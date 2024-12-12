На Украине констатировали рост крайней бедности - 12.12.2024 Украина.ру
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На Украине констатировали рост крайней бедности
На Украине констатировали рост крайней бедности - 12.12.2024 Украина.ру
На Украине констатировали рост крайней бедности
После госпереворота 2014 года бедность на Украине быстро росла и с начала СВО продемонстрировала кратный рост. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала доктор экономических наук, завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько.
2024-12-12T11:17
2024-12-12T11:17
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По данным Черенько, в период 2014-2015 годов бедность на Украине выросла с 16,3 до 51,9%.Госстат Украины прекратил все исследования по этому направления на период военного времени, отметила Черенько. Поэтому из официальной статистики невозможно узнать, что происходит на уровне домохозяйств.Тем не менее, коллегам Черенько удалось провести исследования и выяснить, что уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. В 2021 году он составлял 20,6% и достиг 35,5% в 2023 году.Черенько констатировала значительный рост крайней бедности. Официальный прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 920 грн ($69,5), который закладывается в бюджетные расчеты, в институте считают крайним пределом бедности, предел физиологической выживаемости.На Украине предписано называть государственный переворот 2014 года "революцией достоинства", а специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) – "полномасштабной агрессией" и "полномасштабной войной". При этом официально ни в Киеве, ни в Москве о войне не объявляли.Ранее на эту тему: Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря
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новости, украина, россия, киев, госстат, бедность, нищета, статистика, демография, сво, госпереворот, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство
Новости, Украина, Россия, Киев, Госстат, бедность, нищета, статистика, демография, СВО, госпереворот, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство

На Украине констатировали рост крайней бедности

11:17 12.12.2024
 
© РИА Новости . СтрингерКоллаж, тарифы бедность нищета Украина
Коллаж, тарифы бедность нищета Украина - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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После госпереворота 2014 года бедность на Украине быстро росла и с начала СВО продемонстрировала кратный рост. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала доктор экономических наук, завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько.
По данным Черенько, в период 2014-2015 годов бедность на Украине выросла с 16,3 до 51,9%.
"Один-два года войны, и мы получили трехкратное увеличение масштабов бедности. Бюджет фактически был пустой. А эта фаза войны еще более масштабная, и можно было ожидать гораздо худшего. Мы могли бы ожидать, что бедность возрастет невероятно даже до 80-90%. Но этого не произошло", - рассказала завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины.
Госстат Украины прекратил все исследования по этому направления на период военного времени, отметила Черенько. Поэтому из официальной статистики невозможно узнать, что происходит на уровне домохозяйств.
Тем не менее, коллегам Черенько удалось провести исследования и выяснить, что уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. В 2021 году он составлял 20,6% и достиг 35,5% в 2023 году.
Черенько констатировала значительный рост крайней бедности. Официальный прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 920 грн ($69,5), который закладывается в бюджетные расчеты, в институте считают крайним пределом бедности, предел физиологической выживаемости.
"В 2021 году людей, имевших доходы на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Если бы не полномасштабная война, то в 2023 году мы бы вообще эту цифру не зафиксировали. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост", - заявила Черенько.
На Украине предписано называть государственный переворот 2014 года "революцией достоинства", а специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) – "полномасштабной агрессией" и "полномасштабной войной". При этом официально ни в Киеве, ни в Москве о войне не объявляли.
Ранее на эту тему: Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину
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