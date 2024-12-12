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На Украине констатировали рост крайней бедности

На Украине констатировали рост крайней бедности - 12.12.2024 Украина.ру

На Украине констатировали рост крайней бедности

После госпереворота 2014 года бедность на Украине быстро росла и с начала СВО продемонстрировала кратный рост. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала доктор экономических наук, завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько.

2024-12-12T11:17

2024-12-12T11:17

2024-12-12T11:17

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По данным Черенько, в период 2014-2015 годов бедность на Украине выросла с 16,3 до 51,9%.Госстат Украины прекратил все исследования по этому направления на период военного времени, отметила Черенько. Поэтому из официальной статистики невозможно узнать, что происходит на уровне домохозяйств.Тем не менее, коллегам Черенько удалось провести исследования и выяснить, что уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. В 2021 году он составлял 20,6% и достиг 35,5% в 2023 году.Черенько констатировала значительный рост крайней бедности. Официальный прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 920 грн ($69,5), который закладывается в бюджетные расчеты, в институте считают крайним пределом бедности, предел физиологической выживаемости.На Украине предписано называть государственный переворот 2014 года "революцией достоинства", а специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) – "полномасштабной агрессией" и "полномасштабной войной". При этом официально ни в Киеве, ни в Москве о войне не объявляли.Ранее на эту тему: Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря

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