Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
На фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Я делаю вывод, что идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Сергей Нарышкин сказал, что целью Запада было втянуть Россию в затяжной военный конфликт, чтобы ее ослабить и раскачать на этом изнутри, а вслед за Украиной присоединились бы Восточная Европа и Германия, сообщил эксперт.
Видимо, Россия раскрыла замысел Запада. Именно поэтому это сейчас вслух озвучил директор СВР России, отметил политтехнолог.
"Почему Россия близка к достижению задач, поставленных перед СВО? Напомню, что физически на фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Поэтому я делаю вывод, что в России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел", — констатировал Ющук.
Кстати, об этом мы говорили ранее неоднократно, примерно с марта 2022 года. Я основывался на том, что важна реальность, а не документооборот, поэтому полагаю, что именно так и произойдет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.
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