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Главное за ночь 12 декабря

Главное за ночь 12 декабря - 12.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 12 декабря

За ночь уничтожено 16 украинских БПЛА, над Курской – четыре, один – над Чечней, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 12.12.2024

2024-12-12T08:07

2024-12-12T08:07

2024-12-12T08:07

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За ночь уничтожено 16 украинских БПЛА, над Курской – четыре, один – над Чечней, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом, сообщило Минобороны России.Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил Владимир Рогов.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" продолжает наступление на севере Суджанского района, продвинулась восточнее н.п. Новоивановка, а также в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. Новым элементом обстановки, по оценкам с мест, стал отказ ВСУ от проведения контратак, сосредоточение противника на удержании позиций и создание напряженности на других участках госграницы. Продолжается продвижение Северян в лесных массивах западнее н.п. Плехово;- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля к югу от города. Бои идут на окраинах Возрождения (Нового Труда), у Шевченко и в районе Новотроицкого;- группировка войск "Восток" южнее Курахово постепенно двигается на правом берегу р. Сухие Ялы. Продолжаются бои в районе н.п. Веселый Гай и Константинопольское. Северо-восточнее Великой Новоселки идут интенсивные бои, ВСУ контратакуют в районе Нового Комара и Раздольного. К югу от Великой Новоселки противник при поддержке бронетехники предпринял попытку атаковать наши позиции в Октябре (Благодатное), был уничтожен. Есть продвижение ВС в районе Равнополя наши подразделения постепенно продвигаются по лесополосам.Полное взятие Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Гагин. По его словам, ВСУ эвакуировали технику и командиров из города, бросив свою пехоту на верную гибель.Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали жителя Донецка за помощь Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года в американской столице. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир рогов, тарас шевченко, вооруженные силы украины