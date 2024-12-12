https://ukraina.ru/20241212/1059600207.html

Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря

Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря - 12.12.2024 Украина.ру

Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря

В МИД России оценили выделение Украине кредита за счёт российских "замороженных" активов. США ожидают в ближайшие дни нового удара "Орешником" по Украине

2024-12-12T09:45

2024-12-12T09:45

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Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов - это банальный грабёж, заявили в МИД России."Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев $20 млрд под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабёж", - отмечалось в заявлении МИД РФ, опубликованном вечером 11 декабря.В заявлении указывалось, что "семёрка" попросту крадёт чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы. При этом, ни Украине, ни Западу это не поможет."Нацистско-бандеровскому режиму это все равно не поможет, дыры в собственных бюджетах залатать не получится даже в масштабах одной из "семёрочных" стран, например Канады. Но вот подконтрольной США мировой финансовой системе, опирающейся на доллар как глобальную резервную валюту и инструмент международных расчетов, это уже нанесло серьезный ущерб", - отмечалось в заявлении МИД РФ.Там же отметили, что нынешняя администрация США пытается нанести вред администрации следующей."Администрация Джо Байдена, пытаясь в русофобском запале ввести как можно больше антироссийских санкций до передачи полномочий команде Дональда Трампа 20 января будущего года, игнорирует ухудшающееся положение американской экономики, включая астрономический госдолг и масштабные финансовые "пузыри", а также падение уровня жизни, что стало главной причиной поражения демократов на ноябрьских выборах. При этом остановить развитие России и "нанести Москве стратегическое поражение", используя киевских марионеток, Вашингтону явно не по силам. Это подтверждает весь ход специальной военной операции. Любые подобные планы обречены на провал", - подчеркнули в министерстве иностранных дел.Там же отметили, что "никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа"."Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в её юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах. Воровство российских активов ударит по самим США и их сателлитам, дестабилизировав и без того уходящий в Лету "миропорядок, основанный на правилах"", - подытожили в МИД РФ.До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве квалифицируют как грабеж планы США выделить Украине заём в $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ."Тема обсуждалась в формате "Группы семи". Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы - я имею ввиду "Группу семи", - по предварительному сговору", - заявил Рябков журналистам.В то же время, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом сообщило Politico.По словам Каллас, Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины."Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] останется", — заявила она.До этого Минфин США объявил о выделении Украине займа в $20 млрд в рамках общего кредита "Большой семёрки" (G7) на сумму $50 млрд с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заём Киеву в объеме почти $50 млрд будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов "семёрки", каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.Ожидание нового "Орешника"Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что существует возможность повторного удара Россией по Украине ракетным комплексом "Орешник". Сингх напомнила о словах президента России Владимира Путина."То, что Россия может запустить её (ракету. – Ред.) в ближайшие дни, является возможным. Точной даты вам назвать не могу", – указала она.В то же время, Сингх заявила: если Россия решит запустить "Орешник", это "кардинально не изменит ситуацию на поле боя" и "станет просто очередной попыткой нанести вред и жертвы в Украине".При этом представитель Пентаогна указала, что США и союзники и дальше будут поддерживать Украину, в том числе и средствами противовоздушной обороны.Вечером 11 декабря Минобороны России сообщило об очередной атаке Украины ATACMS по регионам России."Сегодня утром киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет "ATACMS" американского производства. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - указывалось в вечерней сводке министерства.Кроме того, в ночь на 12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке украинского беспилотника на регион."Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищённых от подобных атак помещениях. Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", - отметил Кадыров.Он подчеркнул, что подобные атаки Украины не в состоянии поколебать боевой дух российских военных."Что же до боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом. Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Не для того мы бережём нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи" - резюмировал глава Чечни.Он отметил, что власти Чечни так это не оставят и что за каждого раненного виновные ответят в стократном размере.О возможном перемирии - в статье Татьяны Стоянович "Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241211/1059587421.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, рамзан кадыров, дональд трамп, сергей рябков, минфин, ес, politico, владимир путин