru
Позднее она проходит еще повышение квалификации и заканчивает в 1991 году курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) СССР.
Карьера
С 1972 года Валентина продвигается по партийной линии. От простого члена коммунистической партии Матвиенко дошла в итоге до поста первого секретаря Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда, на котором пробыла с 1984 по 1986. Затем она стала заместителем председателя Исполкома Ленсовета по вопросам культуры и образования и проработала в этой должности до 1989 года.
В тот же год Валентина стала одной из самых молодых женщин – народных депутатов СССР и главой Комитета Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.
После прохождения курсов при Дипломатической академии Матвиенко переходит на работу в МИД, с 1991 по 1998 годы она была послом на Мальте и в Греции. Затем Валентина была назначена вице-премьером правительства России и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, на этих должностях она пробыла до 2003 года. В том же году вошла в состав Совета безопасности РФ.
В июне 2003 года Матвиенко заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, и в октябре одержала победу на выборах, став первой в России женщиной – главой субъекта РФ. В 2006 году после отмены губернаторских выборов Валентина была назначена повторно на свой пост Владимиром Путиным еще на пять лет.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
В "Единую Россию" вошла в 2009 году, состоит в бюро высшего совета партии.
С 2011 года Матвиенко уже трижды избирали Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тогда же она стала Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В Совете Федерации Валентина с сентября 2019 года представляет администрацию Санкт-Петербурга по поручению губернатора города Александра Беглова.
Валентина инициировала в 2015 году в Санкт-Петербурге первый Евразийский женский форум.
© vk.com / Валентина Матвиенко
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© vk.com / Валентина Матвиенко
В Совете при президенте РФ Матвиенко с 2018 года занимается стратегическим развитием и национальными проектами. А с ноября того же года является главой созданного при президенте России Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Отношения и дети
Валентина была замужем за Владимиром Васильевичем Матвиенко, преподавателем Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, полковником медслужбы в отставке. Они познакомились на пятом курсе университета и через некоторое время поженились.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
В 1973 году у пары родился сын Сергей, который получил два высших образования: в Институте современного бизнеса и Санкт-Петербургском институте сервиса и экономики. Он является кандидатом экономических наук. Долгое время занимал руководящие должности в банках - "Санкт-Петербург", ВТБ и "ВТБ-Девелопмент", сейчас занимается предпринимательством.
Сергей женат дважды. Первой его супругой была тогда еще не популярная певица Зара, брак просуществовал несколько лет. Зара до сих пор с теплотой вспоминает первую свекровь. Второй женой Сергея стала выпускница Плехановской академии, модель и предпринимательница Юлия Зайцева. В этом браке родилась любимая внучка Матвиенко – Арина.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
Муж Валентины тяжело болел, был прикован к инвалидному креслу и умер в 2018 году, что тяжело переживала Матвиенко.
Звания и награды
За свою деятельность Валентина удостоена многих государственных и зарубежных наград:
- Орден "За заслуги перед Отечеством" IV, III, II и I степени;
- Большой крест Ордена Почета Греческой Республики;
- Орден Почетного легиона Французской Республики;
- Мальтийский государственный Орден "За заслуги перед Республикой";
- Первый полный кавалер ордена Святой равноапостольной княгини Ольги I, II, III степеней.
Интересные факты:
1. 18 мая 2007 года в СМИ появилась информация о предотвращении покушения на Матвиенко. На следующий год трое обвиняемых были оправданы присяжными.
2. Валентина владеет немецким, английским и греческими языками.
3. На посту губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко стала одним из инициаторов строительства "Газпром-Арены".
4. В 2016 году Валентина попала в рейтинг 10 богатейших женщин — госслужащих России по версии Forbes Woman. Тогда в ее декларации значились 22,9 миллионов рублей, три земельных участка, квартира, дача и нежилое помещение.
5. Долгое время хобби Матвиенко были баскетбол и большой теннис. В 2010 году она обыграла в теннис губернатора Рязанской области.
 
биографияМатвиенкоСовет ФедерацииРоссияЕдиная Россия
 
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