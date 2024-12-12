Главное за ночь 12 декабря - 12.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 декабря
Главное за ночь 12 декабря - 12.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 декабря
За ночь уничтожено 16 украинских БПЛА, над Курской – четыре, один – над Чечней, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 12.12.2024
2024-12-12T08:07
2024-12-12T08:07
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
дональд трамп
владимир рогов
тарас шевченко
вооруженные силы украины
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За ночь уничтожено 16 украинских БПЛА, над Курской – четыре, один – над Чечней, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом, сообщило Минобороны России.Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил Владимир Рогов.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" продолжает наступление на севере Суджанского района, продвинулась восточнее н.п. Новоивановка, а также в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. Новым элементом обстановки, по оценкам с мест, стал отказ ВСУ от проведения контратак, сосредоточение противника на удержании позиций и создание напряженности на других участках госграницы. Продолжается продвижение Северян в лесных массивах западнее н.п. Плехово;- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля к югу от города. Бои идут на окраинах Возрождения (Нового Труда), у Шевченко и в районе Новотроицкого;- группировка войск "Восток" южнее Курахово постепенно двигается на правом берегу р. Сухие Ялы. Продолжаются бои в районе н.п. Веселый Гай и Константинопольское. Северо-восточнее Великой Новоселки идут интенсивные бои, ВСУ контратакуют в районе Нового Комара и Раздольного. К югу от Великой Новоселки противник при поддержке бронетехники предпринял попытку атаковать наши позиции в Октябре (Благодатное), был уничтожен. Есть продвижение ВС в районе Равнополя наши подразделения постепенно продвигаются по лесополосам.Полное взятие Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Гагин. По его словам, ВСУ эвакуировали технику и командиров из города, бросив свою пехоту на верную гибель.Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали жителя Донецка за помощь Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года в американской столице. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
россия
курахово
донецкая народная республика
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир рогов, тарас шевченко, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Тарас Шевченко, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 12 декабря

08:07 12.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За ночь уничтожено 16 украинских БПЛА, над Курской – четыре, один – над Чечней, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом, сообщило Минобороны России.
Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил Владимир Рогов.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" продолжает наступление на севере Суджанского района, продвинулась восточнее н.п. Новоивановка, а также в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. Новым элементом обстановки, по оценкам с мест, стал отказ ВСУ от проведения контратак, сосредоточение противника на удержании позиций и создание напряженности на других участках госграницы. Продолжается продвижение Северян в лесных массивах западнее н.п. Плехово;
- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля к югу от города. Бои идут на окраинах Возрождения (Нового Труда), у Шевченко и в районе Новотроицкого;
- группировка войск "Восток" южнее Курахово постепенно двигается на правом берегу р. Сухие Ялы. Продолжаются бои в районе н.п. Веселый Гай и Константинопольское. Северо-восточнее Великой Новоселки идут интенсивные бои, ВСУ контратакуют в районе Нового Комара и Раздольного. К югу от Великой Новоселки противник при поддержке бронетехники предпринял попытку атаковать наши позиции в Октябре (Благодатное), был уничтожен. Есть продвижение ВС в районе Равнополя наши подразделения постепенно продвигаются по лесополосам.
Полное взятие Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Гагин. По его словам, ВСУ эвакуировали технику и командиров из города, бросив свою пехоту на верную гибель.
Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали жителя Донецка за помощь Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года в американской столице. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампВладимир РоговТарас ШевченкоВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 12 декабря
08:00"Цветок на камне" подхваченный Параджановым
07:56Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский
07:32МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
07:15Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов
07:00Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России
06:55Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы
06:30Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
06:15В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ
06:05Сырский сжигает "золотой запас": полковник запаса объяснил, как Киев пытается остановить развал фронта
06:00Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии
05:45Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
05:35Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ
05:30ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска
05:30Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину
05:15"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии
05:00Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"
04:45"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт
04:30"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты
04:15Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы
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