Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел" - 12.12.2024 Украина.ру
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Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"
Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел" - 12.12.2024 Украина.ру
Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"
На фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Я делаю вывод, что идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
2024-12-12T05:00
2024-12-12T05:00
новости
россия
украина
днепр
евгений ющук
сергей нарышкин
служба внешней разведки
сво
днепр (река)
киев
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Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Сергей Нарышкин сказал, что целью Запада было втянуть Россию в затяжной военный конфликт, чтобы ее ослабить и раскачать на этом изнутри, а вслед за Украиной присоединились бы Восточная Европа и Германия, сообщил эксперт.Видимо, Россия раскрыла замысел Запада. Именно поэтому это сейчас вслух озвучил директор СВР России, отметил политтехнолог.Кстати, об этом мы говорили ранее неоднократно, примерно с марта 2022 года. Я основывался на том, что важна реальность, а не документооборот, поэтому полагаю, что именно так и произойдет, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241211/1059556467.html
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новости, россия, украина, днепр, евгений ющук, сергей нарышкин, служба внешней разведки , сво, днепр (река), киев, львов, восточная европа, германия
Новости, Россия, Украина, Днепр, Евгений Ющук, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , СВО, Днепр (река), Киев, Львов, Восточная Европа, Германия

Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"

05:00 12.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Я делаю вывод, что идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Сергей Нарышкин сказал, что целью Запада было втянуть Россию в затяжной военный конфликт, чтобы ее ослабить и раскачать на этом изнутри, а вслед за Украиной присоединились бы Восточная Европа и Германия, сообщил эксперт.
Видимо, Россия раскрыла замысел Запада. Именно поэтому это сейчас вслух озвучил директор СВР России, отметил политтехнолог.
"Почему Россия близка к достижению задач, поставленных перед СВО? Напомню, что физически на фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Поэтому я делаю вывод, что в России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел", — констатировал Ющук.
Кстати, об этом мы говорили ранее неоднократно, примерно с марта 2022 года. Я основывался на том, что важна реальность, а не документооборот, поэтому полагаю, что именно так и произойдет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
Александр Тиханский интервью
Вчера, 06:30
Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удараНам в отношениях с Западом и дальше надо опираться на мягкую силу. Размещение "Орешника" и тактического ядерного оружия в Беларуси – это и есть мягкая сила. Мы показываем, что на любые неадекватные действия противника мы ответим достойно, считает военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
 
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