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Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО - 12.12.2024 Украина.ру
Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил, что никогда не поддержит вступление Киева в НАТО
2024-12-12T09:54
2024-12-12T09:54
2024-12-12T09:55
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"До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заверил Фицо.Он также предрек Киеву судьбу Чехословакии.Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.Накануне Владимир Зеленский признал, что Киев понимает, что пока США и другие западные союзники не могут принять Украину в НАТО.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Украина, Киев, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
09:54 12.12.2024 (обновлено: 09:55 12.12.2024)
Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил, что никогда не поддержит вступление Киева в НАТО