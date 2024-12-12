Главное за ночь 12 декабря
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
За ночь уничтожено 16 украинских БПЛА, над Курской – четыре, один – над Чечней, три – над Северной Осетией, восемь – над Крымом, сообщило Минобороны России.
Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил Владимир Рогов.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" продолжает наступление на севере Суджанского района, продвинулась восточнее н.п. Новоивановка, а также в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. Новым элементом обстановки, по оценкам с мест, стал отказ ВСУ от проведения контратак, сосредоточение противника на удержании позиций и создание напряженности на других участках госграницы. Продолжается продвижение Северян в лесных массивах западнее н.п. Плехово;
- на Покровском направлении ВС России расширяют зону контроля к югу от города. Бои идут на окраинах Возрождения (Нового Труда), у Шевченко и в районе Новотроицкого;
- группировка войск "Восток" южнее Курахово постепенно двигается на правом берегу р. Сухие Ялы. Продолжаются бои в районе н.п. Веселый Гай и Константинопольское. Северо-восточнее Великой Новоселки идут интенсивные бои, ВСУ контратакуют в районе Нового Комара и Раздольного. К югу от Великой Новоселки противник при поддержке бронетехники предпринял попытку атаковать наши позиции в Октябре (Благодатное), был уничтожен. Есть продвижение ВС в районе Равнополя наши подразделения постепенно продвигаются по лесополосам.
Полное взятие Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Гагин. По его словам, ВСУ эвакуировали технику и командиров из города, бросив свою пехоту на верную гибель.
Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года в американской столице. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.