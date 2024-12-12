Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО - 12.12.2024 Украина.ру
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Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО - 12.12.2024 Украина.ру
Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил, что никогда не поддержит вступление Киева в НАТО
2024-12-12T09:54
2024-12-12T09:55
новости
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"До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заверил Фицо.Он также предрек Киеву судьбу Чехословакии.Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.Накануне Владимир Зеленский признал, что Киев понимает, что пока США и другие западные союзники не могут принять Украину в НАТО.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, нато
Новости, Украина, Киев, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО

Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО

09:54 12.12.2024 (обновлено: 09:55 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил, что никогда не поддержит вступление Киева в НАТО
"До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заверил Фицо.
Он также предрек Киеву судьбу Чехословакии.

"Запад пожертвует Украиной после своего провала, страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году", — предположил премьер Словакии.

Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.
Накануне Владимир Зеленский признал, что Киев понимает, что пока США и другие западные союзники не могут принять Украину в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
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