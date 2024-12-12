Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов - 12.12.2024 Украина.ру
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Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов
Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов - 12.12.2024 Украина.ру
Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов
Размещение иностранных войск на украинской территории – тема возможных переговоров. Об этом в интервью изданию Politico заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2024-12-12T11:32
2024-12-12T11:34
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В ходе интервью зампреду правительства Украины был задан вопрос о готовности нынешнего руководства постсоветской республики принять иностранные войска.Накануне издание сообщало о назначенных на 12 декабря переговорах в Варшаве чиновников ЕС по вопросу ввода на Украину западных военных контингентов под предлогом миротворчества. Тему пожелали обсудить французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.Накануне в новостях: Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico Мнение на эту тему: Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину Ранее в новостях: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, польша, франция, ольга стефанишина, эммануэль макрон, politico, ес, туск дональд, сво
Новости, Украина, Польша, Франция, Ольга Стефанишина, Эммануэль Макрон, Politico, ЕС, Туск Дональд, СВО

Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов

11:32 12.12.2024 (обновлено: 11:34 12.12.2024)
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
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Размещение иностранных войск на украинской территории – тема возможных переговоров. Об этом в интервью изданию Politico заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В ходе интервью зампреду правительства Украины был задан вопрос о готовности нынешнего руководства постсоветской республики принять иностранные войска.
"Украина готова говорить о чём угодно, что работает", - ответила Стефанишина.
Накануне издание сообщало о назначенных на 12 декабря переговорах в Варшаве чиновников ЕС по вопросу ввода на Украину западных военных контингентов под предлогом миротворчества. Тему пожелали обсудить французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.
Накануне в новостях: Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico
Мнение на эту тему: Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину
Ранее в новостях: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
 
НовостиУкраинаПольшаФранцияОльга СтефанишинаЭммануэль МакронPoliticoЕСТуск ДональдСВО
 
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