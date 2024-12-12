https://ukraina.ru/20241212/1059596287.html

Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"

Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел" - 12.12.2024 Украина.ру

Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"

На фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Я делаю вывод, что идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук

2024-12-12T05:00

2024-12-12T05:00

2024-12-12T05:00

новости

россия

украина

днепр

евгений ющук

сергей нарышкин

служба внешней разведки

сво

днепр (река)

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057544959_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b69e433b594cc715c11affe19910039.jpg

Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Сергей Нарышкин сказал, что целью Запада было втянуть Россию в затяжной военный конфликт, чтобы ее ослабить и раскачать на этом изнутри, а вслед за Украиной присоединились бы Восточная Европа и Германия, сообщил эксперт.Видимо, Россия раскрыла замысел Запада. Именно поэтому это сейчас вслух озвучил директор СВР России, отметил политтехнолог.Кстати, об этом мы говорили ранее неоднократно, примерно с марта 2022 года. Я основывался на том, что важна реальность, а не документооборот, поэтому полагаю, что именно так и произойдет, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241211/1059556467.html

россия

украина

днепр

днепр (река)

киев

львов

восточная европа

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепр, евгений ющук, сергей нарышкин, служба внешней разведки , сво, днепр (река), киев, львов, восточная европа, германия