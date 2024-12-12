Европа должна начать нормальный диалог с Россией - премьер Словакии
09:09 12.12.2024 (обновлено: 09:13 12.12.2024)
Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией
"Я хочу нормализации отношений с Россией... Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут туда (в Россию - ред.), все захотят покупать и продавать", - заверил Фицо.
Он подчеркнул, что не желает появления "новой железной границы" между Россией и Европой.
Подробнее о сотрудничестве с РФ - в материале Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией на сайте Украина.ру.