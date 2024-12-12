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"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу

"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру

"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу

Ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры. Такое мнение 12 декабря в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук

2024-12-12T09:56

2024-12-12T09:56

2024-12-12T10:18

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Накануне, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.Известно, что в результате падения фрагментов ракет ранения получили несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей."Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету."У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.Еще по теме: Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский.

https://ukraina.ru/20241211/1059593835.html

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