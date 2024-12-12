https://ukraina.ru/20241212/1059600688.html

"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами

"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами - 12.12.2024 Украина.ру

"Дело "Укрзалізницi": украинские прокуроры рассказали, кто спекулировал билетами

По делу о спекуляции железнодорожными билетами на поездах госпредприятия АО "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця") проходят члены преступной организации. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

2024-12-12T09:49

2024-12-12T09:49

2024-12-12T09:50

украина

западная украина

львов

нацполиция

офис генпрокурора

криминал

коррупция

спекуляция

билеты

укрзализныця

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Членов преступной организации обвинили в незаконном заработке миллионов гривен при продаже билетов на поезда международного сообщения АО "Укрзалізниця", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. По состоянию 11 декабря было сообщено о "подозрениях" 10 лицам.Следователи выяснили, что криминальный бизнес организовал глава профсоюзной первички вагонного участка станции Киев-Пассажирский филиала "Пассажирская компания". Он привлёк к этому замначальника участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.Участники схемы выкупали билеты для перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления. По таким схемам продавали билеты на поезда Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.Вырученные деньги участники делили между собой. По предварительным подсчетам ущерб АО "Укрзалізниця" превысил 73 млн грн прибыли (1,65 млн евро). В ходе более 80 обысков изъято почти пять млн грн в разных валютах, автомобили, телефоны и прочее. Подозреваемым инкриминируется создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней и злоупотребление властью или служебным положением.Накануне в новостях: Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці" Тему коррупции также рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок

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