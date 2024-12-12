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Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов

Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов - 12.12.2024 Украина.ру

Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов

Размещение иностранных войск на украинской территории – тема возможных переговоров. Об этом в интервью изданию Politico заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2024-12-12T11:32

2024-12-12T11:32

2024-12-12T11:34

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В ходе интервью зампреду правительства Украины был задан вопрос о готовности нынешнего руководства постсоветской республики принять иностранные войска.Накануне издание сообщало о назначенных на 12 декабря переговорах в Варшаве чиновников ЕС по вопросу ввода на Украину западных военных контингентов под предлогом миротворчества. Тему пожелали обсудить французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.Накануне в новостях: Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico Мнение на эту тему: Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину Ранее в новостях: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

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новости, украина, польша, франция, ольга стефанишина, эммануэль макрон, politico, ес, туск дональд, сво