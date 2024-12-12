Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов
11:32 12.12.2024 (обновлено: 11:34 12.12.2024)
Размещение иностранных войск на украинской территории – тема возможных переговоров. Об этом в интервью изданию Politico заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В ходе интервью зампреду правительства Украины был задан вопрос о готовности нынешнего руководства постсоветской республики принять иностранные войска.
"Украина готова говорить о чём угодно, что работает", - ответила Стефанишина.
Накануне издание сообщало о назначенных на 12 декабря переговорах в Варшаве чиновников ЕС по вопросу ввода на Украину западных военных контингентов под предлогом миротворчества. Тему пожелали обсудить французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.
Накануне в новостях: Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico