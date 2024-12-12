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"Цветок на камне" подхваченный Параджановым

"Цветок на камне" подхваченный Параджановым - 12.12.2024 Украина.ру

"Цветок на камне" подхваченный Параджановым

В 1962 году в Донецке снимали очередную картину Киевской киностудии им. Довженко. По сюжету главная героиня должна была вынести из горящего барака знамя. Здание по-настоящему горело – его поливали бензином, затем снова тушили, вновь поджигали. Режиссёр хотел сделать много дублей, чтобы выбрать из них самые яркие, и "дохотелся" до трагедии

2024-12-12T08:00

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Всё начиналось с того, что режиссёру Анатолию Слесаренко пришла в голову идея снять социальную драму об актуальных проблемах общества. Сам он в годы Великой Отечественной находился в оккупации, работал артистом балета и драмы в созданном немцами Ровенском драматическом театре, затем работал в Черниговском театре, потом в Киеве. Там его и призвали в Красную Армию в ноябре 1943 года, сразу после освобождения города.Анатолий Алексеевич числился в сапёрном батальоне 42-й гвардейской стрелковой дивизии, но большую часть своего боевого пути занимался самодеятельностью – выступал перед бойцами, иногда на самой передовой. Он написал о своей дивизии несколько произведений. Например, балладу "Огни над Тисой" знал наизусть чуть ли не каждый боец дивизии. За фронтовое творчество командование наградило будущего режиссёра медалью "За боевые заслуги".После войны в 1949 году Слесаренко окончил режиссёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого. Затем была работа в Киевском украинском драматическом театре имени Франко, на Украинской студии хроникально-документальных фильмов. Слесаренко снял здесь документальные ленты "Суворовцы", "Цветущая Украина", (1951), "Художники Закарпатья" (1953), "Корсунь-Шевченковский" (1954). В 1956 году Анатолий Алексеевич перешел на Киевскую киностудию художественных фильмов и снял здесь картины "Гори моя звезда" (1957), "Когда начинается юность" (1959).В 1961 году приступил к работе над лентой с рабочим названием "Так никто не любил". За сценарий сел опытный писатель Вадим Собко, который в годы войны работал в газете 9-й армии "Защитник Родины". В 41-м и 42-м годах ему при отступлении в районе Южного Буга и под Ростовым довелось поучаствовать в боях с винтовкой в руках, за что он был награждён орденом Красной Звезды. Второй такой же орден он получил за освобождение Одессы и Николаева. При штурме Берлина писатель получил тяжёлое ранение, потерял левую ногу. Его наградили орденом Отечественной войны I степени, но вряд ли это было для него сильным утешением.После демобилизации Собко написал романы "Далёкий фронт" (1948), "Залог мира" (1950), "Белое пламя" (1952), "Стадион" (1954), "Обыкновенная жизнь" (1957). Для кино к 1961 году Вадим Николаевич успел написать только сценарий к фильму "Когда начинается юность" (1959), который как раз снял Анатолий Слесаренко.В центре сюжета нового сценария Собко оказалась жизнь в шахтёрском городке Донбасса, взаимоотношения между людьми. Так бригадир молодёжной шахты Григорий Грива влюблён в комсорга Люду, а комсомолец Арсен влюблён в замкнутую девушку Кристину, которая находится под влиянием некой религиозной секты. Арсен помогает девушке уйти из неё. Фильм показывал всю пагубность влияния сект на человека.Главная роль, Григория Гривы, досталась Григорию Карпову, который до этого сыграл лишь в нескольких фильмах, в том числе и в ленте "Первый парень" (1958) режиссера Сергея Параджанова, где ему досталась главная роль. Не могла похвастаться изобилием ролей и исполнительница роли комсорга Людмилы – Людмила Черепанова, в копилке которой был лишь один фильм – "Радость моя" (1961).Исполнительница роли Христины, Инна Бурдученко, успела тоже снятся лишь в одном фильме, но зато каком – актриса исполнила главную роль в известной антирелигиозной картине "Иванна" (1959), из-за которой многие священнослужители-католики попросту её прокляли.Несколько больше ролей было у Георгия Епифанцева, который сыграл роль Арсена: "Фома Гордеев" (1959), "Девять дней одного года" (1961), "Течёт Волга" (1962) и прочие.Начальника шахты, Варченко, сыграл Борис Дмоховский, у которого было уже около двух десятков различных проектов, а наиболее известными стали "Царицын" (1942), "Овод" (1955), "Вдали от Родины" (1960).Картина стала дебютом для Бронислава Брондукова, сыгравшего обычного шахтёра.Сцену с горящим бараком снимали в городе Сталино, который в 1961 году переименовали в Донецк. К тому времени практически весь остальной материал уже был снят. И вот произошла трагедия – охваченный пламенем барак рухнул на актрису Инну Бурдученко. Члены съёмочной группы пребывали в ступоре, и лишь обычный шахтер из массовки, Сергей Иванов, бросился на помощь и вытащил женщину, хотя и сам получил ожоги.Игра режиссёра с огнём очень дорого обошлась Бурдученко – актриса получила тяжелые ожоги более 78% тела – уцелела только кожа на лице, которое она прикрывала руками, и участки, прикрытые нижним бельём. Потерпевшую доставили в ожоговый центр Донецка. В ситуацию лично вмешалась министр культуры Фурцева, которая организовала сдачу крови и кожи. Но на то время в медицине ещё не существовало технологий, позволявших лечить настолько тяжелые ожоги. В результате Бурдученко несколько недель промучилась в ожоговой палате и 15 августа 1962 года умерла. Уже в больнице выяснилось, что она была на 3-м месяце беременности. Муж Бурдученко через три года после смерти супруги погиб в автокатастрофе.Режиссер Слесаренко за халатность, которая привела к трагедии, получил пять лет лишения свободы. Закончить съёмочный процесс поручили режиссеру Сергею Параджанову. Фильм "Цветок на камне" (рабочее название – "Так никто не любил") вышел на экраны 11 декабря 1962 года. Его посмотрели 5,2 млн. зрителей.Что касается Слесаренко, то из тюрьмы он вышел по амнистии, досрочно, и вернулся на Киевскую студию хроникально-документальных фильмов, на которой начинал свою кинорежиссёрскую деятельность. Здесь он снял фильмы "Цветы для всех" (1966), "Монреаль-67" (1967), "Монолог матери" (1981) и десятки других.В 1976 году режиссёр стал заслуженным деятелем искусств УССР, а три года спустя он был удостоен республиканской премии им. Я. Галана. Также Слесаренко был удостоен многих премий и призов на международных кинофестивалях. За ленту "Для тебя, человек" (1973) ему присудили Премию Международного кинофестиваля в Загребе (Югославия, 1974), за "Роменскую мадонну" (1973) – главный приз "Золотой голубь" XVI-го Международного кинофестиваля в Тампере (Финляндия, 1974). Второй приз XIV-го Всесоюзного кинофестиваля в Риге (1980) он получил за ленту "Живи, человек!"Но затем судьба вновь сыграла со Слесаренко злую шутку – в 1986 году в "Литературной газете" была опубликована статья, в которой его обвинили в том, что в годы немецкой оккупации он работал в театрах, развлекал оккупантов. Также всплыло, что он присвоил себе награды: медали "За Победу над Германией", "За взятие Будапешта" и "За освобождение Праги". Оказалось, что он также замешан в каких-то финансовых махинациях.Ещё больше вреда репутации Слесаренко нанесли сплетни. Дошло до того, что его обвиняли в преднамеренном убийстве Бурдученко, дескать, она сыграла в "Иванне", где очерняют церковь и была ярой коммунисткой, а он в годы оккупации прислуживал нацистам.Так, или иначе, Слесаренко уволили с киностудии, исключили из Союза кинематографистов Украины. После распада Союза он ещё снял несколько документальных лент, но в 1997 году умер.Что касается фильма "Цветок на камне", то на сегодня о нём помнят только потому, что во время его съёмок трагически оборвались жизни талантливой начинающей актрисы Инны Бурдученко и её не родившегося ребенка, а также потому, что доснимал его Параджанов. Уже следующей его работой стала прославившая его картина "Тени забытых предков" (1964).

https://ukraina.ru/20230925/1049642298.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, донецк, киев, сергей параджанов, кино, кинематограф, фильм