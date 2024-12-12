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Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов

Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов - 12.12.2024 Украина.ру

Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Сонцовки севернее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-12-12T07:15

2024-12-12T07:15

2024-12-12T07:24

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"Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева", - сказал Рогов.По его словам, сейчас в селе идет зачистка.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика