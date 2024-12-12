"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
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"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
Ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры. Такое мнение 12 декабря в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук
2024-12-12T09:56
2024-12-12T10:18
новости
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владимир путин
вооруженные силы украины
рада
верховная рада
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Накануне, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.Известно, что в результате падения фрагментов ракет ранения получили несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей."Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету."У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.Еще по теме: Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский.
https://ukraina.ru/20241211/1059593835.html
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Новости, Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, удары, Таганрог, ATACMS

"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу

09:56 12.12.2024 (обновлено: 10:18 12.12.2024)
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры. Такое мнение 12 декабря в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук

"Сегодня задача власти - бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" - написал Дмитрук, добавив, что удар ВСУ по Таганрогу - тому свидетельство, а Зеленский таким образом пытается удержаться у власти, но у него не получится.

Накануне, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
Известно, что в результате падения фрагментов ракет ранения получили несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей.
"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.
Вчера, 18:27
Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому ТаганрогОсуществлённая 11 декабря атака американскими ракетами с украинской территории по российскому военному аэродрому в Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером в среду заявили в Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Орешник
Вчера, 10:24
В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.
Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.
"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 13:59
Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииЯдерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.
Еще по теме: Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский.
 
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