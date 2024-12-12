https://ukraina.ru/20241212/1059598013.html
Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов
Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов - 12.12.2024 Украина.ру
Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов
Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Сонцовки севернее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-12-12T07:15
2024-12-12T07:15
2024-12-12T07:24
новости
россия
курахово
владимир рогов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg
"Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева", - сказал Рогов.По его словам, сейчас в селе идет зачистка.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
курахово
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_2511f74f7f01501da641a22c06a6ed69.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Новости, Россия, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов
07:15 12.12.2024 (обновлено: 07:24 12.12.2024)
Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Сонцовки севернее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости