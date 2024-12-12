"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами - 12.12.2024 Украина.ру
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"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами
"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами - 12.12.2024 Украина.ру
"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами
По делу о спекуляции железнодорожными билетами на поездах госпредприятия АО "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця") проходят члены преступной организации. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
2024-12-12T09:49
2024-12-12T09:50
украина
западная украина
львов
нацполиция
офис генпрокурора
криминал
коррупция
спекуляция
билеты
укрзализныця
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Членов преступной организации обвинили в незаконном заработке миллионов гривен при продаже билетов на поезда международного сообщения АО "Укрзалізниця", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. По состоянию 11 декабря было сообщено о "подозрениях" 10 лицам.Следователи выяснили, что криминальный бизнес организовал глава профсоюзной первички вагонного участка станции Киев-Пассажирский филиала "Пассажирская компания". Он привлёк к этому замначальника участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.Участники схемы выкупали билеты для перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления. По таким схемам продавали билеты на поезда Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.Вырученные деньги участники делили между собой. По предварительным подсчетам ущерб АО "Укрзалізниця" превысил 73 млн грн прибыли (1,65 млн евро). В ходе более 80 обысков изъято почти пять млн грн в разных валютах, автомобили, телефоны и прочее. Подозреваемым инкриминируется создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней и злоупотребление властью или служебным положением.Накануне в новостях: Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці" Тему коррупции также рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок
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украина, западная украина, львов, нацполиция, офис генпрокурора, криминал, коррупция, спекуляция, билеты, укрзализныця, железнодорожники, украина-ес, польша
Украина, Западная Украина, Львов, Нацполиция, Офис генпрокурора, криминал, коррупция, спекуляция, билеты, Укрзализныця, железнодорожники, Украина-ЕС, Польша

"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами

09:49 12.12.2024 (обновлено: 09:50 12.12.2024)
 
"Дело "Укрзалізницi"
Дело Укрзалізницi
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По делу о спекуляции железнодорожными билетами на поездах госпредприятия АО "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця") проходят члены преступной организации. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
Членов преступной организации обвинили в незаконном заработке миллионов гривен при продаже билетов на поезда международного сообщения АО "Укрзалізниця", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. По состоянию 11 декабря было сообщено о "подозрениях" 10 лицам.
Следователи выяснили, что криминальный бизнес организовал глава профсоюзной первички вагонного участка станции Киев-Пассажирский филиала "Пассажирская компания". Он привлёк к этому замначальника участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.
"Члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, не реализуемых в системе продаж билетов, а также свободные места. Реализовывали их по цене 300-500 евро за один билет на поезд Киев-Варшава при официальной стоимости 3700 грн (83,5 евро – прим.). Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления", - сообщил офис украинского генпрокурора.
Участники схемы выкупали билеты для перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления. По таким схемам продавали билеты на поезда Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.
Вырученные деньги участники делили между собой. По предварительным подсчетам ущерб АО "Укрзалізниця" превысил 73 млн грн прибыли (1,65 млн евро). В ходе более 80 обысков изъято почти пять млн грн в разных валютах, автомобили, телефоны и прочее. Подозреваемым инкриминируется создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней и злоупотребление властью или служебным положением.
Накануне в новостях: Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці"
Тему коррупции также рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок
 
УкраинаЗападная УкраинаЛьвовНацполицияОфис генпрокуроракриминалкоррупцияспекуляциябилетыУкрзализныцяжелезнодорожникиУкраина-ЕСПольша
 
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